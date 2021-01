Heikki luki Taloussanomista Lapin husky-yrittäjien ahdingosta – nyt Espooseen rakentuu ”Talven ihmemaa”

Vermossa avautuu helmikuun alussa talvikeskus, jossa pääsee kokemaan muun muassa valjakkoajelua, curlingia ja jääminigolfia.

Espoon Vermoon rakentuu parhaillaan helmikuun ensimmäinen päivä avautuva ”Talven Ihmemaa”, jossa on tarjolla muun muassa koiravaljakkoajelua, jääminigolfia, haliponeja, curlingia ja pulkkamäki.

Ensimmäistä kertaa toteutettava talvikeskus sai innoituksensa Taloussanomien aiemmasta jutusta, jossa kerrottiin Lapin husky-yrittäjien ahdingosta sekä koronan aiheuttamasta apatiasta.

– Luin husky-yrittäjän ahdingosta syksyllä ja mietin, että miten heitä voisi osaltaan auttaa, kun heiltä katoaa lähes kaikki asiakkaat. Pikku hiljaa hahmottui ajatus Talven ihmemaasta, sillä pelkkä huskysafari ei yksin tietenkään riittäisi, kertoo Vermon toimitusjohtaja Heikki Häyhä.

Hänen mukaansa ideaa jumpattiin koko syksy eli ideaa ei olla jalostettu pikaisesti etelän lumisateiden myötä. Häyhä kertoo, että vaikka luonnonlunta ei olisikaan tullut, Vermoon olisi rakennettu lumitykkien avulla talvinen talvikeskus. Ainoastaan lämmin talvi olisi voinut pilata puiston rakentumisen.

– Ei voi silti kiistää, etteikö lumentulosta olisi ollut valtavasti hyötyä. Se helpotti meidän työtämme

Talven Ihmemaassa on Vermon lisäksi mukana lappilaisen Hetta Huskiesin yrittäjä Pasi Ikonen. Lisäksi talvikeskukseen haetaan vielä uusia yrittäjiä, muun muassa käsityöläistuotteiden myyjiä. Lippu Vermoon maksaa 9 euroa, mutta siihen ei sisälly huskyajelu.

Ikosen Häyhä sai mukaan viime vuoden puolella.

– Ikosen kanssa aloitettiin keskustelut hyvin aikaisin. Heiltä tulee kourallinen, noin 20 huskya tänne etelään.

Heikki Häyhä heittäytyi alas tulevan pulkkamäen rinteessä.­

Talven ihmemaa aiotaan pitää auki ainakin maaliskuun puoleenväliin asti, mutta mikäli säät mahdollistavat, myös pidempään. Lunta on tykitetty varastoon, joten edes lämpöasteet eivät vaikuta välittömästi talvikeskuksen toimintaan.

Häyhä kertoo, että Vermossa luotetaan Talven Ihmemaan suosioon. Hän uskoo, että koronan keskellä ihmiset kaipaavat piristystä ja innostuvat talviaktiviteeteista. Varsinkin etelän hiihtolomaviikko on talvikeskukselle tärkeä ajanjakso.

– Kaikennäköinen tekeminen kiinnostaa ihmisiä. Luotamme omaan aktiviteettitarjontaan ja siihen, että ne kiinnostavat. Meillä on vahva fiilis tästä.

Koronaturvallisuudesta Vermossa huolehditaan panostamalla muun muassa hygieniaan ja turvaväleihin. Talvikeskuksen perustamisesta on neuvoteltu aluehallintoviraston kanssa ja todettu, että ulkotiloissa järjestäminen on turvallista. Häyhä muistuttaa, että keskuksen pinta-ala on melko suuri, eli väkijoukko hajautuu luonnollisestikin suurelle alueelle.

Puistoon ei ainakaan aluksi ole tarkoitus asettaa kävijärajoituksia, mutta yksittäisten aktiviteettien samanaikaista asiakasmäärää rajoitetaan tarpeen mukaan.

Rauhallisinta tulee olemaan arkisin päiväsaikaan.

– Esimerkiksi jääminigolfissa on vain tietty määrä mailoja, joten ei sinne määräänsä enempää samaan aikaan mahdukaan.

Talvikeskuksesta on tarkoitus luoda pysyvä osa talvia.

– Vuonna 2021 toivomme, että voisimme avata jo joulukuussa.

Hetta Huskiesin Pasi Ikonen on mukana Vermon Talven Ihmemaassa. Hän tuo Espooseen noin kaksikymmentä huskya­

Hetta Huskiesin yrittäjä Pasi Ikonen pitää hienona, että heille mahdollistui parinkymmenen koiran tuominen Vermoon. Kaikkiaan Ikosella on noin 230 koiraa.

– Kiva, että koirat pääsevät juoksemaan ja saa tekemistä. Ajattelimme, että on hyvä kokeilla tällaistakin, sillä eihän sitä tiedä, jos tästä seuraa tuleville vuosille jotain hyvää, Ikonen pohtii.

Husky-ajelun hinta on aikuiselta 10 euroa ja lapsilta 8 euroa. Rahallisesti koirien tuominen Lapista Etelä-Suomeen ei ole mikään lottovoitto, mutta Ikonen uskoo, että valjakkoajelut voivat toimia hyvänä mainoksena ja lisätä tietoisuutta potentiaalisten suomalaisasiakkaiden joukossa.

– Emme voi tietää, millainen arvo tällä on taloudellisesti. On vaikea arvioida, millainen suosio ajeluille muodostuu.

Helmikuun alkua Ikonen odottaa kuitenkin toiveikkain mielin.