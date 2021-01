Nokian järjetön pörssinousu jatkuu – ”Joukkopsykologian ennennäkemätön voimannäyte”

Verkkolaitevalmistaja Nokian osake jatkoi Helsingin pörssin avauduttua eilistä nousuaan, mutta pysytteli selvästi alempana kuin eilinen päätöskurssi New Yorkissa.

Nokia kulki vastavirtaan, sillä muu kaupankäynti alkoi loivasti miinuksella.

Noin kello 10.15 aikoihin Nokian osake oli vahvistunut 3,3 prosenttia 4,54 euroon.

Samaan aikaan Helsingin pörssin yleisindeksi OMXH laskenut 0,8 prosenttia 11 251,92 pisteeseen. Vaihdetuimpien osakkeiden OMXH 25 oli alentunut 0,4 prosenttia.

Vaihtoa oli kertynyt 187 miljoonaa euroa, josta Nokiaa oli 139 miljoonaa euroa.

Eilen New Yorkin pörssissä noteerattavan Nokian ADR-talletustodistuksen päätösnoteeraus oli 6,55 dollaria eli noin 5,42 euroa. Nousua tuli lähes 40 prosenttia. Hurjimmillaan Nokian kurssi kävi New Yorkissa 87 prosentin ylämäessä 8,84 dollarissa.

Helsingin pörssissä Nokian osake päätyi eilen 4,40 euroon 13,8 prosentin nousulla.

Nokia on kallistunut tällä viikolla jo noin 30 prosenttia Helsingissä sen jälkeen, kun Reddit-sivuston suositulla wallstreetbets-hypetyskanavalla alettiin viikonloppuna keskustelemaan osakkeesta.

Yhdysvaltain arvopaperiviranomainen SEC ilmoitti illalla tarkkailevansa osakemarkkinoiden tilannetta. Myös Nokia antoi illalla tiedotteen, jossa se sanoi, ettei ole ”tietoinen mistään olennaisista, julkistamattomista yhtiön liiketoiminnan kehitykseen liittyvistä tiedoista tai sen toiminnassa tapahtuneista olennaisista muutoksista, joita ei olisi jo julkistettu ja jotka voisivat selittää viimeaikaisen osakekurssin nousun tai kaupankäyntivolyymin”.

Myös Inderesin analyytikot Mikael Rautanen ja Atte Riikola kirjoittavat aamukatsauksessaan, että kurssirallille ei ole löydettävissä fundamenttisyitä. Heidän mukaansa Reddit-sivuston wallstreetbets-kanavalta käynnistynyt ilmiö on kerännyt valtavaa huomiota. Tämä taas on voimistanut nousua, mikä on vastaavasti taas kerännyt ilmiölle lisää huomiota.

– Kyseessä on joukkopsykologian ennennäkemätön voimannäyte, jonka kohteeksi Nokia on tällä kertaa valikoitunut, he kuvaavat.

Rautanen ja Riikola ennakoivat, että Nokian nousu wallstreetbets-sijoittajien tutkalle aiheuttaa todennäköisesti lyhyellä tähtäimellä lisää voimakkaita kurssiliikkeitä.

– Hieman pidemmällä aikavälillä pelkkä innostunut sijoittajalauma ei kuitenkaan riitä kannattelemaan osaketta, ja kurssinousu vaatii taakseen myös fundamentteja.

Heidän mukaansa on mahdotonta arvioida, miten pitkään ilmiö kestää ja kuinka voimakkaaksi se paisuu. Heistä on kuitenkin realistista on olettaa, että ilmiö on ohimenevä.