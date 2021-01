Pulkkien myynti ampaisi jopa yli kymmenkertaiseksi – pulkkatehtaan kaikki ennusteet menivät uusiksi

Paikoin liukurit, kelkat ja pulkat ovat jopa loppuneet kaupoista. Kauppiaat puhuvat jopa ennätysmyynnistä. Pulkkatehtaalla töitä paiskitaan kolmessa vuorossa.

Etelä-Suomen luminen talvi hellii pulkkamäkeen haluavia. Se näkyy myös pulkkien myynnissä ja tehtaiden tuotannossa.

Suomessa pulkkia ja liukureita valmistetaan Lohjalla sijaitsevissa tehtaissa, joista toinen on Plastexin ja toinen Orthexin omistuksessa.

Plastexin kaikki tuotantoennusteet ovat tältä talvelta jo ylittyneet, ja pulkkia valmistuu linjastolta yhä ripeään tahtiin. Orthexilta kerrotaan tilausten niin ikään ruuhkautuneen, mutta toistaiseksi pulkkamuottia ei ole jouduttu ottamaan uudelleen käyttöön.

Normaalisti pulkkia valmistetaan syksyllä ja alkutalvesta, ja myöhemmin talvella siirrytään keväisten muovituotteiden, kuten kukkaruukkujen, valmistamiseen.

– Nyt kun lunta on tullut, pulkkien ja liukurien kauppa on käynyt. Koko ajan niitä tehdään lisää kolmessa vuorossa, ja varastossakin ollaan ylitöissä, että saadaan tavaraa liikkeelle, Plastexin toimitusjohtaja Lauri Ant-Wuorinen kertoo.

Hän sanoo, että Etelä-Suomeen myydään huomattavasti normaalia enemmän pulkkia.

Viime talveen verrattuna tämä talvi on täysin erilainen. Ant-Wuorisen mukaan viime talvena pulkkia jäi varastoon, mutta nyt kaikki viedään käsistä. Viime talvena esimerkiksi pääkaupunkiseudulla ei ollut lunta käytännössä ollenkaan.

Pulkan raaka-aine on pienet valkoiset polyeteeni (HDPE) rakeet ja värillinen (punainen) pigmentti.­

Timo Seewald viimeistelee pulkat ja pakkaa ne.­

Talvituotteiden myynti vastaa Plastexin tuotannosta kymmentä prosenttia. Pulkkien lisäksi Plastex tuottaa nyt kevään ja ensi syksyn tuotteita.

– Olemme kuitenkin halunneet reagoida lumen tuloon ja jatkaneet myös talvituotteiden valmistamista.

Orthexin toimitusjohtaja Alexander Rosenlew myöntää, että ajoittain tehtaan varastolla on jouduttu työskentelemään hiki hatussa, jotta kauppojen pulkkatilauksiin pystytään vastaamaan.

– Nyt kun ihmiset eivät matkusta ulkomaille koronan takia, heillä on aikaa laskea mäkeä. Se näkyy myynnissä. Lumisia talvia on ollut tietysti aiemminkin, Rosenlew pohtii.

Ruuhkasta huolimatta Orthex on ainakin toistaiseksi pystynyt toimittamaan pulkkia kaupoille. Vaikka pulkkien valmistaminen on tältä talvelta jo lopetettu, sillä varaston uskotaan riittävän, on Rosenlewin mukaan tuotanto mahdollista käynnistää uudelleen, mikäli kysyntä kasvaa ennestään.

Plastexin seitsemän vuotta vanha, täysin automaattinen, pulkkakone puristaa sulatetun polyeteenin muottiin. Muotin auettua sisältä paljastuu valmis pulkka, minkä robottikäsi nostaa imukuppien avulla pakkauslinjalle.­

K-Citymarketin valikoimapäällikkö Mikko Saajakari myöntää, että talviset kelit ovat saaneet ihmiset pulkkakaupoille. Myymäläkohtaisia tuotepuutteita onkin ollut monin paikoin, mutta Saajakarin mukaan niitä on saatu hyvin paikattua.

Tuotteesta riippuen pulkkia, kelkkoja ja liukureita on saatu uudelleen myyntiin jopa päivässä. Joitain talvituotteita saattaa joutua odottamaan pidempään, jopa viikosta kahteen, mutta Saajakarin mukaan hätään ei ole syytä.

– Jokainen ehtii menopelin ostamaan vielä tämän talvikauden aikana, hän lohduttaa.

Erityisesti kotimaisten tuottajien pulkkia saadaan asiakkaiden saataville nopeasti. Osa tuotteista voi lopputalvesta loppua, jos kysyntä pysyy yhtä korkealla tasolla.

K-Citymarketeissa pulkkien, kelkkojen ja liukurien myynti pompahti moninkertaiseksi muutamassa päivässä. Vuoden alkuun verrattuna pulkkien myynti on reilusti yli kymmenkertaistunut.

– On selvää, että kun etelässäkin on lunta viime talvesta poiketen, niin kysyntä on omaa luokkaansa. Pulkat ovat melko edullisia tuotteita, joten ne ostetaan vasta, kun sää on oikea. Toki rattikelkkoja menee joululahjoiksikin.

Suosituimmaksi tuotteeksi on noussut vaahtomuovipäällysteinen foam-liukuri kahvoilla.

– Siinä on liukas pohja ja vähän pehmustetta päällä. Ne ovat olleet muutaman vuoden ajan tosi suosittuja ja myös tämän talven ehdoton hitti. Täytyy toki myöntää, että kaikki tuotteet menevät juuri nyt.

Plastexin Lohjan tehtaalla tehdään useampaa pulkkamallia.­

Petri Lappalainen K-Rauta Merituulesta puhuu myynnillisesti ennätysvuodesta.

Hän ei muista pulkkien ja kelkkojen koskaan myyneen yhtä nopeasti ainakaan Etelä-Suomessa. Myyntipiikit ovat aiheuttaneet satunnaista tuotepulaa, mutta Lappalaisen mukaan tuotteet ovat loppuneet maksimissaan päiväksi.

Hän muistuttaa, että pulkkia löytyy jokaiselle vielä tänä talvenakin.

– Lasten lisäksi aikuiset ovat tietääkseni olleet pulkkamäessä, Lappalainen sanoo.

Myös Budget Sportissa talven lumitilanne on kasvattanut menekkiä, mutta varsinkin nettikaupassa pulkkia on hyvin saatavilla.

Pulkkia on myynnissä reilusti myös käytettynä, kuten Tori.fissä. Kauppojen ajoittainen pulkkapula ei ole näkynyt käytettyjen pulkkien pyyntihinnoissa.