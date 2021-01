Maailman suurin lumilinna kutistui historiansa pienimmäksi – korona kurittaa rankasti Etelä-Lapin matkailua

Hotellien käyttöasteet ovat Kemissä ja Torniossa 15–20 asteen tuntumassa.

Eteläisen Lapin matkailu on painunut koronaepidemian aikana lähes nollaan, eikä valon pilkahduksia ole näkyvissä. Jäänmurtaja Sampo perui talven risteilyt. Lumilinna jäi rakentamatta. Sen tilalle on tehty 25-vuotisen historian pienin linna sisälle elämystiloihin.

Kemin kaduilla ja Perämeren jäällä ei näy aasialaisia turisteja edellisvuosien tapaan. Kemin Matkailuyhtiön toimitusjohtaja Susanna Koutonen yrittää pohtia jo koronan jälkeistä aikaa, joka saattaa häämöttää hänen mukaansa joulun 2021 tienoilla.

– Talven 2021–22 palvelut on avattu myyntiin. Toivotaan että joulukuussa 2021 viimeistään eletään jo koronan jälkeistä aikaa kansainvälisessä talvimatkailussa. Niin kauan kun epidemiatilanne ei ole hallinnassa ja eri viranomaistahojen rajoitukset muuttuvat, pyrimme minimoimaan riskit ja kulut. Ilman taloudellista lisätukea ei voi suunnitelmia laatia. Nyt toimimme erittäin lyhyen näkymän varassa.

Jäänmurtaja Sampo on risteillyt Perämerellä yli 30 vuotta. Tämän talven risteilyt on peruttu.­

Koutonen ei usko, että suuren lumilinnan rakentamatta jättämisestä syntyy imagohaittaa Kemin matkailulle, sillä kansainvälinen matkailu on jäissä muuallakin.

– Lumilinnan rakentamishistoria ei katkea, mutta historian pienin linna löytyy tänä vuonna Kemistä. Jos ihme tapahtuisi ja kansainvälinen matkailu sallittaisiin jo kesällä, meillä on lumilinna avoinna. Elämystilassa on luonnonlunta sekä jäätä ja lämpötila on –5 astetta, hän huomauttaa.

Kemin Matkailu Oy on Koutosen mukaan viime vuodet investoinut ja kehittänyt paljon palveluja ilman mitään kehittämis- tai investointitukea. Koko liiketoiminta on perustunut omaan myyntiin. Hän toivookin, että päättäjät antavat taloudellista tukea palvelujen uudelleen avaamiseen sekä henkilöstön takaisin töihin kutsumiseen.

– Olemme lomauttaneet henkilöstöä, järjestelleet investointien lainoja uudelleen, leikanneet kuluja ja tarkistaneet hintoja. Toivomme, että rokotusten myötä saadaan käyntiin kotimaan työ- ja vapaa-ajan matkustaminen.

Kemin keskustassa sijaitsevan Hotelli Merihovin ravintolatoimenjohtaja Heli Eilittä käyttää tilannekuvauksessaan sanoja surkea, huono ja kamala. Ennen koronaa 60 prosentin käyttöaste tuntui hyvältä, nyt tavoitellaan parhaimmillaan 15–20 prosentin käyttöastetta.

– Aika surkeaa on ollut viime aikoina. Tilanne on aivan kaamea alueen yrittäjille. Jouduimme sulkemaan hotellin ovet jouluksi, ja se oli ensimmäinen kerta vuosikymmeniin, Eilittä pahoittelee.

Matkailijoiden lisäksi 71-vuotias hotelli elää vahvasti Kemin ja Tornion tehtaiden arjen mukana. Kun Stora Ensossa, Metsä Groupissa tai Outokummulla tapahtuu jotain, Merihovin elämä vilkastuu.

– Tässä surkeudessa on jäljellä yksi valopilkku, ja se on Metsä Groupin biotuotetehdashanke Kemiin. Sitä odotetaan henkeä pidätellen, Eilittä toteaa.

Merihovi on yrittänyt selvitä koronan kurimuksesta elämällä ajan hermoilla. Eilitän mukaan se on tarkoittanut nopeaa reagointia kaikkiin muutoksiin. Hotellin 69 huonetta on pidetty käytössä. Alakerran ravintola Ankkuri on myös edelleen auki. Toisen kerroksen ravintola toimii vain tilauksesta.

– Henkilökuntaa on nyt parikymmentä, kaikki osa-aikaisesti. Aamupalaa on tarjoiltu huoneisiin. Joka päivä keksitään uusia ratkaisuja.

Kotimaan matkailu toi helpotusta hankalaan tilanteeseen vain hetkeksi kesällä. Eilitän mukaan huonehinnat on pidetty suomalaismatkaajia ajatellen edullisina. Eteläsuomalaisten matkat pohjoiseen näkyvät kemiläisessä hotellissa varauspiikkeinä.

– Tavallisesti kahden hengen huoneen hinta on 127 euroa, nyt se on 95 euroa.

Entisen Tornion kaupunginhotellin, nykyisen Park Hotellin asiakasmäärään vaikuttaa vahvasti länsirajan rajoitustilanne.­

Park Hotel Tornion hotellinjohtaja Heidi Ylläsjärvi seuraa tiiviisti koronaepidemiatilannetta ja länsirajan rajoituksia. Rajaliikenne määrittelee hänen mukaansa pitkälti Tornionlaakson matkailijamääriä.

– Kun raja on kiinni ja rajaliikenne hiljaista, matkailijoiden määrä vähenee dramaattisesti. Tilanne ei näytä miltään kantilta katsottuna positiiviselta, hän toteaa.

Entisessä Tornion kaupunginhotellissa on 98 huonetta. Käyttöaste on niin alhainen, ettei Ylläsjärvi halua edes puhua siitä. Hän arvioi, ettei tilanteessa näy paranemisen merkkejä kevään aikana.

– Suunnitelmat muuttuvat tunti tunnilta. Toivotaan, että paikalliset käyttävät ravintolapalveluja sen verran, että pää pysyy pinnalla. Helppoa ei ole kenelläkään.