Asuntokauppa kiihtyi ja hinnat nousivat koronavuonna – nuoret jäivät väliinputoajiksi

Koronakriisi on lisännyt julkista elvytystä ja yksi seuraus tästä on ollut asuntojen hintojen nousu.

Näin kävi viime vuonna kaikissa Pohjoismaissa, mikä on ollut monille yllätys.

– Asuntojen hinnat jatkoivat nousuaan viime vuonna jopa kiihtyen. Ruotsissa puhutaan jo lähes kymmenen prosentin asuntojen hintojen noususta, samaten Norjassa ja Tanskassa hintojen nousu on ollut erittäin voimakasta, sanoi Nordean ekonomisti Juho Kostiainen pankin tiedotustilaisuudessa.

Tässä on Nordean mukaan selvä ero aikaisempiin talouskriiseihin. Suomessakin asuntokauppa jarrutti viime keväänä vain hetkeksi pandemian puhjettua.

Koko vuonna asuntokauppoja tehtiin Suomessa yhtä paljon kuin vuonna 2019. Loppuvuonna asuntojen hinnat olivat väkimäärältään lisääntyvällä pääkaupunkiseudulla selvästi korkeammalla kuin vuotta aiemmin. Erityisesti ovat nousseet yksiöiden hinnat.

Tukena ovat olleet alhainen korkotaso, suhteellisen hyvänä pysynyt työllisyys sekä pankkien koronan takia myöntämät lyhennysvapaat. Finanssivalvontakin nosti asuntolainan velkakattoa.

– Vaikka työttömyys on kasvanut nopeasti lähes joka puolella, se on ollut osittain väliaikaista ja kohdistunut pitkälti palvelualoille, joilla on paljon nuoria työntekijöitä, jotka eivät ole vielä omistusasuntomarkkinoilla, Kostiainen sanoi.

Korona on myös itsessään lisännyt asumisen merkitystä ja ihmiset ovat enemmän kiinnostuneita asunnoistaan, mikä näkyy rautakaupoissakin.

Kysyntä heijastuu rakennusmarkkinoille, missä rakennusluvat ja uusien asuntojen aloitukset ovat kääntyneet jo nousuun.

Suomi on kuitenkin pitkälti jakautunut: kasvukeskuksissa kysyntä on vilkasta ja hinnat nousevat, mutta taantuvilla muuttotappiopaikkakunnilla rakentaminen on hiljaista ja hinnat laskevat. Tähän kehitykseen ei näytä tulevan muutosta.

Nuoret ovat väliinputoajia

Ensiasunnon ostajien määrä on samaan aikaan laskenut ja ostajien keski-ikä on noussut. Nuoret asuvat entistä enemmän vuokralla.

– Nyt näyttää siltä, että nuoret eivät enää pääse samalla lailla kiinni ensimmäiseen asuntoon kuin aikaisemmin, Kostiainen sanoi.

Selittäviä tekijöitä ovat muun muassa ne, että pienet asunnot ovat kallistuneet suhteessa suurempia enemmän, lainansaantia on rajoittanut lainakatto ja ASP-järjestelmän lainarajat ovat jääneet jälkeen hintatason noususta.

– Tästä seuraa pidemmällä aikavälillä se, että asuntovarallisuus alkaa keskittyä yhä harvempien käsiin, Kostiainen sanoo.

Hänen mukaansa apua voitaisiin saada lainakaton purkamisesta ja ASP-järjestelmän remontoimisesta.