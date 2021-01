Elina Lepomäen mies tienasi miljoona­omaisuuden Nordeassa – tällainen on parin avio­ehto

Kansanedustaja Elina Lepomäellä ja hänen miehellään on taustaa liike-elämässä.

Kansanedustaja Elina Lepomäki on eroamassa aviomiehestään Jukka Lepomäestä, joka työskenteli vuoteen 2015 asti Nordean johtotehtävissä. Avioeroasiasta uutisoi ensin Verkkouutiset.

IS kertoi aiemmin, että Elina Lepomäki hakee yksin avioeroa. Hakemus on jätetty käräjäoikeuteen jo syyskuussa.

Jukka Lepomäen miljoonaluokan tulot on nostettu muutamaan otteeseen esiin julkisuudessa. Nordean Markets-yhtiötä johtanut Lepomäki kuului yhtiön parhaiten palkattuihin johtajiin. Helsingin Sanomien mukaan hän tienasi Nordea-vuosinaan bonuksineen yli 12 miljoonaa euroa. Muhkeat vuositulot syntyivät tuottoisien sijoitustuotteiden kehittelystä ja myynnistä. Koulutukseltaan hän on kauppatieteiden maisteri.

Vuonna 2015 Jukka Lepomäki haki kuntien eläkemiljardeja sijoittavan Kevan toimitusjohtajaksi ja Suomen Pankin johtokunnan jäseneksi vuonna 2016, mutta ei tullut kummallakaan kerralla valituksi.

LinkedIn-sivullaan hän kertoo Nordean jälkeen toimineensa Lavinto Kapital Oy -nimisen yhtiön hallituksen puheenjohtajana. Yhtiön toimialaksi on ilmoitettu muun muassa rahoituksen ja riskienhallinnan asiantuntijapalveluiden tuottaminen. Yhtiön liikevaihto oli viime vuonna parituhatta euroa.

Verotietojen perusteella Jukka Lepomäki tienasi vuonna 2019 yhteensä 113 214 euron pääomatulot. Ansiotuloja hänellä ei ollut lainkaan.

Elina ja Jukka Lepomäki Linnan juhlissa vuonna 2019.­

Verotietojen mukaan Elina Lepomäen ansiotulot olivat 82 768 euroa vuonna 2019. Hänellä ei ollut pääomatuloja.

Teknillisessä korkeakoulussa ja Helsingin kauppakorkeakoulussa opiskellut Elina Lepomäki on ennen poliittista uraansa työskennellyt muun muassa analyytikkona Nordeassa. Lisäksi hän on ollut osakkaana useassa kasvuyrityksessä.

Elina Lepomäki on kertonut Ilta-Sanomissa aiemmin, miten hänen tulonsa olivat moninkertaiset ennen kansanedustajan tehtäviä. Lepomäki vaikutti 11 vuotta pankkimaailmassa, mm. Lontoossa investointipankin johtotehtävissä.

– Kansanedustajan palkka ei vastaa korkeimpien asiantuntijoiden tai johtajatehtävien palkkoja yksityissektorilla. Politiikkaan hakeudutaan, jos halutaan muuttaa asioita, Lepomäki sanoi IS:lle vuonna 2015.

Lepomäki sanoi samalla, ettei kansanedustajan palkka harmita. Hän tiesi, mihin haki.

Lue lisää: 6000 €/kk ja lisät eivät riitä – heidän tulonsa putosivat eduskunnassa

Eduskuntaan viime vuonna tekemänsä sidonnaisuusilmoituksen mukaan Elina Lepomäellä ei enää juuri ollut muita palkka- ja palkkiotuloja eduskuntatyön lisäksi. Hän omistaa täysin Spiritus Rector -nimisen yrityksen, jolla ei kuitenkaan ole ollut liiketoimintaa.

Digi- ja väestötietoviraston ylläpitämän avioehtoasioiden rekisterin mukaan pariskunta on tehnyt avioehdon, joka on rekisteröity 4. toukokuuta 2016. Avioehto on tiukka: avio-oikeutta ei ole toisen puolison omaisuuteen, mikäli avioliitto purkautuu avioeron vuoksi.