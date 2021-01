Fiskars kielsi Arabian astioista tehtyjen korujen myynnin

Itselle saa tehdä, mutta ei kaupallisiin tarkoituksiin. Fiskars kieltää Arabian astioista tehtyjen korujen myynnin.

Vanhojen posliiniastioiden paloista tehdyt korut ovat olleet suosittuja jo muutaman vuoden ajan. Viime aikoina korujen tekemisestä on keskusteltu muun muassa Arabian astioihin keskittyneellä kirppissivustolla.

Korujen tekemiseen on kiinnittänyt huomiota myös vuodesta 2007 Arabian omistanut Fiskars.

– Olen selvitellyt asiaa meidän legal-osastolta ja meidän kanta on, että korujen myyntitoimintaan emme anna lupaa. Siihen emme tietenkään voi puuttua mitä ihmiset itselleen askartelevat, viestintäpäällikkö Mirka Paasikangas Fiskarsista toteaa.

– Myyntiin emme ole antaneet lupaa, koska astiakorut on luotu sillä tavalla, että on muutettu alkuperäisiä tavaroita eikä meillä ole mahdollisuutta valvoa ja tarkistaa korujen laatua tai turvallisuutta.

Korujen tekemiseen liittyy myös kysymys tekijänoikeuksista.

– Liikkeelle laskettuja tavaroita on muunneltu siinä määrin, ettei kielto-oikeus ole poikkeuksellisesti sammunut tässä asiassa ja korujen voidaan tulkita kuuluvan alkuperäisteoksen suojapiiriin ja niiden tekoon tarvitaan tekijänoikeuksien haltijan suostumus, Paasikangas siteeraa Fiskarsin lakiosaston tekstiä.

Tekijänoikeudet voivat olla Paasikankaan mukaan sekä Fiskarsin että kulloisenkin astian suunnittelijan omistuksessa.

Koruja on tehty hajonneista astioista, mutta tiettävästi astioita on myös hajotettu korujen tekemistä varten. Toisinaan Fiskarsilta kysytään lupaa korujen myymiseen.

– Meille on näitä kysymyksiä aina välillä tullut ja meidän linja on ollut aikaisemmin ja nytkin, kun sitä on taas hiljattain kysytty, että me emme voi antaa lupia kaupalliseen toimintaan.

Paasikangas uskoo, että korujen tekeminen myyntiin on pienimuotoista toimintaa. Osin siitä syystä Fiskarsin on vaikea asiaa valvoa.

– Aika mahdotontahan korujen tekemistä on valvoa. Kyselyt joita meille on tullut, ovat koskeneet myyjäisiin tai sen kaltaisiin pieniin tapahtumiin tehtyjä koruja.

Niihinkään lupia ei ole annettu.

– Itselleen saa tehdä. Meidän linja koskee vain sitä, jos koruja myydään.

Oikeustoimia ei Fiskarsissa korujen tekijöitä kohtaan ole suunnitteilla.

– Eri asia on, jos tästä tulisi jotain isoa kaupallista toimintaa.

Onko harkittu, että Fiskars ryhtyisi itse tekemään koruja vastaavalla periaatteella?

– Ei ainakaan oman tietoni mukaan. Voin viedä ideaa tuotetiimin puolelle, Paasikangas sanoo.