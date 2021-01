Huhtamäki rakentaa kartonkipikarien tuotantolaitoksen Malesiaan

Pakkausyhtiö Huhtamäki investoi 10 miljoonaa euroa uuteen kartonkipikarien tuotantolaitokseen Malesiassa, yhtiö kertoo tiedotteessaan.

Huhtamäki siirtää tuotantonsa Penangista Malesian pääkaupunkiseudulla Selangorin osavaltiossa sijaitsevaan Port Klangiin. Yhtiö odottaa uuden tehtaan valmistuvan toisen vuosineljänneksen loppuun mennessä.

– Uuden tuotantoyksikön sijainti on strategisesti hyvä, sillä se on lähellä avainasiakkaitamme ja siitä on hyvät logistiset yhteydet naapurimaihin. Tuotannon siirtäminen on meille myös hyvä tilaisuus modernisoida tuotantolaitteitamme sekä lisätä automaatiota tehokkuuden parantamiseksi, Huhtamäen Fiber Foodservice EAO -segmentin johtaja Eric Le Lay sanoo tiedotteessa.