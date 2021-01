Limingan kunta sai yllättäen nimikaiman verkkokaupasta – näistä tunnistat huijarisivuston

Limingan kunnan nimeä käyttävästä verkkokaupasta on tehty useita ilmoituksia kilpailu- ja kuluttajavirastoon.

Liminka on paitsi kunta Pohjois-Pohjanmaalla niin myös verkkokauppa, jonka asiakkaat eivät ole saaneet tilaamiansa tuotteita.­

Koronaepidemia vauhditti verkkokauppaa ja samaa tahtia lisääntyivät verkkokaupan huijaukset. Kuluttajia houkutellaan ostoksille sivustoilla, joiden takana on aina vain ammattitaitoisempia ja fiksumpia tekijöitä.

Viime vuoden lopulla huijarit olivat liikkeellä muun muassa tekaistuilla paketti-ilmoituksilla. Vuodenvaihteen jälkeen asialla ovat olleet esimerkiksi laihdutusvalmisteiden kauppiaat.

– Huijarit osaavat asiansa ja uusia tapoja keksitään koko ajan lisää. Luotettavia verkkokauppoja on yhtä vaikeampi erottaa huijaussivustoista. Melko usein huijausten jäljet johtavat Kiinaan ja muualle Euroopan ulkopuolelle, sanoo erityisasiantuntija Saija Kivimäki Kilpailu- ja kuluttajavirastosta.

Kuluttaja-asiamiehelle ja kuluttajaneuvontaan tuli vuonna 2020 yhteensä noin 67 000 yhteydenottoa, joista noin 15 000 liittyi verkkokaupoista tehtyihin hankintoihin. Valtaosa näistä koski matkustamista ja vapaa-ajan palveluja, esimerkiksi kuntosalijäsenyyttä.

– Tämä selittyy koronalla ja matkojen sekä palvelujen peruuntumisella. Muutoin yleisimmät yhteydenotot liittyivät vaatteiden, kenkien, asusteiden ja kodin elektroniikan hankintoihin. Nämä ovat tavaroita, joita suomalaiskuluttajat tyypillisesti ostavat verkosta, Kivimäki selvittää.

Oulun poliisilaitoksen alueella verkkokaupan huijaukset eivät ole ongelma. Sen sijaan Tori.fi:n ja Huutonetin kaltaiset osto- ja myyntikanavat ovat aiheuttaneet ilmoituksia poliisille.

– Verkkokauppoja koskevia ilmoituksia tuli vuonna 2019 vain yksi ja viime vuonna neljä. Sen sijaan Tori.fi aiheutti kahden viime vuoden aikana 1 750 ilmoitusta. Huutonetistä tuli kahden vuoden aikana 64 ilmoitusta poliisille, selvittää rikosylikomisario Markus Kiiskinen

Liminka-Suomi -verkkokauppa käynnisti aktiivisen markkinoinnin Oulun alueen sosiaalisessa mediassa vuodenvaihteen tienoilla. Kuluttajille markkinoidaan esimerkiksi lautapelejä, 3d-mattoja, lamppuja ja housuja erikoisen edullisesti.

Kaupan sivuilla on myynnissä yhdeksän tuotetta, kaikki alennuksessa. Tavaroille luvataan ilmainen toimitus. Verkkokauppaa ylläpitävästä yrityksestä sivustolta ei löydy tietoja. Yhteydenottoa varten on lomake ja gmail-sähköpostiosoite.

IS lähetti yritykselle haastattelupyynnön sekä sähköpostin että yhteydenottolomakkeen kautta. Pyyntöihin ei ole vastattu.

Kivimäen mukaan huijaussivustot erottaa asiallisista verkkokaupoista parista tärkeästä ominaisuudesta.

– Verkkokaupalla on sivut, joissa ei kerrota läpinäkyvästi ja avoimesti yhteystietoja tai muita tietoja yrityksestä. Yritysrekisteritunnusta ei ole, ei osoitetta eikä puhelinnumeroa. Räikeimmillään on vain yhteydenottolomake, jota tarjoillaan kuluttajalle yhteydenottoa varten.

Huijauksille tunnusomaista ovat myös yllättävän edulliset hinnat. Kivimäen mukaan kaupan verkkosivujen osoitteen pääte voi olla fi, mutta se ei takaa, että yritys sijaitsee Suomessa.

– Yritykset hankkivat ihan luvallisesti käytössä olleita verkko-osoitteita. Pääte ei kerro mihin maahan yritys on sijoittunut, hän painottaa.

Kivimäki kehottaa ilmoittamaan huijausyrityksistä kuluttaja-asiamiehelle ja poliisille. Ilmoitukset voi tehdä verkossa.

Liminka-Suomi -verkkokaupasta Kilpailu- ja kuluttajavirastoon on tullut vuodenvaihteen aikana kuusi ilmoitusta. Niistä osassa kuluttajat ovat halunneet ilmiantaa epäluotettavalta vaikuttavan sivuston.

Kahdessa tapauksessa kuluttaja oli tilannut jotain ja kun hän on halunnut peruuttaa tilauksen, siitä seurasi hankaluuksia.

Limingan kuntaan on tullut yhteydenottoja saman nimisen verkkokaupan takia. Kunnanjohtaja Pekka Rajala arvioi, ettei sivustosta ole haittaa kunnalle, mutta jos kuntalaiset tilaavat tuotteita eivätkä saa rahoilleen vastinetta, asia harmittaa.

Kunta julkaisi verkkosivuillaan varoituksen asiasta.

– Julkaisua on jaettu kiitettävästi, joten jospa se olisi tavoittanut jo mahdollisimman monet liminkalaiset ja muutkin Liminka-tuotteista innostuneet. Mistä kuntamme nimi on tälle verkkokauppasivustolle päätynyt, on mysteeri, mutta sinänsä aivan loistava ja vetovoimainen valinta, Rajala huomauttaa.

Kunnanjohtaja arvioi, ettei verkkokauppaa kovin herkästi sekoiteta pohjoispohjalaiseen kuntaan.

– Puitteet menestyksekkäälle verkkokauppatoiminnalle ovat Limingassa erinomaiset, niin kuituyhteyksiä kuin logistiikkaakin ajatellen. Olisiko tässä siis syy, miksi he ovat valinneet kohteekseen Limingan – meillä kun on täydelliset puitteet vaikka koko maailman valloittamiseen, kunnanjohtaja kehaisee.