Kommentti: Antakaa toimiston älämölö takaisin, naapuriin menee jo hermo!

Energia on kadoksissa, vaikka juuri on lomailtu. Nyt täytyisi löytää jostain draivia uuteen koronakevääseen, Taloussanomien tuottaja Katja Okkonen kirjoittaa.

Enpä olisi vuosi sitten uskonut, millaiset asiat ärsyttävät työpäivän aikana vuotta myöhemmin. Kymmeneen kuukauteen ei ole tarvinnut ärsyyntyä toimiston älämölöön, sen sijaan naapurista toisinaan kuuluva vaimea musiikin jytke saa raivon partaalle. Avokonttorin tuttuun hälinään on ollut suorastaan ikävä.

Avokonttoreiden melusta riitti kovasti puhetta vielä vuosi sitten: aivotutkijat varoittivat, mitä kaikkea haittaa melusta ja keskeytyksistä onkaan. Siitä tuntuu olevan ikuisuus aikaa.

Vaikka meteliä on etätöissä vähemmän, sähköiset viestit pimputtavat aiempaa enemmän, kun ei voi vain sermin yli huikata yksinkertaista asiaa. Teams-kokoukset tuntuvat kuormittavilta.

Avokonttorin metelin kaipaaminen on tietenkin kärjistys, mutta totta toinen puoli. Tavallisesti uusi vuosi on alkanut jonkinlaisella energian puuskalla vuodenvaihteen vapaiden jälkeen: on ollut kiva palata arkeen, nähdä työkavereita ja aloittaa harrastukset joulutauon jälkeen.

Nyt energiapuuskaa ei näytä tulevan. Syitä on monia, mutta yksi on varmasti se, että tavanomainen työkavereiden tapaaminen, yhteiset tauot, höpöttely ja vitsailu ovat poissa. Tutkijat puhuvat ”huokoisuudesta”. Ne hetket poikivat myös uusia ideoita työhön.

Pitkän linjan liikkeenjohdon ja henkilöstöhallinnon ammattilainen Juha Äkräs kertoi Taloussanomien haastattelussa marraskuussa, että monen tuottavuus on etätöissä kasvanut, mutta energiaa ja luovuutta on alettu kadottaa.

Äkräs kertoi, että joissakin organisaatioissa pelätään sitä, että innovaatiot kärsivät pitkittyneessä etätyössä. Hänen mielestään etätyö ei sinänsä uhkaa innovaatioita, mutta monilla työpaikoilla uusien toimintatapojen oppiminen on vielä kesken.

Äkräs korosti kuitenkin, että ihmisten tapaaminen kasvokkain ja sosiaaliset kontaktit ovat inhimillisesti tärkeitä. Töihin on myös hyvä saada vaihtelevuutta, jottei joka päivä toistuva rutiini tylsistytä. Monilla työpaikoilla on otettu käyttöön etä- ja lähityön vuorottelu, mitä monet asiantuntijat suosittelevat myös koronan jälkeiseen aikaan.

Edessä on uusi koronakevät, ja nyt meitä todella koetellaan. Rokotuksista on varmasti jossain vaiheessa apua, mutta sitä ennen pitäisi vielä jaksaa tsempata.

Millaisilla keinoilla sinä pidät vireyttä yllä? Jaa vinkkisi kommenttikentässä jutun alla.