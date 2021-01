Nokia-urasta tulikin taakka Markukselle – ”Sanoivat, että teillä on kauheat palkat ja olette laiskoja”

Nokia-ura oli aluksi rasite työnhaussa, vuonna 2013 työttömäksi joutunut Markus Leino kertoo. Samaa kertoo myös yrittäjäksi päätynyt Heikki.

Tamperelainen ohjelmistoinsinööri Markus Leino, 46, ehti tehdä 15 vuoden uran Nokiassa, kun hänet siirrettiin ensin lyhyeksi aikaa Accenturelle ja lopuksi irtisanottiin.

Leino työskenteli Nokian oman Symbian-käyttöjärjestelmän kehittämisen parissa eri tehtävissä koko Nokia-pestinsä ajan. Kun Nokia luopui Symbianista ja siirtyi Windows Mobileen, Symbianiin liittyviä toimintoja ajettiin rivakasti alas. Siinä rytäkässä Leinokin joutui lähtemään.

– Olen aloittanut koodaajana. En ole tehnyt ohjelmistoa puhelimeen, vaan olin tukitoiminnoissa, ylläpitämässä ympäristöä, jota kehittäjät tarvitsevat. Viimeiset kolme vuotta olin esimiehenä, Leino kertoo Nokia-urastaan.

Kun Leino joutui työttömäksi 2013, hän luotti siihen, että töitä löytyisi. Se osoittautui kuitenkin vaikeaksi, sillä Nokiasta lähteneitä oli työtä vailla yhtäkkiä pilvin pimein.

– Silloin irtisanottiin paljon ihmisiä Tampereella varsinkin.

Noina aikoina yhtä it-alan työpaikkaa haki satoja ihmisiä.

– 2013–2014 tein varmaan 150–200 työhakemusta ja pääsin kahteen haastatteluun.

Työpaikat tulivat aina haettaviksi rekrytointifirmojen kautta, ei yrityksen itsensä.

– Muutaman kerran kysyin rekrytointikonsulteilta, mikä mättää. Vastaus oli: ’Sulla on rasitteena tuo Nokia-ura, teillä on niin kauheat palkat ja olette laiskoja, joten ei me voida teitä palkata’.

Leino ihmetteli yleistämistä.

Rekrytointikonsultit kertoivat toimeksiantajien vaativan, että ex-nokialaisilta selvitetään tarkkaan, mitä nämä ovat tehneet.

– Kyllä niiden kasvoista näki, ettei puoliakaan uskottu.

” Kyllä niiden kasvoista näki, ettei puoliakaan uskottu.

Leinon mielestä Nokian palkat eivät olleet mitenkään erityisen korkeat, etenkään ”perusduunareiden”.

– Mutta varmaan ne olivat ict-alalla paremmat kuin insinöörikunnassa keskimäärin.

Entäs ne väitteet laiskuudesta?

– Kyllä minä sen osittain allekirjoitan. Varsinkin hulluina vuosina Nokiaan palkattiin kaikki, jotka ovista sisälle tulivat. Kun organisaatiot kasvavat, pitää saada esimiehiä, tukiorganisaatiota ja muuta.

Leino kiittelee Nokian organisaatiota ja prosesseja hyviksi ja toimiviksi.

– Mutta työnjohtoon valikoitui myös ihmisiä, jotka vain halusivat valtaa, eikä heillä ollut hajuakaan, miten toimia esimiehinä.

Markus Leino uskoo, että Nokia-taustaisten palkkaamista estivät ennakkoluulot esimerkiksi palkkavaateista.­

Pohjimmiltaan rekrytoijat olivat Leinon käsityksen mukaan huolissaan rahasta: ex-nokialaisten uskottiin haluavan kovaa palkkaa ja muita etuja. Siinäkin on totuuspohjaa, hän sanoo.

– Tiedän kollegoita, jotka ovat hyvin arvonsa tuntevia, eivätkä esimerkiksi suostu tinkimään palkkavaateistaan.

Työnhaun Leino oli aloittanut jo ennen lopullista irtisanomista, ja hän ehti hakea töitä tuloksetta 1,5 vuotta. Takaraivossa alkoi kolkuttaa ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan päättyminen.

– Onneksi olin saanut omat asiani siihen kuntoon, että vaikka olisin pudonnut peruspäivärahalle, olisin pärjännyt. Minulla oli se hyvä juttu, että vaimo oli töissä. Mutta meillä oli kuitenkin kaksi kouluikäistä lasta.

Jotkut entiset työkaverit lähtivät ulkomaille, esimerkiksi Viroon tai Saksaan. Leino ei kuitenkaan perheensä takia halunnut.

– Vuoden 2014 alussa päätin, että ehkä tämä it-ala saa jäädä nyt, ja aloin laajemmin hakea töitä.

