Kirjeenvaihtajan kommentti: Sijoitukseni Nokiaan tuotti puolessa tunnissa 32 prosentin voiton – piensijoittajat sekoittivat pörssin kiusallaan ja huumorilla

Koronavirus, sijoitussovellukset ja nettipalstat loivat miljoonien sijoittajien armeijan, joka heiluttaa jopa Nokiaa, kirjoittaa Yhdysvaltain-kirjeenvaihtaja Mikko Marttinen.

Avasin tilini sijoituspalvelu Robinhoodissa aamulla kello 9.01. Kello 9.12 ostin pelikauppa Gamestopin osakkeita. Kello 9.24 myin ne 32 prosenttia kalliimmalla.

Paljastettakoon heti, että sijoitukseni arvo oli muutamia kymppejä. En ole tuomassa avoautoa tuliaisena Suomeen.

Halusin kokea ilmiön, joka on sekoittanut tällä viikolla Yhdysvaltain pörssimarkkinat täydellisesti ja nostanut siinä sivussa myös Nokian osakkeen arvon järjettömälle tasolle.

Ilmiön ytimessä on lähes konkurssikypsä Gamestop. Suuri hedge-rahasto Melvin Capital ilmoitti alkavansa shortata eli myydä lyhyeksi sen osaketta. Käytännössä tämä tarkoittaa, että rahasto ennusti osakkeen arvon laskevan.

Reddit-keskustelusivuston wallstreetbets-kanavan piensijoittajat lähtivät vastaiskuun. He alkoivat ostaa vimmaisesti osaketta, jolloin se kallistui. Melvin Capital joutui suojaamaan sijoituksiaan ostamalla samoja osakkeita, joiden halpenemisen puolesta se oli veikannut.

Syntyi kierre, jonka ansiosta Gamestopin osakkeen arvo nousi muutamassa päivässä satoja prosentteja. Melvin Capital hävisi miljardeja dollareita.

Kanaleikkeen kimpussa

Yhdysvaltoihin on syntynyt kuluneen vuoden aikana miljoonien päiväkauppaa tekevien piensijoittajien armeija. Sen ovat tehneet mahdolliseksi sijoitusalustat, joista Robinhood on kuuluisin. Se ei veloita osakekaupasta lainkaan komissioita ja mahdollistaa osakkeiden murto-osien ostamisen.

Osansa on myös koronaviruspandemialla. Monet sen takia työttömäksi jääneet ovat ryhtyneet pörssipelureiksi. Korotetut työttömyyskorvaukset ja elvytysrahat ovat antaneet heille pääomaa. Koska osakekurssit ovat olleet nousussa maaliskuusta lähtien, kauppa on kannattanut.

Piensijoittajat ovat löytäneet toisensa netissä. Wallstreetbets-palstasta on tullut kenties heidän merkittävin kokoontumispaikkansa. Siellä treidaajat jakavat vinkkejä ja kehuvat tuloksillaan.

Yhdysvalloissa asuva suomalaisanalyytikko Tero Kuittinen on seurannut palstaa. Hän kertoo, että sinne on syntynyt täysin oma kulttuurinsa ja kielensä.

– Voitto on tend, joka tulee chicken tenderistä eli kanaleikkeestä. Sijoittajat käyttäytyvät siellä hyvin lapsenomaisesti. Kaikki on heille ironista. Kaikki tietävät, että tämä ei perustu mihinkään oikeaan, Kuittinen kuvailee.

Nokialla eläkkeelle

Gamestopin nousukierteen myötä wallstreetbetsin ironiset sijoittajat ovat alkaneet etsiä seuraavaa kohdettaan. Tällä viikolla he iskivät silmänsä muun muassa Nokiaan.

Keskiviikkona palstalla oli todellinen karnevaalihenki päällä. Joukkohurmos siivitti useat osakkeet järjettömiin nousulukuihin. Nokia kallistui 38 prosenttia päivän aikana.

