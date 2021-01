Ostitko tämän tuotteen Biltemasta? Tukes varoittaa myrkytysvaarasta

Biltema on lopettanut ulkovalaisimen myynnin kuluttajansuojalain mukaisen virheen takia.

Biltema on lopettanut ulkovalaisimen myynnin Tukesin varoituksen takia.

– Puute tuotteen turvallisuudessa tai vaatimustenmukaisuudessa on kuluttajansuojalain mukainen tavaran virhe, kertoo Tukes verkkosivuillaan.

Kyseessä on Bilteman led-pihavalaisin, jonka tuotenumero on 46-3233. Tukein mukaan yritys on vapaaehtoisesti sitoutunut lopettamaan vaatimustenvastaisten tuotteiden toimittamisen, ja Biltema on poistanut sen verkkosivuiltaan. Valaisimen kuva löytyy Tukesin sivulta.

Tuotteessa oleva virhe on lyijyllinen juotos. Tukesin mukaan lyijyn käyttöä on rajoitettu myytävissä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa, eikä vuoden 2006 kesäkuun jälkeen myyntiin tulevia laitteita ole saanut korjata lyijyllisillä juotoksilla. Tavoitteena on estää haitallisten aineiden pääsy ympäristöön.

Lisäksi lyijyn käyttö on kielletty kuluttajille myytävissä esineissä, joita lapset voivat laittaa suuhun. Myös lyijyä sisältävien juotostinojen myynti kuluttajille ollut kiellettyä maaliskuusta 2018 lähtien.

Tukes on aiemminkin varoittanut Biltemassa myydyistä tuotteista, muun muassa autonostimesta ja led-valoista.

Aiemmat tuotteet löytyvät Bilteman verkkosivuilta, jossa ilmoitetaan tuotteiden takaisinkutsuista. Kyseessä olevaa ulkovalaisinta ei kuitenkaan takaisinkutsuttujen tuotteiden joukosta kuitenkaan löydy.

Valaisimen jo ostaneita Tukes neuvoo seuraamaan Kuluttajaneuvonnan ohjeita. Kilpailu- ja kuluttajaviranomaisen verkkosivuilla neuvotaan ensimmäisenä ottamaan yhteyttä tuotteen myyneeseen yritykseen, joka tässä tapauksessa on siis Biltema.