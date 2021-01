Alkon myynti pomppasi koronavuonna: Nämä juomat maistuivat kotoileville suomalaisille

Viime vuonna Alkosta ostettiin 92,7 miljoonaa litraa juomia, mikä oli 13 prosenttia edellisvuotta enemmän. Vuonna 2019 litramyynti oli 82,1 miljoonaa.

Viinien myynti nousi 15 prosenttia, väkevien 10 prosenttia, panimotuotteiden kuusi prosenttia ja alkoholittomien juomien seitsemän prosenttia.

Alkon mukaan sen myynnin kasvua selittää koronapandemian aiheuttama myyntikanavien muutos.

Matkustajaliikenne Suomesta ulkomaille on ollut lähes pysähdyksissä, ravintolat olivat osan vuotta suljettuna ja niissä on ollut rajoituksia. Anniskelumyynnin osuus alkoholin kokonaiskulutuksesta on ollut noin 10 prosenttia ja matkustajatuonnin osuus noin 15 prosenttia.

– Takanamme on eriskummallinen koronavuosi, joka painuu varmasti pysyvästi meidän kaikkien mieliin. Alkon myyntilitrojen kasvusta huolimatta alkoholin kokonaiskulutus tullee laskemaan, mikä on hyvä uutinen. Tavoitteemme ovat edelleen samat: maailmanluokan asiakaspalvelu ja vastuullinen toiminta, sanoo toimitusjohtaja Leena Laitinen tiedotteessa.

Alkon verkkokaupan ja rekisteröityneiden asiakkaiden määrä lähes kaksinkertaistui vuodesta 2019.