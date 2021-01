Nokian hillitön nousu alkoi keskustelupalstan viesteistä – analyytikko uskoo kylmän todellisuuden valkenevan pian

Nokia ennakoi tälle vuodelle heikkoa tuloskehitystä, mutta Reddit-keskustelupalstalla yhtiön kurssia nostetaan raketin lailla. Mutta onko kurssiromahdus jo näkyvissä?

Nokian nimen vieressä näkyy pitkä rivi raketti-emojeja Reddit-sivuston wallstreetbets-keskus kirjoitetussa viesteissä. Yhden viestin otsikko on "Lets take nok to the moon" eli ”Viedään NOK kuuhun”.

Juuri wallstreetbets-kanavan keskustelujen hehkutuksen väitetään olevan syynä Nokian osakekurssin toista päivää jatkuvaan nousuun. Nokian kurssi nousi eilen Helsingin pörssissä 13 prosenttia, mikä on yhtiölle suurin päivänsisäinen nousu moneen vuoteen. New Yorkissa osake nousi vielä voimakkaammin, ilman että yhtiöstä tuli julki varsinaisesti mitään uutta tietoa. Tänään Nokian kurssi on ollut parhaimmillaan reilun kahdeksan prosentin nousussa.

– Ei tässä voi muuta kuin seurata sivusta ja ihmetellä tämän markkinatilanteen ilmiöitä, pohtii Nokia-analyytikko Mikael Rautanen Inderes-analyysiyhtiöstä.

Myös Danske Bankin senioristrategin Tuukka Kemppaisen mukaan analyytikot ovat nyt ”enemmän katsojan paikalla”. Toisaalta Nokian tuoreet kurssiliikkeet eivät ole myöskään täysin ennennäkemättömiä.

– Kun Nokia oli parikymmentä vuotta sitten vielä maailman mittakaavassa iso yhtiö, niin tämmöinen spekulaatio ennen tulospäiviä oli enemmän sääntö kuin poikkeus. Nyt yhtiöllä on uusi johto, se kertoo tuloksesta ensi viikolla ja järjestää pääomamarkkinapäivän parin kuukauden sisällä, Kemppainen toteaa.

– Eihän Nokian osake ole oikeastaan liikkunut vielä mihinkään. Nyt on kaksi päivää noustu, mutta hillitön hype Nokiasta puuttuu edelleen.

Nokian kurssinousu onkin vielä vaatimatonta verrattuna esimerkiksi Teslaan, Gamestopiin ja Nokian entiseen kilpailijaan Blackberryyn, joita on aiemmin hehkutettu Wallstreetbets-keskustelupalstalla. Teslan arvo on noussut viime vuoden aikana noin 800 prosenttia, GameStopin kurssi taas oli viime perjantaihin mennessä kallistunut vuodessa yli 245 prosenttia ja Blackberryn osakkeen hinta tämän vuoden aikana tuplaantunut.

– Jos Nokiaa verrataan Teslaan, niin Nokian nykyistä arvoa voi vielä kuka tahansa perustella perinteisillä arvostusmittareilla, kun taas Teslaa ei, Kemppainen huomauttaa.

Nettikeskusteluissa on luotu uskoa Nokian asemaan 5g-markkinoilla, vaikka yhtiön tekninen kehitys on arvioiden mukaan jäänyt pääkilpailijoistaan jälkeen. Inderesin Rautanen ei ennakoi yhtiölle ainakaan pikaista menestystä.

– Nokiassa ollaan alkumetreillä isossa käänteessä, jossa yhtiön omankin arvion mukaan on kolmen vuoden projekti, Rautanen sanoo.

– Ihan oikeita asioita kyllä tehdään, ja edellytykset käänteen onnistumiselle ovat olemassa. Lyhyellä tähtäimellä se tarkoittaa heikompaa tuloskehitystä, kun joudutaan laittamaan perusteita kuntoon ja investoimaan teknologiajohtajuuteen. Tälle vuodelle annettu ohjeistus ei lupaa kovin hyvää vuotta Nokialle.

Mutta miten kauan Nokian osakekurssin nousu voi jatkua? Ainakaan Teslan, GameStopin ja Blackberryn kurssinousu ei ole vielä katkennut.

Kemppainen muistuttaa, että sijoittamiseen käytettävää rahaa on nyt poikkeuksellisen paljon liikkeellä. Viime keväänä Yhdysvalloissa monet urheilusarjat jäivät koronan takia tauolle, mikä vähensi vedonlyöntiä. Samaan aikaan keskuspankit ja valtiot alkoivat elvyttää taloutta valtavilla summilla.

– Kun ihmisillä ei ole normaaleja tapoja käyttää rahaa, voi olla että sitä jää sijoittamiseen, Kemppainen sanoo.

– Johonkin se raha menee. Ja kun monet perinteiset kasvuyhtiöt ovat nousseet kalliiksi, niin sijoittajat lähtevät etsimään halvempia osakkeita.

Rautasen mukaan kurssinousujen saama huomio voi olla yksi niitä ruokkiva syy.

– Näissä ilmiöissä on tavallaan se ironia, että ne ovat itseään toistavia ja voimistavia, hän arvioi.

– Me tässä ihmetellään asiaa, siitä tulee lehteen juttu, siitä keskustellaan eri kanavissa ja se saa laajaa huomiota, mikä taas kerää äkkirikastumisesta innostuneita.

Hän olettaa, että wallstreetbets-kanavan sijoittajat eivät ole pitkäjänteisiä, vaan heiltä tullut raha voi jonain päivänä myös lähteä nopeasti myös pois.

Purpose Investments-yhtiön sijoitusjohtaja Greg Taylorin mielestä keskustelupalsta on hämärtänyt uhkapelin ja sijoittamisen rajaa. on keskustelupalstan vaikutuksesta sijoittamiseen.

– Kun erottaa yhtiön perustiedot osakkeiden hinnasta, sitä voi jatkaa niin kauan kun on kaupassa oikealla puolella. Mutta kun trendi muuttuu, täytyy päästä nopeasti irti, hän toteaa uutistoimisto Bloombergille.