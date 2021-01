S-marketin työntekijät pääsivät suunnittelemaan omat työasunsa – duunia painetaan nyt muotikuoseissa ja legginseissä

Pirkanmaan S-marketin työntekijät pääsivät catwalkille Torni-hotellin kongressitilassa.

Jos työntekijä voi paremmin, menestyy myös yritys. Olettaa saattaa, että mukavilla ja tyylikkäillä työvaatteillakin on asiaan vaikutusta.

Asiaan tartuttiin Pirkanmaalla, jossa paikallinen S-ryhmän osuuskauppa päätti uudistustensa yhteydessä laittaa myös S-marketien työntekijöiden kostyymit uusiksi.

Työntekijät poseerasivat uusissa työvaatteissa muotinäytöksessä.­

Osuuskauppa lähti yhteistyöhön Papu Designin ja Lindströmin kanssa. Lopputulos eli uudet työvaatteet ovatkin pian kaikkien maakunnan S-marketien työntekijöiden yllä.

Pirkanmaan osuuskaupan tiedotteen mukaan kimmokkeena Unelmien työvaatteet -pilotille olivat työasuista saadut tyypilliset palautteet: ”Pikkuisen epämukavat, eivät hengitä ja jousta.”

Pilotti käynnistettiin viime kevään korona-aallon harjalla ja jatkui etätyöpajoissa. Tiedotteessa korostetaan, että työvaatteella on tänä päivänä tärkeä rooli paitsi kantajalleen myös työnantajalle ja asiakkaalle.

Työntekijät saivat osallistua suunnitteluun.­

– Hyvässä työvaatteessa työntekijä kokee itsensä arvokkaaksi, varmaksi ja mukavaksi. Nykypäivänä työntekijä nähdään myös yrityksen käyntikorttina, ja työvaate on tärkeä osa yrityksen viestiä, summaa Lindströmin suunnittelija Minna Kuivamäki.

Käytännön tarpeista syntyi innovaatioita

Pirkanmaan osuuskaupan mukaan lähtökohtina työvaatemalliston suunnittelulle olivat vastuullisuus ja paikallisuus. Nämä ovat arvoja, jotka kaikki kolme projektissa mukana ollutta yritystä jakavat.

– S-marketissa myyjällä on laaja työnkuva, ja työvaatteen pitää sopeutua siihen, millaista työtä kulloinkin tehdään, kertoo toimialajohtaja Mirkka Saikanmäki.

Mukaan suunnittelutyöpajaan lähti parikymmentä innokasta osuuskauppalaista, joista yksi on Sääksjärven S-marketissa työskentelevä Heikki Saukko.

– Totta kai myös vaatteiden ulkonäöllä on väliä. Kun näimme ensi kertaa toiveidemme pohjalta suunniteltuja vaatteita, siinä tuli kyllä sellainen vau-hetki – uskomatonta, että tuollaisia meille oikeasti voidaan tehdä, Saukko hehkuttaa.

Yksityiskohta työvaatteesta.­

Osuuskauppalaiset puolestaan painoivat nimensä työvaatealan konkarin, Lindströmin, historiankirjoihin.

– Projektin aikana olemme päässeet tosissamme venyttämään Lindströmin näkemystä työvaatteesta. Työpajalaisten ansiosta teimme ensimmäistä kertaa esimerkiksi legginsit työvaatteeksi, Saikanmäki kertoo.

Persoona esille asusteilla ja kuosilla

S-marketin uudessa työvaatemallistossa on 22 erilaista vaatekappaletta sekä asusteita, joilla omaa persoonaa voi tiedotteen mukaan tuoda esille haluamallaan ja työtehtävän edellyttämällä tavalla. Vaatteissa toistuu farkunsininen sävy.

Papu Designin kuosisuunnittelija ja AD Hanna-Riikka Heikkilä piirsi työpajalaisille erilaisia kuosivaihtoehtoja, joista he valitsivat suosikikseen ruokakaupan antimilla leikittelevän Antimet-kuosin.

– Työvaatteiden kuosillisuus on suht uutta Suomessa. Maailmalla työvaatetus on ollut jo pidempään design-henkisempää ja mietitympää. Papua ei tunneta perinteisesti työvaatteista, mutta lähdimme projektiin oppiaksemme itsekin uutta. On hieno idea yhdistää pilotissa eri alan toimijoita, Heikkilä sanoo.

Mukana myös liivivaihtoehto.­

S-marketien ohella työvaateprojektia suunnitellaan laajennettavan tulevaisuudessa mahdollisesti muihin Pirkanmaan Osuuskaupan toimipaikkoihin, kuten Prismoihin ja Saleihin. Jatkossa on mahdollista, että asiakkaatkin pääsevät mukaan suunnittelutyöhön.