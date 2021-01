Levin lomamökissä odotti haiseva yllätys – siivooja paljastaa kuinka Suomi-turistit sikailevat Lapissa

Parikymmentä vuotta mökkihuolintatöitä Levillä tehnyt nainen kertoo, että suomalaisten turistien siivottomuus ja välinpitämättömyys ovat lisääntyneet huomattavasti viime aikoina.

Vuokramökeistä löytyy päivittäin syljettyjä nuuskapusseja joka puolelta: lattialta sängyn vierestä ja jopa saunan lauteilta. Lasten kakkavaipat jätetään haisemaan roskiksiin. Näin kertoo Levillä vuokramökkejä siivoava nainen.

– Se on nykyään ihan jokapäiväistä suomalaisten jäljiltä.

Parikymmentä vuotta mökkihuolintatöitä Lapissa ja etenkin Levillä tehnyt nainen kertoo, kuinka jotkut suomalaiset turistit ovat muuttuneet lomaillessaan täysin välinpitämättömiksi siitä, millaiseen kuntoon vuokramökin jättävät.

Nainen ei halua esiintyä jutussa omalla nimellään, joten kutsutaan häntä tässä Niinaksi.

– Suomalaisten käytös on muuttunut tosi paljon. Aina on tietysti ollut pohjanoteerauksia välillä, kun on bileporukoita. Ei voi yleistää, että kaikki suomalaiset turistit käyttäytyisivät siivottomasti, mutta sitä näkee hirvittävän paljon nyt, Niina kertoo.

Levillä asuva ja työskentelevä Niina kertoo näkevänsä joka päivä, miten ihmiset eivät arvosta mökinomistajan omaisuutta, eivätkä myöskään turistien loman mahdollistavaa henkilökuntaa.

– Tautisina aikoina toivoisi, että vaikka siivous on tilattu, niin huoneisto jätettäisiin perussiistiin kuntoon. Usein on roskat viemättä, jätökset killuu wc-pöntössä, käytetyt hengityssuojaimet lojuu lattialla. Oksennuksia on milloin missäkin, Niina kertoo.

Syy siivottomaan käytökseen ei löydy ainoastaan bilettävistä nuorisoporukoista, vaan siivottomia suomalaisia on kaikissa ikäluokissa.

Niina pohtii, onko korona vaikuttanut suomalaisten asenteisiin Lapin loman suhteen.

– Onko nyt niin, että he ajattelevat tulevansa Etelä-Suomesta pelastamaan Lapin, niin sen varjolla he saavat tehdä ihan mitä vaan?

Niina toivoo lomailijoilta epidemia-aikana ymmärrystä myös siivoojaa kohtaan, ettei heidän tarvitsisi altistua ihan kaikelle.

– Kun jätetään pefletit lauteille, ettei niitä edes viitsitä kerätä roskiin.

Korona-aika ja sen asettamat rajoitukset ravintoloille näkyvät myös lisääntyneenä sotkuna vuokramökeissä. Nyt ihmiset kokkailevat enemmän itse omassa majoituksessaan, mutta jälkiä ei sitten aina jakseta korjata.

– Keittiö saattaa olla ihan täysi kaaos, siellä on viikon tiskit meitä odottamassa.

Vuokramökin siivous käsittää perussiivouksen, ei ääretöntä suursiivousta. Aikataulu on mökkien vaihtopäivinä siivoamisen suhteen melko tiivis, joten jokainen ylimääräinen tiskivuori kuormittaa huolitsijoita ja venyttää heidän työpäiviään.

– Jotenkin asenne tuntuu olevan, että me olemme 24/7 täällä lomailijoita varten. Kyllä meillä on ihan samalla tavalla myös täällä omaa elämää: perhearki pyörii ja pitää päästä viemään lapsia harrastuksiin.

Niinaa ärsyttää turistien siivottomuus myös mökkien ulkopuolella.

– Jos kerran tullaan Lappiin katsomaan puhdasta luontoa, niin pitääkö ne kaikki maskit, tölkit, tumpit ja nuuskat heittää sinne luontoon? Ihan kaikki vaan putoaa kädestä!

Niina lähettää terveiset Etelä-Suomen turisteille.

– Toivon vähän ymmärrystä tänne päähän, koska me ihan kaikkemme yritetään, että heillä olisi onnistunut loma. Toivon, että siivottaisiin enimmät omat jäljet pois. Jokaisessa mökissä on ohjeistukset siivouksesta seinällä, niitä noudattamalla pääsee pitkälle.