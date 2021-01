Puhkeaako Bitcoin-kupla? Valuutta sukelsi 21 prosenttia

Raju heilunta on tyypillistä bitcoinille.

Kryptovaluutta bitcoinin äkillinen myynti-into on lisännyt epäilyksiä siitä, että valuutan hurjasti kasvanut kupla olisi jälleen puhkeamassa.

Bitcoinin arvo sukelsi 21 prosenttia sunnuntaina ja maanantaina. Lasku oli voimakkain sitten viime vuoden maaliskuun, uutistoimisto Bloomberg uutisoi.

Tammikuun alussa bitcoinin kurssiralli ylitti ensimmäistä kertaa 30 000 dollarin eli noin 25 000 euron rajan. Perjantaina kurssi kipusi jo lähelle 42 000 dollaria.

Maailman suurimman kryptovaluutan kurssikehitys on ollut viime aikoina hurjaa. Bitcoinin kurssi puhkaisi vasta joulukuun puolivälissä ensi kertaa 20 000 dollarin rajan.

Kovin lasku oli maanantaina jo taittunut, mutta valuutan päiväkurssi oli yhä miinuksella.

Vielä viime maaliskuussa bitcoinin arvo oli 5 000 dollarin tuntumassa.

Nousutahti muistuttaa vuoden 2017 tilannetta, jolloin valuutta nousi ensi kertaa koko kansan tietoon ennen äkillistä syöksyä. Vuoden 2018 alussa arvo putosi niin ikään vuodessa reilusti yli 10 000 dollaria.

– Aika ottaa rahaa ulos pöydästä. Bitcoinin parabolinen nousu on kestämätön lyhyellä aikavälillä, sijoituspalveluyhtiö Guggenheim Investmentsin sijoitusjohtaja Scott Minerd twiittasi.

Joulukuun lopulla Minerd totesi kuitenkin, että bitcoinin arvon tulisi nousta jopa 400 000 dollariin. Arvio perustui valuutan rajallisuuteen ja suhteelliseen arvoon verrattuna esimerkiksi kultaan.

Suuri heilunta on bitcoinille ja muille kryptovaluutoille tyypillistä Suomen Pankin neuvonantajan Aleksi Grymin mukaan. Bitcoiniin on sisäänrakennettuna suuret hintavaihtelut ja ne ovat myös osa kryptovaluuttojen viehätystä, hän sanoi.

Sijoituksena Grym vertaa bitcoineja uhkapelaamiseen paristakin syystä: niiden hinnanmuodostus ei ole läpinäkyvää ja toiseksi yhtä voittajaa kohden on aina oltava useampi rahansa menettävä sijoittaja.

Sijoittajien into rikastua bitcoinilla on herättänyt myös Britannian pankkivalvojan huomion. Maanantaina se varoitti pikavoittoja odottavia kuluttajia siitä, että näiden on valmistauduttava myös häviämään kaiken.

– Kryptovaluuttaan, tai siihen linkittyviin investointeihin, sijoittaminen merkitsee yleisesti erittäin suurta riskiä sijoittajien rahoille, maan finanssivalvonta totesi Bloombergin mukaan.