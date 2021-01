Seksivälineyrittäjä sai kylmän ilmoituksen LinkedIn-verkkopalvelulta: ”On lähellä, että heitän dildot ja anustapit takkaan”

Microsoftin omistama LinkedIn-yhteisösivusto sulki yllättäen puisia seksivälineitä tuottavan Tea Latvalan sivut. Torstaiaamuna verkkopalvelu pyörsi päätöksensä. Latvalan päivityksiin on silti tiedossa muutoksia.

Puisia seksivälineitä tuottavan Teatiamo-yrityksen perustaja Tea Latvala sai tiistai-iltana ikävän yllätyksen. LinkedIn-verkkopalvelu oli yllättäen sulkenut Latvalan profiilisivun, jonka kautta hän on markkinoinut suunnittelemiaan puisia dildoja ja anustappeja.

– Ymmärtäisin sen, että joku yksittäinen päivitys olisi poistettu häiritsevänä, mutta että koko tili, ikäänkuin ammatillinen ura on samalla pyyhkiytynyt pois, kertoo kertoo kymmenen vuotta LinkedInissä ollut Latvala.

Hän kertoo ennenkin kohdanneensa vastoinkäymisiä yrityksensä kanssa, sillä yrityksen tuotteet koetaan provosoivina.

– Olen aiemmin jaksanut puskea valtavirtaa vastaan, mutta nyt tuntuu, että mitta on täysi. On lähellä, että heitän vaan dildot ja anustapit takkaan, kuittaa haastattelun aikana kotinsa lämmityspuuhissa ollut Latvala.

Latvalalla ja hänen Teatiamo-yrityksellään on tilit myös Facebookissa ja Instagramissa, mutta niissä seksivälineiden mainonta on kielletty. Viimeisen viiden vuoden ajan hän on kuitenkin pystynyt LinkedInin kautta kertomaan omasta mielestään asialliseseen tyyliin yrityksestään ja tuotteistaan.

– Minua syö tässä eniten se, että LinkedIn ollut minulle merkittävin markkinointikanava, jonka kautta olen saanut suurimmat onnistumiseni, hän kertoo.

Torstaiaamuna LinkedIn on kuitenkin jälleen palauttanut Latvalan tilin, hän kertoo Twitterissä.

– Tilini oli estetty monien LinkedInin käyttäjäehtojen rikkomusten takia liittyen sopimattoman aikuisille tarkoitetun sisällön jakamiseen. Yritän käyttää uutta vapauttani entistä viisaammin... Kiitos!, Latvala kirjoittaa.

LinkedIn on verkkoyhteisö, joka on yleensä liitetty lähinnä ammatilliseen verkostoitumiseen. Käyttäjien profiilisivuilla on yleensä esimerkiksi tietoja käyttäjän työurasta ja koulutuksesta. Microsoft osti LinkedInin 23 miljardilla eurolla vuonna 2016. Palvelulla on nykyään noin 760 miljoonaa käyttäjää.

LinkedIn syytti profiilikuvaa

Latvala pystyi vielä tiistaina päivittämään LinkedIn-sivujaan.

– Tämä alkoi ymmärtääkseni muutama päivä sitten, kun sain LinkedIniltä viestin, jonka mukaan profiilikuvani poistetaan, koska se on provosoiva, eikä ole kuva minusta ja siinä on tekijänoikeudellisia ongelmia. Siinä oli lista selityksiä, hän muistelee.

Latvalan mukaan profiilikuva oli hänen työntekijänsä tekemä graafinen teos, joka on ollut jo noin puolen vuoden ajan hänen profiilikuvanaan myös muissa some-palveluissa. Kuva muistuttaa kuuluisaa Rosie the Riveter -julistetta, jossa tosin hihaansa käärivän Rosien tilalla on dildoa kädessään pitelevä Latvala.

– Huomasin, että mitään ei ollut silloin poistettu, ja odotin, että mitä tapahtuu, hän kertoo.

– Kun tiistai-illalla yritin kirjautua palveluun koneella, niin sain ilmoituksen tilini on toistaiseksi suljettu. Kun menin eteenpäin, niin palvelu pyysi minua todistamaan henkilöllisyyteni, ja laitoin sinne ajokortin.

Tämän jälkeen Latvala sai LinkedInistä parikin viestiä, joiden mukaan asia on käsittelyssä eri osastoilla. Seuraavaksi tuli kuitenkin ilmoitus tilin sulkemisesta.

Latvala ihmettelee lakkautuksen syytä ja ajankohtaa, sillä hän ei viime aikoina ole mielestään jakanut palvelussa mitään erilaista aiempiin vuosiin verrattuna. Hän epäilee, että tilin sulkemisen takana on loppujen lopuksi jonkun toisen palvelun käyttäjän tekemä valitus.

– Luulisi, että ihmiset olisivat jo viidessä vuodessa tottuneet asiaan, mutta ei se näin ole, aina on niitä mielensäpahoittajia edelleen, vaikka tekisi mitä, hän sanoo.

Latvala julkisti LinkedInistä saamansa viestin Twitterissä. Kommentit ja palautteet ovat lohduttaneet häntä.

– Olen liikuttunut siitä, että ihmiset ovat lähteneet puolustamaan minua. Olen kokenut olevani tässä yksin valittamassa jossain, mutta selvästi on kyse muustakin kuin omasta pienestä puukikkeliyrityksestä, ja että muidenkin mielestä tämä ei ole oikeudenmukaista, hän sanoo.

Latvalan mukaan eräs soittaja oli kertonut lähettäneensä asiasta selvityspyyntöjä neljälle LinkedInissä työskentelevälle ystävälleen.

– Mahtavaa, että ihmiset on näin tarttuneet tähän, ja puolustavat ihanasti. Varmaan moni tajuaa, että tässä alkaa itsellä olla voimavarat vähissä.

Juttua päivitetty 14.1. klo 10.45: LinkedIn avasi jälleen Latvalan tilin.