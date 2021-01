Vuokrat nousivat vuoden lopussa eniten Turussa – näissä kaupungeissa nousu on ollut vähäisintä

Suurista kaupungeista kärjessä ovat myös Espoo ja Vantaa.

Tilastokeskuksen tuoreiden vuokratilastojen mukaan vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokrat nousivat viime vuoden loka–joulukuussa eniten Turussa, jossa nousu oli 1,6 %. Suurista kaupungeista kärjessä olivat myös Espoo ja Vantaa, joissa nousu oli molemmissa 1,4 %.

Keskisuurista kaupungeista vuokrat nousivat vuoden lopussa eniten Keravalla (1,5 %) ja Porvoossa (1,4 %).

Suomen Vuokranantajat ry:n mukaan vuokrat nousivat viime vuonna suurissa kaupungeissa selkeästi keskisuuria ja pieniä kaupunkeja nopeammin muutamaa poikkeusta lukuunottamatta.

– Vuokramarkkinoiden eriytymiskehitys on lähtenyt voimistumaan jo ennen koronaa. Monissa keskisuurissa kaupungeissa vuokra-asuntojen tarjonnan kasvu on paikoitellen ollut hyvinkin voimakasta kysynnän kehitykseen nähden. Suurissakin kaupungeissa on valmistunut viime vuosina ennätysmäärä uusia asuntoja, mutta varsinkin pienten asuntojen tarjonnalla on ollut vaikeuksia pysyä kysynnän perässä, Suomen Vuokranantajien ekonomisti Sakari Rokkanen arvioi tiedotteessa.

Vapaarahoitteisissa vuokra-asunnoissa korkein keskivuokrataso on Helsingissä, 21,5 euroa/m² ja matalin Kouvolassa, 10,9 euroa/m². Viimeisen kuuden kuukauden aikana solmituissa uusissa vuokrasuhteissa yksiön keskimääräinen vuokraneliö maksoi Helsingissä 27,7, Tampereella 19,4 ja Turussa 18,3 euroa.

Suurista kaupungeista vapaarahoitteiset vuokrat ovat vuoteen 2015 verrattuna nousseet eniten Vantaalla, Turussa, Tampereella ja Helsingissä. Pienintä vuokrien nousu on ollut Seinäjoella, Riihimäellä, Hämeenlinnassa, Kotkassa ja Lahdessa. Pääkaupunkiseudulla vuokrat ovat nousseet runsaat 8 prosenttia ja muualla Suomessa 6,3% prosenttia vuodesta 2015.