Tänne maksetaan eniten Kela-korvauksia – katso oman kotikuntasi tilanne

Kela jakoi erilaisia etuuksia 14,83 miljardia euroa vuonna 2019.

Kelan miljardeista jaetaan muun muassa kansan- ja takuueläkkeet, asumistuet, opintotuki, työttömyysturvan peruspäiväraha ja työmarkkinatuki sekä erilaisia perhe-etuuksia.

Vuonna 2019 yli 4 miljardia euroa kului sairausvakuutukseen. Eläke-etuuksia Kela maksoi 2,3 miljardia ja lapsiperhe-etuuksia 1,9 miljardia euroa. Myös työttömyysetuuksiin kului 1,9 miljardia.

Jutun lopussa on taulukko, joista näet oman kuntasi tilanteen.

Eläke-etuuksia sai vuoden 2019 lopussa 618 421 henkilöä. Lapsilisää vuonna 2019 puolestaan melkein miljoona lasta. Suurin ryhmä ovat kuitenkin sairaanhoitokorvausta saaneet. Heitä oli vuonna 2019 Suomessa 3 762 919 henkilöä. Suurin osa sairaanhoitokorvauksista, yli 75 prosenttia, meni lääkekorvauksiin.

Kelan maksamat rahat jakautuvat tilastollisesti ympäri Suomea melko epätasaisesti, mutta hyvin samaan tapaan kuin sairastavuus ja tulot Suomessa perinteisesti jakautuvat. Eli eniten Kela tukee ihmisiä Itä- ja Pohjois-Suomessa. Vähiten Etelä- ja Länsi-Suomessa.

Ilmiö on tuttu Kelan tutkijalle Tuija Korpelalle.

– Aluekohtaiset erot johtuvat pitkälti iän, terveyden ja työttömyystilanteen eroista ja ovat melko hitaita muuttumaan, Korpela kertoo.

Kuntakohtaiset luvut ovat suurimmillaan satasia, mutta useimmissa kunnissa vain muutamia euroja asukasta kohden laskettuna.

– Eivät luvut vuodessa ihan hirveästi muutu. Muutamankin kymmenen henkilön muutos voi vaikuttaa pienellä paikkakunnalla lukuihin paljon, Korpela muistuttaa.

Korpela sanoo, ettei kuntakohtaisia muutoksia kannata siksi kauhean tarkasti tuijottaa.

– Jonain vuonna esimerkiksi lääkekustannuksista voi kertyä yhden kunnan sisällä iso summa. Mutta sitten jos ihminen vaikkapa tervehtyy, seuraavana vuonna kuluja ei enää olekaan, Korpela kertoo.

– Yleiskuva on sellainen, että suhteellisen samoissa euromääräluokissa liikutaan vuosittain, Korpela sanoo.

Eniten etuuksia maksetaan edellisvuotiseen tapaan Rautavaaralla. Siellä Kela maksaa etuuksia lähes 3 600 euroa per asukas.

Listan viisi kärkikuntaa ovat säilyneet samoina, joskin järjestys on vuodessa muuttunut.

Muissa kärkikunnissa etuudet ovat hieman laskeneet, mutta sijalta kolme kakkoseksi nousseen Sallan tilanne on mennyt toiseen suuntaan. Siellä etuuksia on maksettu runsaat kymmenen euroa enemmän kuin edellisvuonna.

Kinnulassa Kelan etuuksia maksettiin puolestaan yli 140 euroa vähemmän asukasta kohden kuin edellisvuonna. Kunta putosi sijalta 8 sijalle 14.

Siuntio on edelleen kunta, jossa etuuksia maksetaan vähiten. Siuntion asukkaiden keski-ikä on matala, ja sen asukkaista yli neljännes on ruotsinkielisiä. Vuonna 2019 oli kuitenkin lähellä, ettei Masku ohittanut Siuntiota vähiten tukia saavien listalla. Edellisenä vuonna neljäntenä ollut Masku siirtyi jo toiseksi.

Eniten Kelan etuudet nousivat vuodessa Hailuodossa, jossa maksettiin etuuksia peräti 274 euroa enemmän asukasta kohti kuin vuotta aiemmin.

Taipalsaari vankisti asemiaan niiden kuntien joukossa, jossa etuuksia maksetaan vähiten. Vuonna 2019 Kela maksoi siellä asukasta kohden etuuksia yli 125 euroa vähemmän kuin vuonna 2018.

Eniten etuudet vähenivät Kannonkoskella, jossa etuuksia maksettiin 255 euroa vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Kymenlaaksossa lähes jokaisessa kunnassa etuudet ovat vähentyneet. Vain Kouvolassa maksettiin 2019 enemmän etuuksia kuin vuotta aiemmin, mutta vain reilut kaksi euroa asukasta kohden.