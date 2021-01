Sähkönkulutus ampaisi huippulukemiin – liki kolmannes sähköstä tuotiin ulkomailta

Vuoden 2016 huippulukemista jäätiin vielä reilusti, mutta viime vuonna yhtä suureen kulutukseen ei ylletty.

Fingridin käytönvalvontamittausten mukaan Suomen sähkönkulutuksen tuntikeskiteho nousi kuluvan talven ennätyslukemiin noin 14 230 megawattiin perjantaiaamuna 8–9 välillä. Kulutuspiikki on seurausta kovista pakkasista. Perjantaina lähes koko maassa on painuttu alle 20 pakkasasteen ja monin paikoin mittari on näyttänyt alle -30 celsiusastetta.

Noin kolmannes Suomessa käytetystä sähköstä tuotiin ulkomailta, sillä Suomessa sähköä tuotettiin 9 620 megawatin teholla ja loput 4 610 megawattia tuotiin naapurimaista Ruotsista, Venäjältä ja Virosta.

Fingridin sähköjärjestelmän toiminnasta vastaavan johtajan Reima Päivisen mukaan piikkiä osattiin odottaa sääennusteita katsoessa. Hän korostaa, ettei sähkön riittävyys ollut tuontisähköstä huolimatta missään vaiheessa vaarassa.

Voimalaitokset ovat toimineet ilman merkittäviä häiriöitä, eikä tehoreservikapasiteetti ole vielä käynnistynyt. Sähkönkulutuksen huipun aikana sähköä tuotiin Ruotsista noin 2 500 megawatin ja Venäjältä noin 1 470 megawatin teholla ja Virosta 750 megawatin teholla.

– Suomi on riippuvainen tuonnista. Käytännössä Suomi tuo koko ajan sähköä muista maista ja varsinkin huippukulutuksen yhteydessä Suomi tarvitsee tuontia. Se on kaksijakoinen kysymys. Hyvä omavaraisuus olisi hyvä asia, mutta toisaalta Suomen tuoma sähkö on edullista vesisähköä, ja tuontia on yleensä saatavissa. Jos naapurimaista ei saataisi sähköä, olisi se oma haasteensa, Päivinen pohtii.

Sähkö siirtyy sähkömarkkinoiden ohjaamana maiden rajojen yli. Siksi sähkön riittävyyttä on tarkasteltava Itämeren alueen ja jopa koko Euroopan tasolla, Päivinen muistuttaa. Tuontisähkön saatavuus on riippuvaista naapurimaan omasta kulutustilanteesta ja sähkön siirtoyhteyksien toimivuudesta.

Tällä kertaa pakkanen ei purrut esimerkiksi Ruotsissa Suomen tavoin, joten sähköä oli hyvin saatavissa.

Pakkasta on ollut eteläistä Suomea myöten reilusti. Illalla sähkönkulutus yltää vielä korkealle tasolle, mutta tuskin ylittää aamun huippua.­

Talven ennätyslukemat jäivät vielä reilusti vuoden 2016 sähkönkulutus­ennätyksessä, jossa kulutus nousi pakkasten myötä 15 105 megawattiin.

Päivisen mukaan ennätyslukemiin tuskin tullaan yltämään, sillä pakkaset hellittävät viikonlopuksi, ja ensi viikko näyttää lauhalta.

– Illalla sähkönkulutus nousee, muttei todennäköiseksi aamun piikin tasolle. Näyttäisi, että tämä jää toistaiseksi tämän pakkaskauden huipuksi. Tämä kylmä rintama jää aika lyhyeksi.

Lauhaan viime vuoteen verrattuna sähkönkulutus ylsi kuitenkin korkeaksi. Viime vuotta voikin pitää poikkeuksena, sillä Päivisen mukaan tällaisiin lukemiin ylletään kerran talvikaudessa.

Siinä mielessä kulutuspiikki ei ole poikkeuksellista ja itseasiassa kulutushuippu jopa jäi Fingridin ennustamasta.

– Kulutus on pitkälti lämpötilasta kiinni. Vuoden tasolla kulutus ei juuri muutu.