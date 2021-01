Pääseekö keväällä oikeasti taas ulkomaille? Asiantuntijat: Moni maa voi vaatia turisteilta rokotuspassia

Rokotteen ottanut voi päästä keväällä ulkomaille, jos hänellä on rokotustodistus. Kaikkialle ulkomaille ei todennäköisesti pääse kovin helposti. Esimerkiksi Thaimaa saattaa vaatia tarkasti valvotun karanteenin.

Moneen maahan matkustamiseen saatetaan jatkossa vaatia rokotustodistus, IS:n haastattelemat kaksi asiantuntijaa arvioivat.

Vuodenvaihteessa muun muassa Aamulehti kertoi, että suomalaiset ovat varanneet matkoja keväälle ja kesälle. Thaimaan-lomien kysyntä oli kuusinkertaistunut vuoden takaisesta.

Vielä tuolloin arvioitiin, että työikäisten rokottaminen voisi alkaa maalis-huhtikuussa. Tänään maanantaina Maailman terveysjärjestö eli WHO kertoi, että väestötason immuniteettia koronvirusta vastaan ei saavuteta koko vuonna.

Mitä pitäisi tapahtua, että ulkomaanmatkalle voisi huoletta lähteä keväällä tai kesällä?

– Koronavirus ei varmasti pian häviä maailmalta. Lähtökohta matkalle lähtemiseen on se, että huolehtii siitä, että on itse ottanut rokotteen, rokotetutkimuskeskuksen johtaja Mika Rämet sanoo.

Pitäisikö epidemia-alueelle matkaavalla olla todistus rokotteen ottamisesta?

– Tällainen käytäntö voi syntyä eri maihin. Matkustaminen voi siis estyä esimerkiksi Eurooppaan tai Thaimaahan, jos ei ole ottanut rokotetta.

Mitkä asiat voisivat käytännössä muuttaa loman koronakaranteeniksi?

– Tämän hetkisen tiedon perusteella ei voida luottaa siihen, että rokotettu ei voisi tartuttaa saamaansa virusta muihin, vaikka suoja oireista tautia vastaan on erinomaisen hyvä. Eli jääminen karanteenin jollekin alueella voi olla periaatteessa olla mahdollista, hän sanoo.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen eli THL:n terveysturvallisuusosaston johtaja Mika Salminen on samoilla linjoilla ulkomaille matkustamisen alkamisessa kuin Rämet.

Matkustaminen voi hänen mukaansa vähitellen alkaa, mutta vaiheittain.

– WHO on kehittämässä rokotustodistusta. Paljon riippuu myös kohteista, esimerkiksi Thaimaa ei salli nyt maahantuloa ilman tiukasti valvottua karanteenia. Olettaisin, että he eivät avaa matkailua ennen kuin riittävästi omaa väestöä on rokotettu ja todennäköisesti monet maat tulevat vaatimaan rokotustodistusta, Salminen sanoo.

Suomalaisten suosikkikohteiden kärjessä ovat Kreikka ja Turkki, mutta myös Thaimaa on monien suosikkikohde.

Väkeä riitti harvinaisen helleaallon koetteleman Berliinin puistoissa kesällä 2018 ennen koronapandemian aikaa.­

Rämet arvioi, että maailmanlaajuisesti rokotukset pääsevät vähitellen vauhtiin. Hän korostaa jokaisen vastuuta ottaa rokote.

Suomessa ja Euroopassa odotetaan ratkaisevaa käännettä koronarokotuksissa. Sellainen tapahtuu, jos Euroopan lääkevirasto EMA hyväksyy Oxfordin yliopiston ja lääkeyhtiö AstraZenecan yhdessä kehittämän koronavirusrokotteen.

Rokote on niin sanottu ”kansanrokote”, sillä se on tarkoitus antaa suurelle osalle suomalaisista.

Suomeen AstraZenecan rokotteita voitaisiin mahdollisesti saada pian myyntiluvan myöntämisen jälkeen. Rokotetta on tilattu Suomeen osana EU:n yhteishankintaa 3,7 miljoonaa kappaletta.