Meyer Turun uusi 337-metrinen loistoristeilijä laskettiin vesille – näin komeasti tykki pamahti pakkasessa

Alus laskettiin rakennusaltaaseen perinteisesti tykinlaukauksen siivittämänä.

Meyer Turun loistoristeilijä Costa Toscana laskettiin vesille telakalla perjantaina.

185 000 bruttovetoisuustonnin risteilyalus saatettiin rakennusaltaaseen kirpeässä lähes 20 asteen pakkasessa. Kylmästä säästä johtuen rakennusaltaan täyttö aloitettiin jo eilen.

– Vesillelasku on aina erityinen tilaisuus meille laivanrakentajille, kun laiva viimein pääsee luonnolliseen ympäristöönsä. Tämä on myös laivan rakentamisen viimeisen vaiheen alku. Tämän jälkeen kaikki värit, tilat ja laivan hienot ominaisuudet alkavat saada lopullista muotoaan laivan sisällä. Seuraavien kuukausien aikana laiva viimeistellään varustelulaiturissa ja syksyllä testataan luovutusta varten, Meyer Turun toimitusjohtaja Tim Meyer kertoi.

Costa Toscana on tarkoitus luovuttaa lokakuussa 2021.

Vesillelaskussa ammutaan perinteisesti yksi laukaus.­

337 metriä pitkä alus on vuonna 2019 Turusta luovutetun Costa Smeraldan sisarlaiva, ja nimensä mukaisesti sen teema on Italia, mikä näkyy niin ruoissa, viineissä kuin sisustuksessa. Kuten Costa Smeraldassakin, laivan suunnittelusta on vastuussa Adam D. Tihany.

Toimitusjohtaja Tim Meyer suhtautuu optimistisesti tulevaisuuteen.

– Uskon, että Costa Toscana aloittaa toimintansa maailmassa, jossa matkustajat voivat jälleen täysin nauttia merten ihmeistä ja risteilylomista, hän sanoo.

Costa Toscana kulkee nesteytetyllä maakaasulla (LNG), ja se on suunniteltu kierrätysajattelun pohjalta. LNG:n käyttö poistaa käytännössä kokonaan rikkidioksidi- ja pienhiukkaspäästöt. Samalla se vähentää typpioksidipäästöjä noin 85 prosentilla sekä hiilidioksidipäästöjä jopa viidenneksellä.

Laivassa on myös älykäs energiatehokkuusjärjestelmä, ja kaikki laivan kierrätettävä jäte tuodaan pois laivasta.