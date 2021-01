Finnair jatkaa lentoja Britanniasta, näkymä Heathrow’n kentällä hämmentää – ”Hyvin huolestuttavaa!”

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin asettama lentokielto Britanniasta, Irlannista ja Etelä-Afrikasta päättyy maanantaina puoliltapäivin.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom ilmoitti perjantaina lopettavansa matkustajalentorajoitukset Britanniasta, Irlannista ja Etelä-Afrikasta.

Finnair kertoi pian päätöksen jälkeen Twitterissä, että se jatkaa lentojaan Britanniasta ja Irlannista heti maanantaina. Etelä-Afrikasta yhtiöllä ei ole suoria lentoja.

Yllä olevalla videolla kerrotaan rajaliikenteen tiukennuksista.

Samaan aikaan Britannian tiedotusvälineissä on levinnyt valokuvia Lontoon Heathrow’n kentältä. Ihmisiä on julmetusti, turvavälit olemattomat ja ilmanvaihto heikkoa. Ideaaliolot koronaviruksen leviämiselle, joku voisi sanoa.

Britannian entisen suurlähettilään Peter Westmacottin Twitterissä julkaisema kuva kertoi paljon.

Esimerkiksi brittien työväenpuolueen Nick Thomas-Symonds ilmaisi vakavan huolensa näkymästä Heathrow’n kentältä.

– Hyvin huolestuttavaa! Ei turvavälejä ja selvä viruksen leviämisriski, Thomas-Symonds sanoi Guardianin mukaan.

Britanniasta, Irlannista ja Etelä-Afrikasta tulevia matkustuslentoja rajoitettiin maissa voimakkaasti leviävien ja herkästi tarttuvien koronavirusmuunnosten takia.

Britanniasta saapuvat matkustajalennot keskeytettiin Traficomin päätöksellä juuri ennen joulua, ja Irlanti ja Etelä-Afrikka lisättiin lentokieltolistalle 11. tammikuuta.

Perjantaina Terveyden ja hyvinvoinnin laitos arvioi, että näistä kolmesta maasta saapuvat matkustajat muodostavat ”edelleen merkittävän riskitekijän” sille, että koronavirusmuunnokset leviävät Suomeen.

THL katsoi lausunnossan, että esimerkiksi Lontoosta on riittävän terveellistä lentää Suomeen, eikä lentokiellon jatkamiselle ollut enää perusteita.­

THL kuitenkin katsoi, että matkustajalentokielto ei ole enää tarpeen, jos järjestelyt lentoasemilla ovat riittävät. Lausunnon johdosta Traficom purki lentokiellon – ja Finnair ilmoitti palauttavansa ohjelmistoonsa lennot Britanniasta ja Irlannista.

– Tässä on taustalla terveysviranomaisen suositus. Nojaamme THL:n lausuntoon ja toimimme sen mukaan, heidän suosituksensa on nyt muuttunut. Lentokone on siinä mielessä terveysturvallinen ympäristö, että koneessa on tehokas ilmanvaihto, jossa ovat leikkaussalitasoiset ilmansuodattimet. Lisäksi kaikki käyttävät kasvomaskia koko koneessa olon ajan, ja ylimääräisiä kontakteja ja turhaa liikkumista koneessa pyritään välttämään, Finnairin viestintäjohtaja Päivyt Tallqvist sanoo.

Tallqvist muistuttaa, että THL:n ohjeiden mukaan kaikki Britanniasta ja Irlannista palaavat matkustajat ohjataan koneesta suoraan koronavirustestiin ja edelleen 14 vuorokautta kestävään karanteeniin.

Karanteenista voi vapautua, mikäli matkustaja antaa kaksi negatiivista koronavirustestiä. Ensimmäinen testi saa olla tehtynä korkeintaan 72 tuntia ennen lentomatkalle lähtöä ja toinen vähintään 72 tuntia Suomeen saapumisen jälkeen.

Kaikki Britanniasta, Irlannista tai Etelä-Afrikasta palaavat matkustajat ohjataan koronavirustestin kautta suoraan kahden viikon karanteeniin. Karanteenista voi vapautua toisen negatiivisen koronavirustestin jälkeen.­

Tallqvist myös muistuttaa, että Britanniassa on edelleen suomalaisia, jotka jäivät maahan mottiin matkustajalentojen katkettua.

– Suora lento on terveysturvallisempi vaihtoehto kuin paluu parin vaihdon kautta, Tallqvist sanoo.

Tallqvist muistuttaa, että Finnair alkaa vaatia kaikilta ulkomailta Suomeen lentäviltä matkustajilta korkeintaan 3 vuorokautta vanhaa negatiivista koronavirustestitodistusta ensi torstaista (28. tammikuuta) alkaen. Se koskee niin suomalaisia kuin kansainvälisiäkin lentomatkustajia.

– Miksi vasta torstaina? Annamme ihmisille aikaa hakeutua testiin. Jos tulee Finnairin lennolla Suomeen, edellytämme todistuksen kaikilta. Vain vanhempien sylissä infant-lipulla matkustavilta alle 2-vuotiailta lapsilta emme todistusta vaadi, Tallqvist painottaa.

Lennot Britannian ja Irlannin suuntaan ovat olleet koko ajan sallittuja. Maanantaista alkaen koneiden ei enää tarvitse lentää tyhjänä takaisinpäin.­

Suomesta ulkomaille lennettäessä todistusta ei automaattisesti vaadita. Negatiivinen koronavirustesti vaaditaan kuitenkin useaan maahan ehdoksi maahanpääsyyn.

– Meillä on kaikkien maiden viranomaisten tarkat ohjeet, keitä saa lennolle päästää. Moni maa vaatii maahantulon yhteydessä negatiivisen koronavirustestitodistuksen, Tallqvist kertoo.

Tallqvist opastaa, että lentomatkustajien kannattaa varata vastedes entistäkin enemmän aikaa.

– Nyt jos aikoo matkustaa, on hyvä selvittää etukäteen kohdemaan vaatimukset. Matkustusasiakirjoihin on tullut uusia vaatimuksia – esimerkiksi se negatiivinen koronavirustestitodistus – ja ne vaativat kaikki enemmän aikaa, Tallqvist muistuttaa.