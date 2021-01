Satojen miljoonien veroton tavararalli Kiinasta loppuu kesällä – Kaupan liitto hehkuttaa: ”Tämä on ollut pitkä tavoite”

Jatkossa myös alle 22 euron ostoksista pitää maksaa 24 prosenttia arvonlisäveroa.

Verovapaa shoppailu Suomesta Kiinaan loppuu kesällä. Muutoksen taustalla on valtiovarainministeriön esitysluonnos, joka perustuu EU-direktiivin rajat ylittävästä kaupasta edellyttämiin lakimuutoksiin.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että lakimuutoksen jälkeen myös EU:n ulkopuolisista tilauksista, joiden arvo on enintään 22 euroa, on maksettava arvonlisävero. Tähän asti enintään 22 euroa maksavista tuotteista arvonlisäveroa ei ole tarvinnut maksaa. Jatkossa arvonlisäveron osuus tuotteen hinnasta on 24 prosenttia.

Lakimuutoksen on määrä astua voimaan heinäkuun ensimmäisenä päivänä.

Kaupan liitto toivonut lakimuutosta kauan

Suomessa esimerkiksi Kaupan liitto on mielissään muutoksesta. Se on aiemmin arvioinut, että verovapauden vuoksi valtio on menettänyt vuosittain noin 40–50 miljoonaa euroa verotuloja.

– Tämä on ollut pitkä tavoite. Verovapaus on aiheuttanut kilpailuhaittaa, jonka poistaminen on ollut vaikeaa. Nyt se tulee viimein voimaan EU-direktiivin kautta, sanoo Kaupan liiton johtava veroasiantuntija Toni Jääskeläinen.

Hän kertoo, että suomalaiset tilasivat EU:n ulkopuolisista verkkokaupoista vuonna 2019 860 miljoonalla eurolla tuotteita. Suurin osa näistä ostoksista tehtiin Kiinasta, jonka osuus on 590 miljoonaa euroa.

Vuoden 2020 tilastot ovat saatavilla vasta keväällä, mutta Jääskeläinen odottaa, että erityisesti koronan vuoksi myös EU:n ulkopuoliset verkkokauppaostokset ovat lisääntyneet.

Jääskeläinen uskoo, että verovapauden poistamisesta hyötyvät esimerkiksi vaatteita ja pienelektroniikka myyvät erikoiskaupat. Hänen mukaansa juuri nämä ovat suurimmat tuoteryhmät, joita EU:n ulkopuolelta tilataan.

Suomessa esimerkiksi myös Posti on pitänyt tärkeänä, että EU:n ulkopuolisten kauppojen verovapaus poistetaan. Postin mukaan merkitystä on sekä EU-maiden verkkokaupoille että viranomaisille.

Ruotsin kokemuksiin perustuen Jääskeläinen odottaa, että tilaukset EU:n ulkopuolelta vähenevät. Ruotsissa vastaava lakimuutos tehtiin jo vuonna 2018. Jääskeläisen mukaan tilaukset EU:n ulkopuolelta vähenivät merkittävästi muutoksen jälkeen.

Verovapaus on mahdollistanut veron kiertämisen

Jääskeläinen kertoo, että verovapaus on mahdollistanut myös verojen kiertämisen. Pakettiin on esimerkiksi voitu kirjata tuotteen hinnaksi euro, vaikka tuotteen arvo oikeasti olisi 50 euroa. Veroja on voinut välttää myös pilkkomalla esimerkiksi yhteensä sadan euron tilaus useisiin tilauksiin, joiden arvo on alle 22 euroa.

– Tämä on haitannut kilpailua, koska samaan aikaan suomalainen yritys on joutunut myymään vastaavia tuotteita arvonlisäverolla.

EU:n ulkopuoliset kaupat ovat hyötyneet myös siitä, että heillä ei ole samanlaisia tuote- ja kierrätysvastuita kuin suomalaisilla.

– Suomalainen kauppa on aina vastuussa siitä, mitä myy.