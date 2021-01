Turkulaiselle lääkeyhtiölle miljoonien rahoitus koronapotilaiden hoitoon Yhdysvaltain puolustusvoimilta

Lääkekehitysyhtiö Faron Pharmaceuticals Oy tiedotti asiasta maanantaina.

Turkulainen lääkekehitysyhtiö Faron Pharmaceuticals Oy tiedotti maanantaina saaneensa 6,1 miljoonan dollarin (5,03 miljoonaa euroa) rahoituksen Yhdysvaltain puolustusvoimilta.

Rahoitus on suunnattu Harvardin yliopiston vetämälle Hibiscus-tutkimukselle, jossa tutkitaan Traumakine-lääkkeen toimivuutta Covid-19-potilaiden hoidossa Yhdysvalloissa.

Traumakine perustuu beetainterferoniin, joka rajoittaa viruksen jakaantumista, verisuonten heikkenemistä ja näin ollen nesteiden tihkumisen keuhkoihin.

Rahoituksen saaminen vaatii vielä lopullista sopimusta Faronin ja Yhdysvaltain puolustusvoimien välillä.

Lännen Media uutisoi marraskuussa, että Traumakine ei päässyt jatkoon Maailman terveysjärjestön WHO:n kansainvälisessä koronalääkkeiden Solidarity-tutkimushankkeessa. Faronin mukaan ongelma oli, että lääkettä käytettiin tutkimuksessa vähän, jos ollenkaan.

Yhtiö kertoi tiedotteessa, että he tekevät jo yhteistyötä USAISR:n (U.S. Army Institute of Surgical Research) kanssa Traumakinen käyttämisessä taisteluvammojen hoidossa.