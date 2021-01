SAS:n toimitusjohtaja eroaa

Koronakriisissä kamppaileva lentoyhtiö alkaa etsiä uutta toimitusjohtajaa. Analyytikoiden mukaan SAS:n elvyttäminen on valtava tehtävä.

Lentoyhtiö SAS:n toimitusjohtaja Rickard Gustafson eroaa ja aloittaa teollisuusyhtiö SKF:n toimitusjohtajana. Gustafson aikoo jättää työnsä SAS:ssa viimeistään heinäkuun ensimmäiseen päivään mennessä.

SAS:n hallituksen puheenjohtaja Carsten Dilling kertoo yhtiön tiedotteessa olevansa pettynyt ja pahoillaan, että Gustafson lähtee. Syynä on se, että yhtiö on kriittisessä vaiheessa koronapandemian takia. Dilling toki lisäsi, että yhtiö on kuitenkin vakaassa tilanteessa.

SAS käynnistää uuden toimitusjohtajan etsimisen välittömästi.

Sydbankin analyytikot kirjoittivat katsauksessaan, että SAS:n elvyttäminen on valtava tehtävä. Sen takia yhtiöllä olisi huutava tarve löytää toimitusjohtajaksi joku, jolla on syvä ymmärrys sekä lentoliiketoiminnasta että SAS:sta.