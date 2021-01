Helsinki häätää lapasia myyvät mummot Malmin asemalta – ”Asukkailta jonkin verran kielteistä palautetta”

Helsingin kaupunki perustelee päätöstä sillä, ettei kapea tunneli ole tarkoitettu pysyväksi kauppapaikaksi.

Helsinki on antamassa lähtöpassit tavaroiden myyjille Malmin rautatieaseman ylikulkusillalta. Kaupustelijat ovat jo pitkään olleet tuttu näky ”tuubiksi” kutsutulla kulkuväylällä, joka yhdistää Ylä- ja Ala-Malmin toisiinsa.

Tunnetuimpia myyjistä ovat itse valmistettuja käsitöitä kauppaavat ”Malmin kutojamummot”. Kaupungin mukaan paikka on viime vuosina houkutellut myös ammattimaisempia myyjiä, jotka ovat pystyttäneet paikalle erilaisia myyntikalusteita. Tällaiseen toimintaan edellytettäisiin paikan vuokraamista kaupungilta, eikä paikan katsota soveltuvan pysyvämpään myyntitoimintaan.

Kapean tuubin katsotaan olevan liian ahdas sekä myyntipöydille että sitä käyttäville kulkijoille. Liikkumisen lisäksi paikalle tuodut kalusteet haittaavat käytävän puhdistamista.

– Kaupunki on saanut vuosien varrelta asukkailta jonkin verran kielteistä palautetta luvattomasta myynnistä tuubissa, mutta asiaan ei ole viime vuosina puututtu aktiivisesti. Vallitsevan koronatilanteen vuoksi asia on jälleen noussut ajankohtaiseksi, sillä tilan pitäminen avoimena on nyt entistäkin perustellumpaa, asukas- ja yrityspalvelupäällikkö Antti Mäkinen sanoo kaupungin tiedotteessa.

Helsingin järjestyssäännöt sallivat tuotteiden myynnin tai jakamisen esimerkiksi laukusta tai kärrystä ilman erillistä lupaa, jos toiminta on lyhytkestoista, eikä paikalle tuoda pöytiä, tuoleja, telineitä tai muita rakenteita. Näillä ehdoilla myyntiä saa harjoittaa enintään tunnin yhdessä paikassa.

Kaupunki on sallinut myynnin jatkua Malmilla pitkään näiden sääntöjen puitteissa, ja osa toiminnasta onkin ollut kyseisten ehtojen mukaista. Kaupungin mukaan poistumisreittinäkin toimivaa tuubia ei kuitenkaan voi suositella edes tilapäiseksi myyntipaikaksi.

– Helsinki tukee yrittäjyyttä ja kaupunkilaisten paikallista aktiivisuutta. Kaikille täytyy kuitenkin olla samat säännöt. Myyjille on pyritty viestimään lupien hakemisesta ja muista Helsingin kaupungin myyntikäytännöistä. Kaupungin yritysluotsit neuvovat ammattimaisia myyjiä tarvittaessa eteenpäin, Mäkinen toteaa.

Myyjät on tarkoitus häätää paikalta 1. helmikuuta mennessä. Myyjille on jaettu asiaa koskevaa tiedotetta muun muassa asemalla työskentelevien vartijoiden toimesta. Kaupungin mukaan kovien talvikelien vuoksi myyjiä on kuitenkin ollut tavallista vähemmän liikkeellä.