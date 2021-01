”Robinhood-sijoittajat” heiluttavat jo osakekursseja – luottavat someguruihin ja ottavat suuria riskejä

Suomessa Yhdysvaltojen kaltaista riskinottoa on vähemmän ja sijoittaminen tähtää harvemmin äkkirikastumiseen.

Yhdysvalloissa hittisovellukseksi noussut pelillisiä elementtejä sijoittamiseen yhdistävä Robinhood-sovellus ei ole saanut jalansijaa Suomessa, mutta on ollut siitäkin huolimatta sijoitusmarkkinoita seuraavien huulilla. Sovellus onkin synnyttänyt omanlaisen sijoittajajoukkonsa, jota kutsutaan Robinhood-sijoittajiksi.

Robinhood kannustaa käyttäjiään nopeatahtiseen päiväkauppaan muun muassa lähettämällä jatkuvasti notifikaatioita osakkeista, joiden suunta on vahvasti ylös tai vahvasti alaspäin. Erityisesti nuoria houkutteleva sovellus toimii välityspalkkiotta ja antaa käyttäjätilin avaavalle ilmaisia ”arpoja”, joista voittaa osakkeita.

Sovellusta kuvataankin addiktoivaksi, mutta kritisoidaan toisaalta siitä, ettei se tarjoa asiakkailleen oppimateriaaleja sijoittamiseen liittyen. Robinhoodin käyttäjissä korostuvatkin pikavoittoja tavoittelevat treidaajat, joiden alkupääoma voi olla toisinaan hyvinkin pieni.

OP:n pääanalyytikko Antti Saari sanoo, että Robinhood on vain yksi palveluntarjoaja, joka on päässyt hyötymään myös Yhdysvalloissa koronan myötä käynnistyneestä sijoitusbuumista. Vaikka sovellus hyödyntääkin pelillisyyttä, ei Saari halua sitä täysin tyrmätä:

– Jos jollain pitää pelata, niin mieluummin pelaa osakkeilla kuin rulettia. Osakkeissa tuotto-odotus on positiivinen. Toki on sijoittamisen pelillistämisen yllyttäminen on osaltaan kyseenalaista, sillä mekin kannustamme pitkäjänteiseen sijoittamiseen.

Itse sovelluksen menestymistä kiinnostavampaa onkin Robinhood-sijoittajat ja se, miten uudentyyliset sijoittajat muotouttavat sijoitusmarkkinoita. Saari sanoo, että Robinhood-sijoittajille ei ole olemassa yksiselitteistä määritelmää, mutta yleensä sillä tarkoitetaan sijoittajajoukkoa, joka on verrattain nuori ja kokematon.

Joukko ottaa tyypillisesti riskejä normaalia, pitkällä aikavälillä sijoittavaa enemmän. Sijoittajien osakepoiminnassa korostuvat muun muassa teknologiayritykset ja sijoittajat eivät useinkaan hajauta salkkuaan eri toimialoille. Sijoituksissa korostuvat myös korkeariskiset, ongelmissa olevat yhtiöt ja kovan kasvupotentiaalin, korkealle hinnoitellut yhtiöt.

Voittoja pyritään saamaan nopeasti ja sijoittamisessa korostuu päiväkauppa. Robinhood-sijoittajia voidaan siis pitää treidaajina, mutta heillä on tyypillistä treidaajaa matalampi tietämys osakesijoittamisesta ja liikkeitä tehdään melko kevyin perustein.

– Moni heistä on tullut markkinoille vasta koronakuopan myötä ja heillä voi olla epärealistisia odotuksia osakkeiden arvonnoususta. He eivät välttämättä tiedä, millaisia voittoja normaalioloissa voi odottaa, Saari sanoo.

Sen sijaan Robinhood-sijoittajat käyttävät apuvälineenä sosiaalista mediaa sijoituksia valikoidessaan. Vinkkejä voidaan ottaa esimerkiksi TikTok-palvelusta.

Robinhood-sijoittajien lisääntyminen on Saaren mukaan kaksiteräinen miekka, sillä pohjimmiltaan on hyvä, että yksityissijoittajien määrä kasvaa.

Toisaalta henkilökohtaisesti kevyellä tietämyksellä tehtävä päiväkauppa voi hyvinkin todennäköisesti sulattaa pääoman ja vielä isompia ongelmia yksityissijoittajalle voi koitua siitä, jos suurempaa voittoa haetaan kovalla riskillä velkavipua apuna käyttäen.

Lisäksi sosiaalisen median ohjaama, holtiton sijoittaminen ei ole kestävällä pohjalla.

– Yhtiökohtaisesti tällainen somesijoittaminen voi aiheuttaa valtavia heilahteluita yksittäisiin osakkeisiin. Tämä tietyllä tavalla lisää osakkeiden liikehdinnän arvaamattomuutta ja tekee liikkeistä toisinaan vaikeasti selitettäviä. Tämä heilahtelu on seurausta siitä, että joku seurattu someguru suosittelee osaketta ja suuri lauma seuraa ja ryntää ostamaan.

Saaren mukaan someen pohjautuva Robinhood-sijoittaminen on sosiaalisen sijoittamisen ääri-ilmiö. Sosiaalisessa sijoittamisessa sijoittajat ovat hyvin avoimia salkkunsa koostumuksesta ja voivat jopa kopioida toistensa ostot osake osakkeelta.

Vaikka sosiaalinen sijoittaminen ja kokemusten jakaminen sinällään voivat olla opettavaista, ”gurujen” villin sijoitusstrategian seuraaminen on tuskin tällaista, vaan kyse on ”massiivisesta, mutta järjettömästä ketjureaktiosta”.

– Robinhood ei ole kuitenkaan yksin tällaista sijoitustapaa laittanut liikkeelle, vaan enemmänkin kyse on siitä, että korona houkutteli uusia sijoittajia. Osakkeiden hinnat halpenivat ja toisaalta säästämisaste kasvoi.

Suomessa Yhdysvaltojen kaltaista holtitonta, nopeisiin voittoihin tähtäävää ja somevaikuttajilta vinkkejä ammentavaa sijoitusstrategiaa ei ole samassa mittakaavassa todistettu, Saari sanoo.

– Ehkä meillä on erilainen kulttuuri. Meillä on ehkä vähemmän riskinoton - ja äkkirikastumisen tavoittelun kulttuuria. Suomessakin treidauskulttuuri on noussut, mutta pääsääntöisesti meillä sijoittaminen on pitkäjänteisempää vaurastumissuunnitelmaa. Samalla tavalla ei voi puhua ilmiöstä.

Saari pitää hyvänä, että Suomessakin sijoitusinnostus on koronan myötä kasvanut, mutta uudet sijoittajat ovat lähteneet maltillisemmin osakekaupoille.

Myös Suomessa osakkeenomistajien määrä on noussut kaikkien aikojen huippulukemiin.