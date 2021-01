Perinnönjako meni pieleen: perintöoikeuteen erikoistunut professori määrättiin 800 000 euron korvauksiin

Perintöoikeuteen erikoistunut emeritusprofessori Urpo Kangas on jo ilmoittanut tyytymättömyyttä tuomioon.

Perinnönjakoon sotkeutuminen kävi emeritusprofessori Urpo Kankaalle kalliiksi.

Helsingin käräjäoikeus määräsi hänet maksamaan yli 787 000 euron korvaukset naiselle, joka menetti noin puolet perinnöstään Kankaan virheen avittamana. Tämän lisäksi Kangas määrättiin maksamaan naisen oikeudenkäyntikuluja yli 22 000 euroa, eli yhteissumma nousee yli 800 000 euroon.

Asiasta uutisoi ensin Helsingin Sanomat.

Sotkun keskiössä on naisen äidiltään saama perintö. Äidiltä jäi vajaan neljän miljoonan euron varallisuus, joka oli tarkoitus jakaa lähes kokonaan hänen tyttärensä ja poikansa kesken.

Äiti määräsi testamentissa, että tytär saa puolet omasta perinnöstä heti, loput kymmenessä erässä vuoden välein. Poikkeuksellinen määräys johtui siitä, että äiti murehti tyttärensä kyvystä hoitaa raha-asioitaan.

Äiti määräsi testamentissa, että kuolinpesää hoitaisi hänen pitkäaikainen asianajajansa Riitta Leppiniemi. Kuvioihin tuli kuitenkin lakimies, jolle nainen antoi valtakirjan hoitaa asioitaan. Lakimies ehdotti, että professori Urpo Kankaasta tulisi pesänhoitaja- ja jakaja. Ja niin kävi.

Lakimies vaati, että Kangas siirtäisi vuosittaista luovutusta odottaneet rahat lakimiehen yhtiön tileille ja omalle henkilökohtaiselle tilille. Nainen sai kymmenestä erästä vain ensimmäisen, loppuvarallisuus katosi.

Lakimies sai käräjäoikeudessa törkeästä kiskonnasta 1 vuoden ja 2 kuukauden ehdottoman vankeusrangaistuksen, minkä lisäksi hänen pitää maksaa naiselle lähes puolen miljoonan euron korvaukset. Tämän asian käsittely jatkuu Helsingin hovioikeudessa toukokuussa.

Nainen nosti Kangasta vastaan siviilikanteen, koska Kangas pesänselvittäjänä ja -jakana siirsi perinnön lakimiehen ja tämän yhtiöiden haltuun vastoin äidin testamenttimääräystä.

Kangas kiisti kanteen, ja hän sanoi, että nainen itse valtuutti lakimiehen hoitamaan naisen perintöasioita.

Leppiniemi sanoi oikeudessa, että naisen kyvyttömyys hoitaa talousasioitaan kävi ilmi testamentista. Oikeuden mukaan Kankaan olisi pitänyt jo testamentin perusteella ymmärtää, että sen määräysten tarkoituksena oli suojella naista hänen omilta toimiltaan talousasioissa. Oikeuden mukaan Kangas toimi äidin testamentin tahdon vastaisesti, kun hän luovutti omaisuuden naisen omalle lakimiehelle.

Oikeuden mukaan Kangas ei selvittänyt lakimiehen luotettavuutta, eikä valvonut sitä, miten lakimies hoiti naisen varallisuutta. Oikeuden mukaan Kangas ei vapautunut pesänhoitajan vastuusta, vaikka nainen oli itse pyytänyt omaisuuden luovuttamista lakimiehelle.

– (Kankaan) vastuu hänen hallintoonsa määrätyistä testamentin (...) varoista on jatkunut senkin jälkeen, kun hän on ne luovuttanut (naisen) avustajan (...) haltuun, Helsingin käräjäoikeus kirjoitti.

– Käräjäoikeus katsoo (Kankaan) menetellen huolimattomasti luovuttaessaan kanteessa tarkoitetun omaisuuden (lakimiehen) hallintaan. (Naiselle) aiheutunut vahinko on syy-yhteydessä tähän (Kankaan) huolimattomuuteen, Helsingin käräjäoikeus totesi.

Tästä syystä Kangas joutuu korvaamaan aiheutetun vahingon.

Kangas on ilmoittanut tyytymättömyyttä Helsingin käräjäoikeuden viime perjantaina antamaan tuomioon, eikä se ole siten lainvoimainen.

– Jos jotain vahinkoa on sattunut, hän (lakimies) on sen aiheuttanut. Minun on äärettömän vaikea käsittää, miten minä voin joutua korvausvastuuseen siitä, että perinnönsaaja käyttää perintöään asiamiehensä kanssa erilaisiin tarkoituksiin, Kangas kertoi asiasta ensin uutisoineelle Helsingin Sanomille.

– Tämä oikeudenkäynti sotkee valtavasti elämääni, päättyi se millä tavalla tahansa, Kangas jatkoi lehdelle.