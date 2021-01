Ikea palkkaa kymmeniä pakolaisia Suomen tavarataloihin – ”Ovat työmarkkinoilla erityisen haavoittuvassa asemassa”

Ikea aloittaa yhteistyön Suomen Pakolaisavun kanssa. Noin 70 pakolaista saa mahdollisuuden kolmen kuukauden pestiin Ikean tavarataloissa.

Huonekalujätti Ikea aikoo tarjota Suomessa työpestin noin 70 pakolaiselle kolmen seuraavan vuoden aikana, yhtiö kertoo tiedotteessaan.

– Pakolaiset ovat Suomen työmarkkinoilla erityisen haavoittuvassa asemassa esimerkiksi puutteellisten kielitaitojen ja verkostojen takia. Yhteistyömme tavoitteena on tukea pakolaisia kerryttämään taitoja ja kokemusta, jotka auttavat heitä työllistymisessä ja sen kautta sopeutumisessa yhteiskuntaan, Ikea Suomen henkilöstöjohtaja Camilla Weurlander kertoo tiedotteessa.

Ikea tekee yhteistyötä Suomen Pakolaisavun Sauma-työelämähankkeen kanssa. Ikea rekrytoi hankkeesta työelämävalmennettavia pienryhmiin, ja rekrytoitavat työskentelevät Ikea-tavarataloissa.

He työskentelevät ravintolassa, bistrossa, asiakaspalvelussa ja varastossa.

Ensimmäiset kaksi osallistujaa on juuri aloittanut Espoon tavaratalossa, ja ohjelma laajenee myöhemmin Vantaalle ja Raisioon.

Kunkin pienryhmän ohjelma kestää kolme kuukautta, ja osallistujien kanssa solmitaan määräaikainen työsopimus. Työsuhteen aikana osallistujat työskentelevät eri työtehtävissä tavarataloissa ja jokainen osallistuja saa kummityöntekijän, joka tukee perehdyttämisessä ja työyhteisöön tutustumisessa.

Ikean mukaan heille maksetaan työehtosopimuksen mukaista palkkaa.

– Palkka määritellään samalla periaatteella kuin kenelle tahansa, joka työskentelee taulukkopohjaisen palkkauksen piirissä, Ikean viestinnästä kerrotaan Taloussanomille.

Millä perusteella ohjelmaan osallistuvat valitaan?

– Arvioimme tarjolla oleviin työtehtäviin soveltuvuuden samalla periaatteella kuin keneltä tahansa meiltä töitä hakevalta henkilöltä. Ohjelmaan osallistuvilta ei edellytetä sujuvaa suomen tai englannin kielen taitoa, mutta osallistujien suomen tai englannin kielen osaaminen täytyy olla sillä tasolla, että kommunikointi työyhteisössä onnistuu ja määrätyistä tehtävistä pystytään suoriutumaan turvallisesti, Ikeasta kerrotaan.

Ohjelman päätyttyä osallistujat voivat hakea avoimia työpaikkoja Ikeassa tai heille voidaan tarpeen mukaan tarjota niitä.

Ikean Weurlanderin mukaan Ikean työntekijät ovat innostuneet yhteistyöstä ja heillä on suuri halu auttaa.

Ikean omistaja Ingka-konserni on sitoutunut tukemaan vähintään 2 500:aa pakolaista vuoteen 2022 mennessä. Mukana on 300 yksikköä 30 maassa.

Suomen Pakolaisavun yhteiskuntasuhdepäällikkö Katja Mannerström pitää yhteistyötä Ikean kanssa merkittävänä.

– Yhdenkin pakolaisen työllistymisen vaikutus on kertautuva, ja sillä on suuri merkitys ohjelmaan osallistuvan koko perheelle ja jopa yhteisöille. Työllä on suuri merkitys uuden elämän rakentamisessa uudessa kotimaassa, sillä pakolaisuus on elämän poikkeustila, ei ihmistä pysyvästi määrittävä tekijä, Mannerström sanoo tiedotteessa.