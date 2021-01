Yli 21 000 työntekijää lähti Nokiasta muutamassa vuodessa – näin heille kävi

Nokiasta vuosina 2009–2014 lähteneet ovat työllistyneet monille eri aloille. Työttömyys on heidän joukossaan yleisempää kuin Suomessa keskimäärin.

Nokian iso rakennemuutos tarkoitti lähtöpasseja isolle joukolle yhtiön työntekijöitä. Vuosina 2009–2014 Nokiasta lähti Suomessa yli 21 300 työntekijää.

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla selvitti Tilastokeskuksen anonymisoidusta aineistosta, mitä Nokiasta lähteneet tekevät nyt. Mukana on sekä irtisanottuja että vapaaehtoisesti lähteneitä.

Heistä 77 prosenttia on töissä, työttömänä on 9,6 prosenttia, eläkkeelle on siirtynyt 6 prosenttia ja opiskelemassa oli 3 prosenttia. Loput ovat esimerkiksi muuttaneet ulkomaille tai ryhtyneet sijoittajiksi.

Työttömyys on ex-nokialaisten joukossa yleisempää kuin Suomessa keskimäärin, sillä työttömyysaste oli esimerkiksi joulukuussa noin kahdeksan prosenttia.

– Siinä mielessä voi sanoa, että pientä sopeutumista on edelleen jäljellä, Etlan tutkimusjohtaja Jyrki Ali-Yrkkö sanoi tiedotustilaisuudessa maanantaina.

– Mutta kun ajattelee shokin suuruutta ja sitä, miten paljon Nokiasta on lähtenyt yhtäkkiä ja hyvin nopeasti pois, sanoisin, että tulos on varsin hyvä.

Nokiasta lähteneet olivat työskennelleet yhtiössä keskimäärin 11 vuotta ja heidän keski-ikänsä oli hieman alle 40 vuotta.

Työuran jatkumiseen on vaikuttanut työntekijän koulutus ja ikä. Korkeammin koulutetut ovat työllistyneet paremmin kuin matalammin koulutetut.

Korkeakoulutetuista yli 70 prosenttia löysi työpaikan vuoden kuluessa Nokiasta lähdöstä. Muilla osuus oli 57 prosenttia.

Myös tehtävällä oli merkitystä.

– Ne, jotka olleet ylempiä toimihenkilöitä Nokia-uransa lopussa, ovat työllistyneet selvästi nopeammin kuin muut.

Tutkijat yllättyivät kuitenkin siitä, että pitkällä Nokia-uralla näytti olevan työllistymistä heikentävä vaikutus välittömästi Nokiasta lähdön jälkeen mutta positiivinen vaikutus myöhemmin.

Syitä ei tutkimuksessa selvitetty, mutta yksi mahdollinen selitys voi olla esimerkiksi eropaketit, jotka ovat mahdollistaneet ”mietintätauon”. Tätä pitää hyvin todennäköisenä esimerkiksi entinen pääministeri Esko Aho, joka oli mukana Nokian Bridge-ohjelman tekemisessä.

Alueellisesti vaikeinta työllistyminen on ollut niillä, jotka olivat olleet Nokian palveluksessa Varsinais-Suomessa. Siellä sijaitsi Salon-tehdas, eli toisin kuin muilla paikkakunnilla, siellä oli vielä tuotantoa, eli kokoonpanossa oli matalammin koulutettua väkeä.

Ali-Yrkön mukaan maantieteelliset erot ovat kuitenkin pienentyneet vuosien saatossa.

Suurin osa, 86 prosenttia, uuden työpaikan löytäneistä oli sijoittunut toiseen yritykseen ja 14 prosenttia muualle eli esimerkiksi julkiselle sektorille, järjestöihin tai säätiöihin.

Toimiala vaihtui monella, sillä ict-palveluihin on työllistynyt runsaat 30 prosenttia ja ict-teollisuuteen alle kymmenen prosenttia.

Kokonaisuudessaan palvelualat ovat imeneet entisiä nokialaisia, sillä ict-palveluiden lisäksi yli 36 prosenttia on sijoittunut muihin palveluihin.

Ali-Yrkön mukaan liike-elämän palveluihin kuuluu monenlaista, esimerkiksi markkinointia, viestintää ja lakitoimistoja.

– Myös muu teollisuus on palkannut entisiä nokialaisia, mutta palveluala on tärkein toimiala.

Suomen talouteen kohdistui useita iskuja samaan aikaan, kun Nokia paini keskellä vaikeuksia. Toinen tärkeä toimiala, paperiteollisuus, oli vaikeuksissa ja finanssikriisin laineet iskivät Suomeenkin.

– Noin kymmenkunta vuotta sitten tuli osumaa joka suunnasta, Ali-Yrkkö sanoo.

– Vaikuttaa siltä, että Suomi selvisi varsin hyvin ja nämä ihmiset itse ovat selvinneet varsin hyvin ainakin lopulta, vaikka on varmasti olleet vaikeaa aikaa monelle. Pieni miinusmerkki on se, että heidän työttömyysasteensa on silti hieman keskimääräistä korkeampi.

Ali-Yrkön mielestä on mielenkiintoista, että ihmiset ovat löytäneet uuden työn erilaisilta aloilta.

– Osaaminen, taidot, tiedot ovat siirtyneet hyvin laajalle yhteiskuntaan. Se on mielestäni merkittävä tulos.

Tutkimuksessa ei selvitetty sitä, kuinka suuri osa on päätynyt yrittäjiksi. Myöskään ex-nokialaisten palkkakehitystä Nokia-uran jälkeen ei tässä yhteydessä tutkittu.

Oletko entinen Nokian työntekijä? Miten sinulle kävi? Jos haluat kertoa uratarinasi, ota yhteyttä toimitukseen osoitteeseen katja.okkonen@sanoma.fi. Jätä mukaan yhteystietosi, käsittelemme yhteydenotot luottamuksellisesti.