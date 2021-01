Festareita myydään jo täyttä häkää – järjestäjillä on yksi ”radikaalin tärkeä” toive päättäjille

Festivaalijärjestäjät luottavat siihen, että ensi kesänä musiikki soi. Epätietoisuus vaikeuttaa valmisteluja ja toimintaohjeita. Tietoja rajoituksista toivottaisiin hyvissä ajoin.

Festivaalijärjestäjät ovat yhtä mieltä siitä, että kesällä 2021 nautitaan festaritunnelmasta. Tapahtumasuunnittelu etenee kiivaasti, vaikka koronatilanne juuri nyt näyttääkin heikolta.

Viime vuonna lähes kaikki festarit jouduttiin perumaan, mikä näyttää sisuunnuttaneen musiikkikansaa, ja niinpä festareiden lippumyynti on käynyt jopa yllättävän hyvin.

Järjestäjät kuitenkin myöntävät epävarmuuden kalvavan. Vielä ei ole tiedossa, millaisia ohjeita ja rajoituksia festivaaleille suunnataan. Se pakottaa järjestäjät pohtimaan useampia skenaarioita.

Pori Jazz on valmis korvaamaan amerikkalaisesiintyjät eurooppalaisilla, mikäli matkustusrajoitukset näin vaativat.­

Pori Jazzin toimitusjohtaja Miika Ranne sanoo ennakkolippumyynnin olevan normaalia vuotta edellä, ja ihmisillä on hänen mukaansa tarve ladata ”kulttuuriakkujaan”.

– Siellä on paljon liikkeellä kulttuurisetelien vaihtajia ja joululahjarahoja saaneita asiakkaita, uskoisin. Selvästi asiakkailla on toiveikkuutta ja luottoa siihen, että ensi kesänä pääsee taas festareille, Ranne sanoo.

Jazzien piknikmäinen tyyli ja Kirjurinluodon nouseva nurmikkorinne mahdollistavat turvavälien pitämisen monia muita festareita paremmin.

Ranne toivoisi, että viimeistään maaliskuun aikana saataisiin tietoa siitä, tuleeko kesälle rajoituksia vai ei. Festivaali tarvitsee vähintään muutaman kuukauden ajan, mikäli esimerkiksi yleisömäärää joudutaan muuttamaan rajusti.

– Se on ihan eri asia, jos joudumme tekemään rajoitetulle yleisölle tapahtumaa. Tapahtuman suunnittelu ja rakentaminen on aivan erilaista siihen verrattuna, että tekisimme normaalille yleisömäärälle.

Yleisömäärä vaikuttaa muun muassa lavojen, palveluiden, työntekijöiden ja esiintyjien määrään. Alle kolmessa kuukaudessa organisaatio voi muokata tapahtumaa vain vähän.

Eniten epävarmuutta liittyy Ranteen mukaan artistien, erityisesti ulkomaalaisten, kiinnittämiseen. Niin tapahtumajärjestäjät kuin esiintyjät haluavat festareiden toteutuvan, mutta kukaan ei voi tietää, kuinka maailma aukeaa.

– Todennäköisesti Suomessa on hyvä tilanne, mutta kysymysmerkki on, pääseekö ulkomailta matkustamaan tänne. Jos amerikkalaisia artisteja emme saisi Poriin, saisimme eurooppalaisista hyvän kattauksen. Ja jos eurooppalaiset eivät pääsisi maahan, mihin en usko, pystyisimme suomalaisartisteilla keräämään monipuolisen ja hyvän ohjelmiston.

Savonlinnan oopperajuhlilla noudatetaan todennäköisesti puolta kapasiteettia.­

Savonlinnan oopperajuhlien festivaalijohtaja Jan Strandholm vakuuttaa, että oopperaa pääsee katsomaan Olavinlinnaan ensi kesänä. Linnaan ei kuitenkaan oteta normaalia määrää katsojia, vaan kapasiteetti on noin puolet normaalista.

Uuteen kapasiteettiin verrattuna lippuja on myyty Strandholmin mukaan kiitettävästi, ja osa näytöksistä onkin jo loppuunmyytyjä.

Oopperajuhlien budjetista leijonanosa tulee lipputuloista, ja pienennetty kapasiteetti leikkaa tuloja peräti kahdella miljoonalla eurolla.

– Se on johtanut siihen, että olemme joutuneet leikkaamaan toimintaamme. Kesälle suunniteltu ensi-ilta jouduttiin muun muassa poistamaan, Strandholm toteaa.

Pahimmillaan lipputulojen kaventumisella voi olla vaikutuksia myös ensi vuosiin.

