Uskaltaako kananmunia yhä ostaa? Tästä on kyse viime­aikaisissa salmonella­epäilyissä

Onko salmonella yleistymässä? Katso kymmenen kysymystä ja vastausta kananmunasta ja salmonellasta.

Kananmunien salmonellariski huolettaa kuluttajia. Ruokavirasto on saanut useita yhteydenottoja perjantaina kerrottujen takaisinvetojen jäljiltä.

Kolme yritystä, jotka myyvät munia tuotemerkeillä Kieku, Pirkka ja Kotimaista, veti tuotteita myynnistä mahdollisen salmonellariskin vuoksi.

Myös maanantaina K-ryhmä kertoi vetävänsä kananmunia myynnistä salmonellariskin vuoksi. Takaisinveto koskee Pirkka-kananmunien yhtä tuote-erää. Tuotetta on myyty Joensuun keskustan K-Citymarketissa sekä Jyväskylän Keljon K-Citymarketissa. Maanantaina K-ryhmä tiedotti vielä uudesta takaisinvedettävästä Pirkka-kananmunaerästä.

1. Mikä on riski saada salmonella kananmunasta, Ruokaviraston ylitarkastaja Mika Varjonen?

Salmonellaesiintyvyys on Suomessa poikkeuksellisen matala eurooppalaisittain. Salmonellan esiintyvyys on alle yksi prosentti tuotantoeläimistä ja niistä saaduista elintarvikkeista otetuista näytteistä vuosittain.

– Keski- ja Etelä-Euroopassa osuus on selvästi suurempi, Etelä-Euroopan kanaloissa jopa 40 prosenttia. Muut Pohjoismaat ovat aika lähellä Suomen tasoa, Varjonen kertoo.

2. Voiko tapaus kertoa salmonellan yleistymisestä Suomessa?

Sellaisia tietoja ei ole viranomaisille tullut, jotka viittaisivat tähän. Kyse on yksittäistapauksesta. Kumpikin takaisinveto on seurausta samasta salmonellariskistä, eli Varjonen korostaa, ettei kyseessä ole kahta tapausta. Munien pakkaaja oli unohtanut ilmoittaa nyt maanantaina poisvedettyjen munien salmonellariskistä viime viikolla, mutta kyse on saman erän munista.

– Määrä on pysynyt hyvin alhaisena ja tasaisena viime vuosikymmenet. Vuonna 2009 salmonellaa löytyi useilta kanatiloilta saastuneen rehuerän takia.

3. Onko uusi tapaus poikkeuksellinen?

Kyseessä oli yksi kanala, jonka näytteistä salmonellaa löytyi. Salmonellaa ei löytynyt pakkaamosta tai kananmunista, jotka vedettiin takaisin.

Kananmunien takaisinvetoja tulee keskimäärin yksi vuodessa.

4. Miten salmonellaa valvotaan?

Suomessa on kansallinen salmonellavalvontaohjelma, jonka perusteella näytteitä otetaan säännöllisesti muun muassa siipikarjatiloilla.

Koska tapauksia on ollut perinteisesti Suomessa hyvin vähän, Euroopan unioni on myöntänyt Suomelle niin kutsutut erityistakuut. Suomi saa niiden perusteella oikeuden vaatia salmonellatestejä tietyiltä elintarvikkeilta ennen maahantuontia.

Kananmunissa näytteitä otetaan 15 viikon välein kanalassa. Näyte otetaan aina tuotantotiloista ja pakkaamoiden tiloista, ei kanasta tai munasta.

5. Voiko salmonellaa kantavan kananmunan havaita aistinvaraisesti?

Ei mitenkään. Vain hyvin harvat salmonellat, kuten juuri löydetty Salmonella Enteritidis, voivat päätyä kananmunan sisälle. Jos kanalla on salmonella, joka ei siirry muniin, niiden pinnalla voi olla salmonellabakteereita ulosteiden kautta.

Bakteeria ei voi havaita silmin munasta tai sen pinnasta eikä se muuta kananmunaa.

6. Häkki, luomu, ulkokanalaeroja?

Tapauksia tulee vuosittain vain vähän, eikä salmonellatapauksia ole siksi tiettävästi tilastoitu tai tutkittu kanalan tuotantomuodon perusteella.

Salmonella voi olla peräisin rehusta tai tulla maatilalle ihmisten, uusien eläinten, luonnoneläinten tai tavaroiden mukana.

– Jos eroja olisi, turvallisempaan kanalatyyppiin olisi varmasti vuosien varrella jo suuntauduttu, kun kyse on aina myös kustannuksista. Desinfiointi on kallista, jos tartunta ilmenee tilalla.

7. Mikä on salmonella?

Se on bakteeri, jotka voi aiheuttaa pahimmillaan vakavan suolistotulehduksen tai niveltulehduksen. Tartunta voi olla pitkäänkin oireeton. Salmonellat ovat suolistobakteereita, mutta säilyvät hengissä myös suoliston ulkopuolella.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan yleisimmät oireet ovat ripuli ja kuume. Ripuli kestää 4–10 päivää. Vuonna 2019 THL:n tartuntatautirekisteriin ilmoitettiin 200 salmonellatapausta, joissa tartunta oli saatu Suomessa.

8. Mikä on yleisin lähde tartunnalle?

Kotimaassa mitään yksittäistä suuremman riskin elintarvikeryhmää ei ole. Yleisimmin tartunnan saa THL:n mukaan huonosti kypsennetystä lihasta, pastöroimattomasta maidosta, iduista tai ulkomaisista tuoretuotteista, kuten vihersalaatit.

Yleisimmin taudin saa kuitenkin lomamatkalla Suomeen.

9. Tuhoutuuko salmonella kuumentamalla?

Kananmunan kypsentäminen tuhoaa aina salmonellabakteerin. Jos ruoan kuumentaa kuplivaksi ja höyryävän kuumaksi, se riittää. Siipikarjanlihan sisälämpötilassa 75 astetta riittää ja muun lihan osalta 70.

10. Saako raakoja munia syödä?

Kotimaisia kananmunia voi syödä raakana, löysäksi keitettynä tai vaikka majoneesin osana.

Kun on käsitellyt kananmunan kuoria, on hyvä pestä kädet.