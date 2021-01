Huskyilla menee lujaa peloista huolimatta – ulkomaalaisten Lapin-turistien tilalle on tullut kotimaisia

Levin koiravaljakkoyrityksillä menee aiemmista epäilyistä huolimatta lujaa. Sen sijaan porot ovat jääneet paitsioon.

Leviläinen koiravaljakkoyrittäjä Tommi Hytönen oli vielä marraskuussa synkeällä tuulella pohtiessaan talvisesongin näkymiä. STT:n haastattelussa Hytönen povasi, että koronarajoitusten vuoksi hänen yrityksensä Tundra Huskiesilla on edessä kovat ajat. Hytönen ennusti, että jos ulkomaalaiset turistit puuttuvat, suomalaiset matkailijat eivät millään voi paikata vajetta koiravaljakko-ohjelmissa.

Hytösen onneksi hän oli ennustuksissaan täysin väärässä. Yrityksen koiravaljakko-ohjelmat ovat loppuunmyytyjä tammikuun puoleen väliin asti. Myös kevätkaudelle on kovat odotukset.

– Suomalaiset ovat tulleet ohjelmille ihan mielettömän hyvin! Ikinä en olisi osannut ennustaa tällaista asiaa. Meidän työporukka on äärimmäisellä tavalla positiivisesti yllättynyt.

Husky-yrittäjällä on niin kiire, ettei hän ehdi isännöimään Ilta-Sanomien lyhyttäkään vierailua tilalla.

– Meillä on täysin minuuttiaikataulu.

Siksi haastattelu tehdään puhelimessa. Myös toinen Levin lähellä sijaitseva koiravaljakkoyritys ilmoitti, että heidän palvelunsa ovat loppuunmyytyjä tammikuun puoleenväliin asti.

Loppuunmyytyjä päiväohjelmia voisi pitää pienenä yllätyksenä, sillä niin paljon on ollut uutisia husky-yrittäjien ahdingosta koronatalvena.

Toki Levin lähistöllä toimivat yrittäjät saavat vetoapua hyvästä sijainnista, toisin kuin syrjäisemmillä seuduilla toimivat saman alan yrittäjät. Mutta suomalaisten innostus huskeihin on uusi asia, joka lienee osittain seurausta uutisoinnista.

Eläinten hyvinvointi on huolettanut ihmisiä. Ylellä esitetty dokumentti on saanut monet turistit kysymään Hytöseltä, uhkaako koiria lopettaminen rahapulan vuoksi.

– Jotkut asiakkaat ovat mediasta juttuja kuultuaan kysyneet, että oletteko joutuneet viemään koiria saunan taakse. Silloin minulla nousee vähän hermot pintaan. Ei ikinä! Se ei ole vaihtoehto. Tiedän kollegoja, jotka mieluummin laittavat itselleen napin otsaan kuin niille eläimille, Hytönen sanoo.

Hytönen kehottaa eläinten hyvinvoinnista huolissaan olevia matkustamaan paikanpäälle ja katsomaan itse, mikä on tilanne. Hänen mukaansa parhaiten eläimiä ja niiden parissa toimivia yrityksiä tukee käyttämällä niiden palveluita.

– Moni huomaa, että huskeista pidetään parempaa huolta kuin tavallisista kotikoirista. Huskyt ovat meille perheenjäseniä ja tärkeimpiä työkavereita, Hytönen sanoo.

Hytönen vastustaa hyväntekeväisyyshenkisiä rahankeräyksiä husky-yrittäjille. Hän kehottaa ihmisiä tutkimaan yritysten taustat ennen lahjoitusten tekemistä. Hytösen yritys ei ota vastaan rahalahjoituksia, vaikka niitä on tarjottu.

– Olen sanonut asiakkaille, että koirankeksipaketin voitte tuoda tullessanne, mutta rahalahjoituksia ei missään tapauksessa.

Aikaisempina vuosina noin 95 prosenttia Hytösen yrityksen asiakkaista on ollut ulkomaalaisia. Tänä joulusesonkina 99 prosenttia asiakkaista oli suomalaisia.

Hytösen mukaan safarien kysyntä on ylittänyt saatavuuden kolminkertaisesti. Yksi syy on, että huskyohjelmien osanottajamäärät on rajattu STM:n ja THL:n ohjeistuksen mukaan.

– Suosio on yllättänyt meidät täydellisesti. Me ollaan ihan ällikällä lyötyjä, Hytönen päivittelee.

Ulkomaalaisten puuttuessa Hytönen lähti muokkaamaan koiravaljakko-ohjelmia paremmin suomalaisille turisteille sopiviksi.

– Ollaan muokattu ohjelman rakennetta perheiden näkökulmasta. Ja pikkuisen ollaan tultu hinnassa vastaan, että saadaan koirien ruokarahat ja yrityksen kulut peittoon.

Hytönen kertoo, että vaikka yritys olisi joutunut pitämään välivuoden koronan vuoksi, he olisivat selvinneet. Mutta totta kai tilanne on nyt paljon parempi kuin pelkkää selviämistä.