Leino oli nuorena työskennellyt metallipajalla, ilman alan koulutusta, ja yksi paikallinen konepaja haki suunnittelijaa ja ilmoitti kouluttavansa valitun työntekijän tehtävään. Leino sai paikan ja viihtyi työssään viitisen vuotta.

2019 hän haki ja pääsi takaisin it-alalle tekemään paljolti samanlaista työtä kuin hän teki Nokia-vuosinaan.

– Oli jännä huomata, että Nokia ei ollut enää kirosana, vaikka kyllä se vähän kulmia kohotutti. Kyseltiin aika tarkkaan, mitä olin siellä tehnyt.

” Oli jännä huomata, että Nokia ei ollut enää kirosana.

Leino uskoo, että hänen työnhakuaan vaikeutti kokemus sekä tuotekehityksestä että esimiestyöstä. Monessa paikassa epäröitiin palkata tuotekehittäjäksi esimiestehtävissä ollut, etenkin jos hän olisi mennyt kokemattoman esimiehen alaiseksi.

– Ja raha siinä oli taustalla joka kerta. Kun olet ollut esimies, luullaan, että haluat kovaa palkkaa.

– Minulla oli se, että kunhan olisin saanut vähän enemmän kuin työttömyyskorvaus. Palkalla oli enemmän merkitystä silloin, kun siellä Nokialla oli.

Heikki päätyi yrittäjäksi, eikä se tie ole ollut helppo

Vuonna 2010 Nokiasta lähtenyt Heikki koki Markuksen tapaan sen, ettei 15 vuoden Nokia-urasta ollut työnhaussa etua. Heikki ei esiinny jutussa omalla nimellään.

– Tuli yhtäkkiä vastaan se, ettei nokialaisia haluttu. Jokin porukka oli pilannut mainetta, Heikki kertoo.

Myös hän työskenteli Tampereella, mutta Nokian verkkopuolella.

Hän arvelee, että esimerkiksi suomalaisissa konepajoissa saatettiin kokea Nokia-tausta hyvin kaukaiseksi, eikä entisillä nokialaisilla välttämättä ollut aavistustakaan, miten niissä toimitaan. Nokia oli kuitenkin Suomen mittakaavassa poikkeuksellinen globaali jätti.

– Kieli oli erilaista, ja jotkut firmat hermostuivat siitä, että tänne tullaan elvistelemään, vaikka ei se välttämättä sitä ollut.

” Jotkut firmat hermostuivat siitä, että tänne tullaan elvistelemään, vaikka ei se välttämättä sitä ollut.

Heikki otti Nokiasta eropaketin ja teki muutaman vuoden ajan erilaisia projekteja, kunnes perusti nykyisen yrityksensä.

Hänen mukaansa yrittäjäksi ryhtyminen oli monelle ex-nokialaiselle käytännössä ainoa vaihtoehto, ja siihen lähdettiin usein tietämättä yrittäjyydestä mitään.

– Silloin 2010 rummutettiin, että ryhtykää yrittäjiksi, eivätkä kaikki tienneet, mitä se oikein tarkoittaa.

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla julkisti maanantaina tutkimuksen, jossa selvitettiin, miten 2009–2014 Nokiasta lähteneille kävi. Sen mukaan työllistyneitä oli tutkimushetkellä 77 prosenttia, mutta lähes 10 prosenttia oli työttömänä eli useampi kuin Suomessa keskimäärin.

Siinä ei selvitetty sitä, kuinka moni työllistyneistä oli työllistynyt perustamalla yrityksen. Heikin mukaan tämä olisi olennaista tietää, samoin se, miten ne yritykset ovat pärjänneet.

– Tiedän monta konkurssia ja avioeroa ja sen, miten moni asia on mennyt pieleen. Toki jotkut ovat onnistuneetkin. Siinä on aina säkääkin mukana. Yksi kaveri sai juuri myytyä firmansa, mutta hänelläkin meni monta vuotta saada se jaloilleen. Eikä se olisi onnistunut, jos hänellä ei olisi ollut vaimoa, joka tienaa.

Heikki oli Nokiasta lähtiessään alle 50-vuotias, ja monet samanikäiset lähtivät yrittäjäuralle. Yli 55-vuotiaat eivät enää uskaltaneet.

– Yksi kaveri rupesi puusepäksi, alkoi tehdä veneenosia. Se on tosi vaikea ala, eikä siinä kauan mennyt, kun kaatui koko systeemi.

” Tiedän monta konkurssia ja avioeroa ja sen, miten moni asia on mennyt pieleen.

Heikki on käytännössä yksinyrittäjä ja tekee digitalisointiprojekteja toisten yksinyrittäjien kanssa. Hänen mukaansa työntekijöiden palkkaaminen on kaikkine byrokratioineen niin paljon hankalampaa, että on helpompi toimia näin.

– Kaikki yrittävät yksin kotonaan 24/7, Heikki summaa.

– Nyt taistellaan olemassaolosta, mutta tekee moni muukin. Ei voi sanoa, että huonosti menee, mutta epävarmaa tämä on.