Keikkapaikkayrittäjä Markku sinnittelee yhä kiikun kaakun pinnalla – keväällä Suomeen uhkaa iskeä ulosottojen aalto

Ulosotossa on ollut normaalia vähemmän koronasta kärsiviä yritysasiakkaita, mutta keväällä suma purkautunee.

Lakimuutos ja valtion tukitoimet ovat osaltaan toistaiseksi lykänneet koronaepidemiasta kärsivien yritysten konkursseja. Väliaikainen konkurssilaki päättyy tammikuussa, ja pelkona on konkurssiaalto sen jälkeen.

Samantapainen huoli on myös ulosotossa, jossa väliaikainen, yrityksille helpotusta tuonut laki päättyy keväällä.

Konkurssilain lisäksi myös ulosottolainsäädäntöä muutettiin koronan takia väliaikaisesti niin, että ulosottovelalliset voivat saada helpotuksia ulosottomaksuihinsa. Nämä lakimuutokset tulivat voimaan viime vuoden toukokuussa, ja niitä jatkettiin huhtikuun loppuun.

Valtakunnanvouti Juhani Toukola kertoo, että korona on vähentänyt yritysasiakkaiden määrää ulosottovirastoissa.

– Yritysvelallisten määrä laski noin kuusi prosenttia viime vuonna. Luulen että suurena syynä on se, monet velkojat ovat suhtautuneet ymmärtäväisesti yritysten tilanteeseen ja pidättäytyneet hakemasta ulosottoa.

– Esimerkiksi verohallinto on toiminut näin.

Ulosoton rajoituksen jatkamisesta ei ole ainakaan vielä ollut tiettävästi keskustelua. Valtakunnanvouti Touko Aaltola ei ota kantaa siihen, pitäisikö, sillä kysymys kuuluu oikeusministeriölle.­

Sinänsä ulosoton yritysasiakkuuksien väheneminen kertoo siitä, että ulosoton rajoitukset purevat ja velkojilta on löytynyt myötämielisyyttä yrittäjien ahdingolle.

Kääntöpuolena on, että kun pandemia pitkittyy yhä pitkälle tälle vuodelle ja yritysten velkoja jää yhä ulosmittauksen ulkopuolelle, lain päätyttyä aalto syntyy myös ulosmittauksessa.

– Jos ulosoton rajoitukset poistuvat ja velkojien käyttäytymisessä tapahtuu muutos, voi olla että meilläkin työ lisääntyy paljonkin. Ilmeisesti meilläkin on, kuten konkurssipuolella, sumaa odottamassa.

Konkurssiuhan alla oleva yritys on usein myös ulosotossa velkarästien takia. Jos velkoja hakee yrityksen konkurssiin, ulosotto raukeaa eli konkurssi tulee ulosoton tilalle. Konkurssiaalto voi siten taas laskea ulosoton painetta.

Brummin yrittäjä toivoisi jatkoaikaa

Ravintola-keikkapaikka Kulttuurikuppila Brummi on yhä kiikun kaakun toiminnassa. Muusikko, musiikkialan yrittäjä Markku Pekonen pyörittää ravintolaa ja kahta tapahtuma-alan yritystä.

Taloussanomat haastatteli Pekosta maaliskuussa koronaepidemian iskettyä maahan.

Pekonen vuokraa tiloja ja tekniikkaa yritysten livestiimeihin, kuten juhliin, webinaareihin ja tuotelanseerausten pitopaikaksi. Nämä ovat kannattaneet, toisin kuin musiikin striimaus, vaikkakaan striimaus ei korvaa menetettyä ravintola- ja keikkaliiketoimintaa.

Markku Pekosella on velkojien kanssa sovitut maksusuunnitelmat, eikä välitöntä konkurssiuhkaa ole. Jos liikevaihto kuitenkin sukeltaa vielä ensi kesänä, jaloilleen pääseminen käy liian raskaaksi ja hän laittanee pillit pussiin.­

Konkurssilain väliaikainen muutos on tuonut helpotusta myös Pekoselle.

– Emme ole mekään välttyneet ulosoton asiakkuudesta.

– Ehdottomasti ulosoton rajoituksia pitäisi jatkaa varsinkin aloilla, joiden elinkeinonvapautta on rajoitettu räikeästi.

Pekonen huomauttaa, että ulosoton asiakkuus ei ole yrittäjälle pahin mahdollinen mörkö varsinkaan nyt, kun se on monelle ainut puskuri.

– Toive olisi, että koronasta johtuvat maksuhäiriöt eivät vaikuttaisi yrityksen luottoluokitukseen samalla tavalla mitä normaalissa maailmassa tuotannonalenemisesta ja muusta johtuvat maksuvaikeudet. Uskoisin ulosotollakin olevan pitkäkatseisuutta ja mikäli yrityksellä on epidemian väistyttyä toimintaedellytyksiä, niin suurempiin ulosmittaustoimiin ei ryhdytä.

Pekonen sanoo, että konkurssilain koronapoikkeuksia olisi pitänyt ehdottomasti jatkaa loppuvuoteen. Se on ollut selkeä viesti ravintola- ja tapahtuma-alalta.

– En ymmärrä miksi tässä toimitaan siten, että myös terveitä yrityksiä ajetaan konkurssiin. Tämän vuoden yli pitäisi vielä päästä niin, että rokotusten kautta saavutetaan laumasuoja ja yhteiskunta voidaan avata.

Pekonen sinnittelee lainalyhennysten kanssa.

– Aika limiitissä ovat jo joustamiset, mikä on sekin ymmärrettävää. Pankit ovat toistaiseksi olleet ymmärtäväisiä.

Lattea vuosi pelkona

Pekosen molempien tapahtumatekniikan yritysten liikevaihto laski noin 60 prosenttia viime vuonna. Ravintolapuolella liikevaihto oli yhtä huono kuin vuonna 2019 – jolloin keikkapaikka kärsi pahoin tulipalosta.

Tapahtumatekniikan autot seisovat pihalla. Niillekin on viritteillä jotakin pientä lähettipalvelukäyttöä. Kolme vakituista työntekijää on lomautettuna, isompi joukko freelancereita on vailla työtä.

– Nyt tiedämme mikä tilanne on, toisin kuin koronaepidemian alussa. Se näyttää toistaiseksi tasapaksun lattealta tällä alalla, ja huonommalta kuin viime vuonna. Nyt jännitetään miten käy kesällä. Jos myös tulevan kesän liikevaihdosta katoaa suurin osa, se on viimeinen piste isolle joukolle tapahtuma-alan yrityksiä.