– Nyt meillä on työntekijöitä, meillä on koirille ruokarahaa, me saamme yrityksen kulut peitettyä ja työntekijöille palkat maksettua sekä maksettua verot valtiolle, Hytönen luettelee.

Yli 20 vuotta alalla ollut Hytönen iloitsee myös siitä, että suomalaisten asiakkaiden asenne on muuttunut. Hänen mukaansa suomalaiset ovat olleet aikaisemmin vaativia asiakkaita.

– Suomalaiselle Lapin luonto ja lumi ovat melko tuttuja asioita. On ollut haastavaa palvella heitä siinä mielessä, että kuinka voi ylittää asiakkaan odotukset.

Hytönen kehuu, että suomalaisilla on nyt ihan mieletön asenne niin yrittäjiä kuin eläimiä kohtaan.

– Suomalaiset sanovat, että me haluamme käyttää teidän palveluita; me haluamme, että teidän koirat voivat hyvin.

Hytönen kehuu, että myös safarit toimivat todella hyvin, koska suomalaiset ovat hyviä valjakkokuskeja.

– Meillä on luontainen kyky liikkua lumen päällä. Suomalaisia on ollut todellinen ilo palvella. Viimeiseen kymmeneen vuoteen tämä on ollut hauskin talvi tähän mennessä.

Ounaskievarin porotilalla on uudenvuodenaattona hiljaista. Vaikka kymmenen minuutin ajomatkan päässä Levin laskettelukeskuksessa käy täysi hulina ja paikka on täyteen ammuttu suomalaisia matkailijoita, turistit eivät tunnu olevan kiinnostuneita poroajeluista.

Vanhalla sukutilalla matkailubisnestä pyörittävä Johanna Hietanen kertoo, että yleensä uudenvuodenaattona porotilalla on vieraillut pari sataa turistia: brittejä, venäläisiä, ranskalaisia ja saksalaisia. Normaaleina talvina tilan pihalla on aina pari turistibussia.

Nyt koko päivän kalenteri ammottaa tyhjyyttään.

– Tulot ovat lähestulkoon nollassa, Hietanen kertoo vahvalla Lapin murteella.

– Vanhoilla säästöillä eletään. Mutta ei tässä sillä tavalla ole hätää. Kun poroille saadaan rehua ja laskut maksettua, niin se on tärkeintä.

Vaikka huskysafarit vetävät suomalaisia turisteja enemmän kuin on tarjontaa, poroajeluille ei ole ollut juurikaan kysyntää. Hietanen uskoo, että mediahuomio huskeille on yksi syy, miksi koiravaljakoilla menee Levin lähistöllä nyt paljon paremmin verrattuna porotiloihin.

– Poromiehet ovat vähän semmoisia, etteivät ne kauheasti tykkää tuoda itseään julki. Sanotaan, että kyllä me pärjäämme, vaikka monilla on varmasti tiukkaa.

Hietanen kertoo, että myös poronlihan myynti on notkahtanut, koska hotelleihin ei tarvita yhtä paljon lihaa kuin yleensä.

– Ei ole kaikilla niin hyvin asiat. Mutta niistä ei puhuta mitään, kun ihmiset pitävät asian omana tietonaan. Se on sellaista lappilaista, että ei lähdetä kylille huutelemaan, jos menee vähän huonommin.

Joitakin perheitä Ounaskievarissa on käynyt, ja yhdistetyt koira- ja poro-ohjelmat ovat kiinnostaneet jonkin verran.

– Ollaan tehty jotain kotimaisille räätälöityjä ohjelmia, joissa kesto on vähän lyhyempi ja hinta vähän alhaisempi, Hietanen kertoo sopeutumistoimenpiteistä.

Ounaskievarissa valmiita ajokkaita on nelisenkymmentä. Koulutusvaiheessa olevia koirasporoja on kolmisenkymmentä. Lisäksi joitakin poroja vaeltaa edelleen tunturissa.

– Muutama poika on jäänyt pidennetylle kesälomalle. Ne tulevat sieltä kotiin yksitellen. Osa on tullut jo syksyllä kotiin katselemaan, mitä tapahtuu ja odottelemaan, Hietanen sanoo.

– Meidän vuodenkierto eletään porojen ehdoilla.

Hietanen tuntee kaikki poronsa: jokainen on oma persoonansa, joiden mielenliikkeitä Hietanen osaa lukea niiden silmien ja korvien asennoista.

Hietasen mukaan he eivät ole aikeissa lopettaa poroja, vaan katseet suunnataan seuraavaan talveen. Tylsää ei porotilalla ehdi tulla, sillä aina on erilaiset tilan kunnostustyöt hoidettavana. Lisäksi nyt on aikaa kouluttaa nuoria poroja rekiajohommiin.

– Toivotaan ja katsotaan tulevaisuuteen, jos se olisi parempaa. Ei se ainakaan tästä huonommaksi voi mennä.