Ralli alkoi hieman ennen puolta päivää New Yorkin aikaa. Äkisti Nokian pörssitunnus NOK alkoi toistua tuhansissa palstalaisten viesteissä.

– NOK pitää huolen, etten työskentele seuraavaan viiteen vuoteen, joku kirjoitti.

– Ostan Nokian-sinisen Lambon, toinen vannoi.

– NOK NOK NOK NOK NOK, innosti moni.

Kun huomasin viestitulvan kiihtyvän, ostin Nokiaa muutamalla kympillä. Se vaati Robinhoodissa vain pari nopeaa klikkausta. Yhtä helposti myin osakkeet 26 minuuttia myöhemmin 32 prosenttia kalliimmalla hinnalla.

Huumorilla Nokiaa

Kuittiselle ja muille analyytikoille Nokian päätyminen nettisijoittajien suosikiksi on täydellinen mysteeri. Jopa yhtiö itse julkaisi pörssitiedotteen, jossa se kertoi ettei sen tiedossa ole mitään varsinaista syytä kurssinousulle.

– Minua järkytti Nokian liike. Se ei ole pieni yhtiö, eikä sitä ole shortattu juuri yhtään, Kuittinen sanoo.

Gamestopin nousun takana oleva mekanismi ei siis Nokian kohdalla toimi. Selitykseksi jää vain nettipalstan joukkovoima.

Miksi ironiset piensijoittajat sitten valitsivat juuri Nokian? Kuittisella on teoria. Moni muukin keskiviikkona syöksynyt yhtiö on silkkaa ysärinostalgiaa.

– Onko osa niistä valittu huumorimielessä? Nokia on tavallaan meemiosake. Netissä leviää kuvia, joissa Keanu Reevesilla on Matrixissa kädessään Nokian banaanipuhelin.

Jopa pornotähtenä julkisuuteen noussut Mia Khalifa ryhtyi keskiviikkona sijoitusneuvojaksi.

– OSTAKAA NOKIAA!!!!!!! hän twiittasi yli kolmelle miljoonalle seuraajalleen.

Korjausliike tulee

Jo parin onnistuneen kaupan jälkeen on helppo ymmärtää, miksi moni on lumoutunut päiväkaupasta. Pitkäjänteinen sijoittaminen ja yritysten taustoihin perehtyminen vaikuttaa tylsältä sen jälkeen, kun on kerännyt minuuteissa kymmenien prosenttien voitot. Robinhoodin kännykkäsovellusta on koukuttavan helppo käyttää.

Viime päivien rallissa on kyse myös eräänlaisesta kadunmiesten vastaiskusta. Monet piensijoittajat ovat keränneet elämää mullistavia voittoja samalla kun Wall Streetin rahastot ovat kärsineet jättitappioita. Moni näki ironisena, että rahastot vaativat keskiviikkona hädissään keinottelulle rajoja.

Kuittinen uskoo juhlien jatkuvan vielä jonkin aikaa, mutta sitten niille luultavasti tulee loppu tavalla tai toisella. Markkina ei voi nousta loputtomiin, ja piensijoittajien sääntelyä saatetaan kiristää. Rahastot hillitsevät röyhkeää shorttaamistaan.

Nokian kaltaisen suuren yrityksen osakekurssi korjaantuu kyllä nopeasti realistiselle tasolle. Lasku alkoi jo jälkipörssissä Wall Streetin sulkeuduttua.

En takuulla ole ainoa, joka kirjautuu tällä viikolla ensi kertaa Robinhoodiin. Monen toiveena on kaapia rikkaiden rahat köyhille, ja viime päivien uutisten perusteella nopein reitti siihen on päiväkauppa. Kun nettipalstoilla tarjotaan varmoja vinkkejä, houkutus lähteä leikkiin velkarahalla on suuri.

Kuplan puhjetessa maksajaksi jäävät yleensä kokemattomat sijoittajat. Nottinghamin sheriffiä on vaikea paeta.