Savonlinnan oopperajuhlien taiteilijoista moni on ulkomaalaisia. Korona luokin lisäjännitystä siihen, kuinka ulkomaalaiset esiintyjät saadaan Savonlinnaan. Strandholm sanoo, ettei täyttä varmuutta ulkomaisten taiteilijoiden pääsemiselle ole, ja siksi festivaali onkin palkannut normaalia enemmän suomalaisia esiintyjiä.

Mikäli matkustaminen maailmalta onnistuu, pystytään maahan saapuvat asettamaan karanteeniin ennen harjoituksia.

– Olemme siinä mielessä eri tilanteessa moniin muihin festareihin nähden, että meillä taiteilijat viettävät kaupungissa pidemmän aikaa, eivätkä saavu vain yhdeksi illaksi. Siksi meidän on helpompi toteuttaa koronatestauksia ja -karanteeneja.

Ruisrock toteutuu näillä näkymin normaalilla kapasiteetilla.­

Myös Ruisrockin promoottori Mikko Niemelä sanoo, että epätietoisuus on haastavaa. Lähtökohtana on, että Ruisrock järjestettäisiin kesällä normaalilla kävijäkapasiteetillaan, ja lipunmyynti onkin käynnistynyt vilkkaasti, kun moni vuodelle 2020 lipun ostaneista on siirtänyt lipun ensi kesälle.

Niemelän mukaan tilanne etenee todella paljon ja tuleva kesä on kiinni paljon rokotetahdista. Hän toivoisi, että mahdollisuuksien mukaan festareille annettaisiin toimintaohjeita jo helmi–maaliskuussa.

– Toki jos tilanne muuttuu sen jälkeen, voimme ottaa sen huomioon. Kaikki vaikuttaa kaikkeen, Niemelä sanoo.

Vaikka näillä näkymin Ruisrock järjestettäisiin normaalilla kapasiteetilla, korona otettaisiin huomioon myös kesällä.

– Varmasti käsidesipisteitä olisi enemmän, ja hygieniasta huolehdittaisiin tarkemmin. Pidämme järjen päässä, ja pohdimme myös vaihtoehtoisia skenaarioita.

Hän korostaa, ettei terveyttä missään nimessä vaaranneta.

Niemelän mukaan edellinen kesä antoi toiveita siitä, että festarit voitaisiin järjestää melko normaaliin tapaan: kesällä tautitapausten määrä laski, ja ulkotiloissa virus tarttui odotettua heikommin.

Provinssissa aiotaan varautua kaikkeen.­

Provinssin festivaalijohtaja Sami Rumpunen sanoo, että lisätyötunteja korona on tuonut, mutta festivaalin suunnittelu etenee raiteillaan.

Suunnittelu on jopa normaalia vuotta ripeämpää, sillä viime kesän peruuntuneen festivaalin myötä toimintasuunnitelmia voidaan hyödyntää tänä kesänä. Esiintyjiä on julkaistu aiemmin kuin normaalina vuonna, ja edellisvuoden lippuja on siirretty kesälle 2021, minkä vuoksi myynti on ajankohtaan nähden suurta.

– Normaaliin verrattuna lipunmyyntiin on lähdetty hyvin erilaisesta asemasta. Toisaalta lippuja on myös myyty kivasti joulun aikana, Rumpunen sanoo.

Toistaiseksi Provinssi aiotaan järjestää normaalilla yleisökapasiteetilla. Vuonna 2020 oltiin matkalla kohti ennätyskesää, ja odotukset ensi kesälle ovat optimistiset.

Provinssissa varaudutaan kuitenkin kaikkeen. Rumpunen sanoo, että tavoitteena on välttyä yllätyksiltä, kuten uusilta viranomaisvaatimuksilta ja niiden vaikutuksilta.

– Varautuminen on työlästä, mutta se maksaa itsensä takaisin lähempänä kesää. Haluamme ennakoida ja valmistautua kaikkiin mahdollisiin skenaarioihin, mutta pysymme toiveikkaina.

Rumpusen mukaan ei ole syytä olettaa, etteivät ulkomaiset esiintyjät pääsisi Seinäjoelle.

– Yksikään artistimme ei ole sellaiseen viitannut. Artistit tekevät kaikkensa mahdollistaakseen turvallisen kiertämisen kesällä 2021.

Myös Rumpusen toiveena olisi saada päättäjiltä jo helmi–maaliskuussa osviittaa siitä, millaisia vaatimuksia kesän festareille vaaditaan.

– Silloin varmuus kesän raameista on radikaalin tärkeää. Toivomme, että viranomaiset määrittäisivät selkeät raamit hyvissä ajoin.