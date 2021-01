Kerrostalon Eirassa omistavan naisen miljoonien eurojen osakekirjat katosivat – löytyivät unohdetusta kassista ratikkapysäkiltä

Eiralaisen kerrostalon muistisairaaseen omistajaan kytkeytyvään kiistaan liittyy toinen toistaan erikoisempia vaiheita. Neljän miljoonan euron arvoiset osakekirjat olivat unohtuneet ratikkapysäkille.

Helsingin Eirassa kokonaisen kerrostalon omistavan vanhuksen osakekirjat katosivat yllättäen.

Ne löytyivät yhtä yllättäen kuin olivat kadonneetkin: osakekirjat olivat kassissa ratikkapysäkillä.

86-vuotiaan muistisairaan vanhuksen kälyä epäiltiin törkeästä varkaudesta. Hän kuitenkin vältti syytteen, koska rikoksesta ei ollut näyttöä. Poliisille osakkeiden arvoksi ilmoitettiin neljä miljoonaa euroa.

IS kertoi marraskuussa vanhuksesta, jolle maistraatti haki edunvalvojan. Vanhuksen tileiltä oli tehty outoja nostoja, ja muutamia asuntoja oli siirtynyt markkinahintoja halvemmalla naisen lähipiirin omistukseen.

Varakas vanhus omisti vielä pari vuotta sitten kokonaisen kerrostalon merenrantanäkymällä. Parin vuoden aikana on tapahtunut monia asioita.

Vanhuksen asioita oli hoitanut hänen serkkunsa miehensä kanssa. Tileiltä tehdyt oudot nostot johtivat siihen, että lopulta Helsingin käräjäoikeus määräsi vanhukselle asianajajan edunvalvojaksi. Tililtä oli esimerkiksi nostettu 250 000 euroa, jota ei ollut selvitetty.

Edunvalvojan määrääminen meni hovioikeuteen saakka. Hovioikeus ei kuitenkaan antanut jatkokäsittelylupaa.

Lähes 80-vuotias serkku olisi mielellään ottanut edunvalvojan tehtävän, mutta oikeus ei pitänyt häntä siihen sopivana. Vanhus oli tehnyt useita omaisuuttaan koskevia oikeustoimia serkkunsa eduksi vielä senkin jälkeen, kun geriatrian erikoislääkäri oli todennut vanhuksen henkisen tilan heikentyneen.

Vuoden 2019 aikana vanhus teki useita isoja ratkaisuja. Hän peruutti aiemmin tekemänsä testamentin ja teetti uuden, jonka mukaan hänen omaisuutensa menee serkulle kiitollisuudenosoituksena huolenpidosta ja avusta.

Testamentin teon jälkeen vanhus lahjoitti ennakkoperintönä serkulleen kaksi isoa huoneistoa, jotka oli yhdistetty useasta pienestä huoneistosta. Huoneistojen pinta-ala oli yhteensä lähes 180 neliötä. Asunnon verotusarvoksi verottaja sai 890 000 euroa. Kiinteistövälittäjän hinta-arvion mukaan käypä arvo olisi ollut noin 1,7 miljoonaa euroa.

Vanhus oli viime vuosina pitänyt yhtenä mahdollisena vaihtoehtona miljoonaomaisuutensa testamenttaamista hyväntekeväisyysjärjestöille.

Vanhuksen muisti aiheutti käräjäoikeuden päätöksen ja poliisin esitutkinta-aineiston asiakirjojen perusteella ongelmia. Hän ei muistanut tehneensä asuntoihin liittyen esisopimuksia eikä muistanut raha-asioitaan.

Kun kälyä koskevaa esitutkintaa tehtiin, kuultiin vanhusta noin vuosi sitten asianomistajana. Hän ihmetteli, miksi hänen asioistaan on tehty poliisiasia. Rikosilmoituksen kälyn toimista oli tehnyt serkku ja hänen miehensä.

Vanhus oli antanut kälylleen pankkikorttinsa ja suostumuksensa nostoihin. Kälyä epäiltiin törkeästä maksuvälinepetoksesta, kun hän oli nostanut vanhuksen tililtä lähes 11 000 euroa ja hänen väitettiin käyttäneen rahat omaksi edukseen. Hänen epäiltiin varastaneen lisäksi 1 300 euroa.

Käly tiesi, missä vanhus säilytti osakekirjoja. Sen tiesi myös serkku miehensä kanssa. Kälyn epäiltiin varastaneen osakekirjat.

Esitutkinnassa käly kertoi, että vanhus oli antanut itse osakekirjat hänelle säilytettäväksi ja hänen piti luovuttaa ne edunvalvojalle. Käly oli tuomassa osakekirjoja takaisin vanhukselle joulukuussa 2019, mutta unohti kassin ratikkaan, kun hänellä oli muitakin kantamuksia.

Kassi osakekirjoineen löytyi Hattulantien raitiovaunupysäkiltä Sturenkadun ja Mäkelänkadun risteyksessä. Löytäjä palautti vielä samana päivänä kassin sisältöineen vanhukselle.

Rikoskomisario Kari Martikaisen mukaan rikoksista ei ollut näyttöä ja esitutkinta lopetettiin eikä epäilyjä viety syyttäjälle syyteharkintaa varten. Ratkaisu on tehty viime helmikuussa.

Vanhuksen omistama Eiran jugendtalo on valmistunut vuonna 1908. Talo on omalla tontilla, ja siinä on kaikkiaan noin 700 asuinneliötä. Talossa on isännöitsijätodistuksen mukaan tulossa muutaman vuoden kuluttua talotekniikkaremontti, ja vesikatto ja ikkunatkin ovat elinkaarensa lopussa ja julkisivun osalta rapparillakin on töitä tiedossa.

Iäkäs omistaja on myynyt ja lahjoittanut runsaan vuoden aikana kymmenkunta asuntoaan.

Talon omistivat aiemmin vanhuksen vanhemmat. Vanhemmat hankkivat ensin yhden kerroksen ja sitten toisen ja myöhemmin ostivat muut huoneistot sitä mukaa, kun ne tulivat myyntiin.

Käräjäoikeuden ratkaisussa todetaan, että yksi edunvalvojaksi määrätyn asianajajan väistämättömiä tehtäviä on vanhuksen tekemien oikeustoimien asianmukaisuuden ja hänen tileiltä tehtyjen rahankäytön selvittäminen.

Vanhus on ollut sairaalahoidossa yli puoli vuotta. Iso omistushuoneisto on vaihtunut sairaalahuoneeseen.