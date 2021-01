Koronarokotteiden jakelu tökkii, ekonomistit näkevät silti Suomen tulevaisuuden valoisana

”Nyt on valoa tunnelin päässä”, sanovat sekä EK:n että SAK:n pääekonomistit. Heitä rokotetoimitusten takkuaminen ei lannista.

Vielä vuodenvaihteessa vallitsi optimisti. Koronarokotteita piti olla tulossa vuoden alkaessa paljon, ja massarokotusten piti lähteä käyntiin.

Sitten alkoi kantautua huonoja uutisia. Viimeinen niitti tuli viime viikon lopussa, kun lääkeyhtiö AstraZeneca ilmoitti tuotantovaikeuksistaan. Rokotteita onkin tulossa luvattua vähemmän EU-alueelle.

Mitä tämä tietää Suomen taloudelle? Heitetäänkö vanhat ennusteet nyt romukoppaan?

Ei heitetä. Toistensa puheista tietämättä Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) pääekonomisti Penna Urrila ja työntekijäpuolen SAK:n pääekonomisti Ilkka Kaukoranta käyttävät täsmälleen samoja sanoja.

– Nyt on kuitenkin valoa tunnelin päässä.

Urrila jatkaa näin:

– Rokotteiden saapumisessa on ollut ongelmia, mutta niitä on kuitenkin tulossa. Se on kuin lumipallo, joka kasvaa koko ajan. Kesällä voidaan todennäköisesti jo hengittää helpommin ja rokotekattavuus on ehtinyt kasvaa paljon, Urrila sanoo.

SAK:n pääekonomisti Ilkka Kaukoranta.­

Kaukorannan näkemys on hyvin samanlainen.

– Jos rokotteita ei tulisi ollenkaan, sitten olisin huolissani. Mutta niitä tulee. Hitaammin kuin oletettiin, mutta kehitys on kuitenkin oikeaan suuntaan. Suuri kuva ei sittenkään ole dramaattisesti muuttunut, Kaukoranta sanoo.

– Riskiryhmiä rokotetaan parhaillaan. Tilanne alkaa terveyspuolella vähitellen helpottaa, ja se alkaa puolestaan parantaa talouden tilaa, hän jatkaa.

Molemmat siis painottavat tunnelmaa. Se on nyt parempi kuin siinä vaiheessa, kun rokotteista ei ollut tietoakaan.

Hyvin samoilla linjoilla on Swedbankin Suomen-toimintojen pääekonomisti Heidi Schauman. Hän sanoo, että vuoden toisella neljänneksellä tilanne paranee.

– Touko–kesäkuussa pitäisi näyttää jo paljon paremmalta. Meistä näyttää, että talouskasvu pääsee silloin vauhtiin, Schauman sanoo.

Aktia-pankin pääekonomisti Heidi Schauman.­

Konkursseja tulee, toimialat hyvin eri tilanteessa

Toukokuuhun on matkaa. Suuri kysymys on, mitä tapahtuu tammikuun lopussa, kun väliaikainen konkurssilain muutos loppuu. Alunperin lain tarkoitus oli auttaa yritykset yli pahimman, kun osalla yrityksistä toiminta pysähtyi koronan ja hallituksen määräysten vuoksi kuin seinään.

– Konkurssien määrä tulee ilman muuta kasvamaan. Aika kovaakin, Schauman sanoo.

Korona on kurittanut eri toimialoja hyvin eri lailla. Se tekee yksinkertaisten vastausten antamisesta vaikeaa.

– Otetaan esimerkiksi eri palvelualat. Niillä yritysten liikevaihdon haarukka on 10 prosenttia kasvua ja toinen ääripää 70 prosenttia laskua, sanoo EK:n Urrila.

Urrila sanoo olevansa varovaisen optimistinen, että varsinaista konkurssiaaltoa ei tule. Siis kun katsotaan koko yrityskenttää.

EK:n pääekonomisti Penna Urrila.­

– Ongelmat jakautuvat todella epäsymmetrisesti. Uskoisin, että makrotasolla kokonaislukema pysyy siedettävänä, vaikka joillain toimialoilla tilanne on kriittinen.

SAK:n Kaukoranta uskoo, että väliaikaisen lainmuutoksen loppuessa konkurssien määrä nousee, muttei räjähdysmäisesti.

– Mitään 1990-luvun laman tapaisia lukuja ei pitäisi olla tulossa. Esimerkiksi rahoituksen saatavuus on nyt hyvää eikä velkojien lähtökohta ole ajaa elinkelpoista yritystä nurin, jos nähdään, että ongelmat johtuvat koronasta, hän uskoo.

Ja sitten on vielä yksi asia, josta Schauman muistuttaa. Jonkun verran konkursseja kuuluu toimivaan talouteen. Väliaikainen lainmuutos painoi konkurssit paljon normaalia tasoa alemmas. Vaikka ajat ovat olleet kaikkea muuta kuin normaalit.