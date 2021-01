Verkkokauppa.comin ja Kärkkäisen kauppaamasta maskista löytyi vakavia puutteita – Tukes kielsi myynnin välittömästi

Tukes vaatii liikkeitä lopettamaan puutteellisen kasvomaskin myynnin.

Eri nimillä myytyä maskia on kaupattu henkilönsuojaimena vaikka siitä puuttuvat vaadittavat tyyppihyväksynnät.­

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes on määrännyt Suomessa myynnissä olleen kasvomaskin myynnin ja markkinoinnin lopetettavaksi. Kyseessä on Verkkokauppa.comin ja Kärkkäisen henkilönsuojaimena myymä malli, jota on kaupattu useilla eri nimillä.

Tukesin mukaan tuotetta on myyty henkilönsuojaimena, vaikka tuote ei täytä henkilösuojainasetuksessa annettuja vaatimuksia. Tukes on velvoittanut liikkeet lopettamaan tuotteen markkinoinnin ja myynnin välittömästi ja ryhtymään toimenpiteisiin, joilla myymättömät tuotteet saadaan kerätyksi pois markkinoilta.

Hengityssuojaimet ja maskit jaetaan kolmeen päätyyppiin niiden tarjoaman suojan perusteella: niin sanottuihin kansanmaskeihin, kirurgisiin suu- ja nenäsuojaimiin sekä hengityksensuojaimiin. Tukesin mukaan hengityksensuojaimet ovat henkilönsuojaimia, joista tulee löytyä CE-merkintä ja suojaimen laatua valvovan laitoksen tunnusnumero.

Lisää tietoa erilaisista kasvomaskeista löytyy esimerkiksi Työterveyslaitoksen verkkosivuilta.