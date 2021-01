Main ContentPlaceholder

Helsingin katoilla huhkii nyt ravintolaväkeä – näin paljon lumenpudotuksesta maksetaan

Kattojen lumenpudotuksiin on varauduttu alan yrityksissä jo syksyllä. Henkilöstöpalveluyritys Baronan mukaan aiempina lumitalvina lumenpudottajia on rekrytoitu Virosta asti, nyt katoilla on esimerkiksi ravintola-alalla keikkaa tehneitä.

Viime päivien lumimyräkkä loi Uudellamaalla pikaisen tarpeen lumenpudottajille. Esimerkiksi Duunitori-palvelussa on noin 150 avointa työpaikkaa lumenpudottajille. – Tiistaina tilattiin seuraavalle aamulle 30 lumenpudottajaa eri puolille Helsinkiä ja keskiviikkona vielä 20 lisää, kertoo rakennusalan toimialajohtaja Timo Ahola henkilöstöpalveluyritys Baronasta. Lumenpudottajien saaminen päivän varoitusajalla vaatii Baronalta varautumista ennakkoon. Barona on haki ja haastatteli lumitöihin tarvittavaa väkeä jo marras–joulukuussa. Myös erilaisiin kattotöihin erikoistuneessa Kattotutka Oy:ssä on valmistauduttu lumenpudotuksiin jo syksyllä. – Olemme varanneet kalustoa ja turvavarusteita. Varsinkin lumikolia ja lapiota, sillä ne loppuvat yleensä kaupoista, kun kaikki tarvitsevat niitä yhtä aikaa, kertoo aluepäällikkö Matti Lindgren. – Nyt meidän kaikki Uudenmaan työntekijät ovat lumenpudotushommissa, ja olemme lisäksi rekrytoineet ulkopuolista työvoimaa. Lindgrenin mukaan tämänviikkoisen myräkän jäljiltä voi lumenpudotustöitä riittää helmikuun alkuun asti. Henkilöstöpalveluyrityksen kanssa vuosisopimuksen tehneillä asiakkailla ei kuitenkaan ole velvollisuutta palkata työvoimaa, jos tarvetta ei ole. – Esimerkiksi viime talvena meillä oli varmaan sata henkilöä tiedossa lumenpudotukseen, mutta sitten olikin koko talven sulaa, Baronan Ahola sanoo. Lunta pudotetaan kerrostalon katolta torstaina Eteläisellä Hesperiankadulla Helsingissä.­ Korona on todennäköisesti vaikuttanut myös lumenpudotusbisnekseen. Aiempina vuosina lumenpudottajia on jouduttu hakemaan Virosta asti, mutta tänä talvena lähes kaikki Baronan kautta palkatut ovat suomalaisia, yleensä nuoria miehiä. – Monella on ollut työsuhteita Baronan horeca-alalla (hotelli- ja ravintola-alalla), Ahola kertoo. – On siis mahdollista, että siellä on sellaista väkeä, joka aiemmin ansaitsi lisätienestejä tekemällä keikkatöitä ravintoloissa ja baareissa. Sen alan työtä on nyt vähemmän, joten nuoriso on valmiimpaa lähtemään katoille lunta pudottamaan, vaikka se on kylmää ja raskasta hommaa. Aholan mukaan on tyypillistä, että suuri osa sen kautta palkatuista lumenpudottajista on ensikertalaisia. – Tänä vuonna kokeneita on erityisen vähän, koska pari edellistä talvea ovat olleet melko lumettomia, Ahola kertoo. Barona huolehtii uusien työntekijöidensä perehdytyksestä ja työturvallisuuskoulutuksesta yhteistyössä asiakasyritystensä kanssa, mikä on erittäin tärkeää katoilla työskennellessä. Henkilöstöpalveluyrityksen mukaan tuntipalkat pyörivät yleensä 11–13 euron paikkeilla. Aholan mukaan palkat riippuvat esimerkiksi kokemuksesta ja työn vaativuudesta. – On eri asia roikkua köyden varassa korkealla harjakatolla esimerkiksi Helsingin keskustassa kuin kolata tasakattoisen varaston kattoa, selittää Ahola. Kattotutkan Lindgrenin mukaan tuntipalkat lumenpudotuksesta ovat heillä noin 13–15 euroa. – Olemme toimineet alalla 27 vuotta, joten meillä on tosi paljon osaavaa porukkaa. Pitkälti samaa porukkaa löytyy myös henkilöstöfirmoista. Tammikuisen Toini-pyryn seurauksena lumenpudottajille on taas kova tarve parin lähes lumettoman talven jälkeen. Miehet pudottivat lunta Helsingissä Runeberginkadulla sijaitsevan kerrostalon katolta torstaina.­