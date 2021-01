Suuri kysyntä näkyy paikoin vuokramökkien hinnoissa.

Asikkalassa sijaitseva esimerkkimökki. Lomapaikassa on kolme huonetta ja neliöitä 120.­

Lomamökkejä vuokrataan ensi kesäksi kiivaaseen tahtiin.

Sekä Lomarengas että Nettimökki-palveluissa kesämökkejä on varattu jo huomattavasti enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.

Nettimökki-palvelussa varauksia on tullut tänä vuonna yli 60 prosenttia ja Lomarengas-palvelussa 25 prosenttia enemmän kun vastaavana aikana viime vuonna.

Mökit kiinnostavat myös Tori.fi -palvelussa.

Tori.fi:n vertaiskauppatuntija Laura Kuusela kertoo, että mökkien kysyntä on kasvanut merkittävästi.

– Tori.fi:n mökki-ilmoituksia on katsottu viikoittain reilut 400 000 kertaa viimeisen kuukauden aikana. Trendi on yhtenevä kuin vuosi sitten, eli kiinnostus kasvaa joulun jälkeen, mutta tänä vuonna volyymit ovat 40–50 prosenttia suuremmat viikkotasolla, kuin vuosi sitten.

Valtava kysyntä näkyy paikoin vuokramökkien hinnoissa.

– Fakta on se, että vuokraushinnat ovat nousseet. Tarkkaa prosentuaalista nousua en osaa sanoa. Kyllä tässä pätee kysynnän ja tarjonnan laki, toteaa myyntipäällikkö Sebastian Lagerlöf Nettimökki-palvelusta.

– Ikinä ei ole ollut näin kovaa kysyntää kuin nyt.

Lagerlöf poimii Nettimökki-palvelusta muutaman esimerkkitapauksen.

Asikkalassa, Päijät-Hämeessä sijaitseva vuonna 2012 valmistunut järvenrantamökki on varmasti hyvin lähellä sitä, mitä keskiverto suomalaisperhe mökiltään kaipaa.

Mukavuuksilla varustetussa 120-neliöisessä mökissä on kahdeksan vuodepaikkaa.

– Tällä hetkellä hinta on 1 600 euroa per viikko. Aiemmin viikkohinta oli 1 300 euroa. Eli hinta on noussut runsaat parikymmentä prosenttia.

Heinolan Vierumäellä sijaitseva mökki pitää sisällään 135 neliötä ja neljä huonetta. Hinta on 1600-1700 euroa viikolta.­

Toinen esimerkkitapaus sijaitsee Vierumäellä, niin ikään Päijät-Hämeessä.

Vuonna 2016 valmistuneessa 135-neliöisessä huvilassa on mm. kolme makuuhuonetta, kaksi vessaa, saunaosasto, 100-neliöinen terassi ja kookas piha.

Parin kesän takainen viikkohinta 1 300 euroa on noussut nyt 1 600–1 700 euroon.

Mökin omistaja kertoo, että kysyntä on ollut hurjaa. Tulevan kesän viikot on myyty täyteen jo viime kesän jälkeen.

IS kysyi hintaesimerkit myös kahdelta muulta mökinvuokraajalta.

Mitä kevääseen tulee, kaikki riippuu Lagerlöfin mukaan koronatilanteesta.

– Jos korona jatkuu kesän yli, hintojen nousu on varmaa. Jos korona loppuukin vaikkapa huhtikuussa, niin ulkomaanmatkailu tulee silloin kasvamaan.

Vaikka kysyntä on kovaa, on tarjontakin kasvanut.

Nettimökki-palvelusta kerrotaan, että mökkejä on tullut alkuvuoden aikana vuokralle noin 40 prosenttia enemmän vuoden takaiseen verrattuna.

Tämä mökki odottaa lomalaisia Lieksassa. 99 neliön rakennuksessa on neljä huonetta.­

Lomarengas-palvelun toimitusjohtaja Juha-Pekka Olkkola kertoo, että Lomarenkaassa hinnannostokampanjaa ei olla tehty.

Silti yksittäisten mökkien hinnat ovat hänen mukaansa saattaneet nousta.

– Hyödymme jo huomattavasti tästä kysynnän voimakkaasta kasvusta. Emme ole lähteneet tietoisesti nostamaan hintoja.

IS:n poimimissa mökkivuokrauspalveluissa on hienoisia eroja.

Nettimökki ja Tori.fi -palvelut toimivat markkina-alustoina, joissa mökin omistaja määrittelee vuokrahinnan suoraan itse. Lomarengas-palvelussa mökin omistaja luovuttaa kohteen Lomarenkaalle vuokrattavaksi.

– Me ehdotamme mökille sopivaa vuokraushintaa sopimusvaiheessa. Toki mökin omistajalla on mahdollisuus vaikuttaa hintaan, Lomarenkaan Olkkola kertoo.

Mikkelissä pääsee mökkeilemään tällaisiin maisemiin. Mökin mitat ovat 4h ja 90 neliötä.­

Millaiset kohteet asiantuntijoiden mukaan ovat suosituimpia?

– Perinteisesti kaikkein suosituimpia kohteita ovat Etelä-Suomessa hyvin varustellut kesäasunnot järvien rannoilla, Nettimökki-palvelun Lagerlöf sanoo.

– Ympärivuotiseen käyttöön tehty, kodinomaisesti varustettu nelihenkisen perheen mökki kahdella makuuhuoneella. Viikkohinta 800–1 000 euroa, luettelee Olkkola Lomarenkaasta.

Tori.fi:n Kuusela tunnistaa varustelun tärkeyden. Hän poimii tilastoista mielenkiintoisen faktan:

– Palju-hakusanan haut ovat mökkien ja loma-asuntojen osalta kolminkertaistuneet vuoden takaisesta noin 700:aan hakuun viikossa eli tämä kielii juuri siitä, että halutaan hyvin varusteltuja loma-asuntoja.

Järvi- ja merenrantakohteiden lisäksi suomalaiset saivat jo viime vuonna innostuksen vuokrata mökkejä luontomatkailukohteiden läheisyydestä. Asiantuntijat kertovat, että luonnossa liikkuminen ja lähimatkailu ovatkin nyt suomalaisten suosimia trendejä.

Milloin pitää olla liikkeellä, jos haluaa varmistaa itselleen kesän unelmakohteen?

– Jos heinäkuulle haluat vielä mökin, niin vuokraussivustot kannattaa avata nyt, Nettimökin Lagerlöf sanoo nauraen.

Lomarenkaasta kerrotaan, että kiivain mökkien varaamiskuukausi on perinteisesti toukokuun alku, heti kesälomien varmistumisen jälkeen.

– Kesäksi vielä löytyy kohteita, mutta mitä pidemmälle kevääseen mennään, sitä enemmän etsintäaluetta pitää laajentaa. Pääkaupunkiseudun asukkaille parhaat kohteet lähivesistöjen äärestä alkavat jo huveta, Olkkola toteaa.