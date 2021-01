Uutuuskirja listaa maailman 50 ”vaarallisinta” yhtiötä: kärjessä tutut nimet

Kokeneet talousjournalistit listaavat uutuuskirjassaan 50 maailman vaarallisinta yhtiötä. Heidän mukaansa joidenkin yritysten valta on kasvanut liian suureksi.

Maailman viidestä ”vaarallisimmasta” yhtiöstä neljä hallitsee verkkokauppaa ja sosiaalista mediaa: Google, Tencent, Amazon ja Facebook. Näin sanotaan Juha-Pekka Raesteen ja Hannu Sokalan uudessa kirjassa Maailman 50 vaarallisinta yhtiötä (Otava). Yhtiöiden vaarallisuus liittyy muun muassa siihen, miten suuri valta niillä on.

Kirjoittajat sanovat, että monilla toimialoilla vapaan kilpailun logiikka yhdistettynä suurta rahaa myötäilevään politiikkaan ja tietotekniikan kehitykseen on johtanut siihen, että joidenkin yritysten valta on kasvanut liian suureksi. He kertovat kiinnostuneensa niistä vaaroista, jotka liittyvät lailliseen yritystoimintaan ja talouden tavanomaiseen pyörimiseen.

Yrityksistä vaarallisin on kirjoittajien mukaan hakupalvelu Google, joka kerää valtavia tietomääriä käyttäjistään. Heinäkuussa 2020 yli 92 prosenttia kaikista maailman verkkohauista tehtiin sen kautta. Amazon hallitsee verkkokauppaa ja Facebook sosiaalista mediaa. Kummankin toimet ja moraali on kyseenalaistettu.

Kiinalainen Tencent omistaa WeChat-palvelun, joka oikeastaan yhdistää kaikkien yhdysvaltalaisten jättien ominaisuudet. Sillä voi maksaa, ostaa, seurata uutisia ja pitää yhteyttä ystäviin.

Kiinan ja Yhdysvaltain taistelua maailman vallasta käydään yhtiöiden kautta ja välillä. Asian tekee monimutkaiseksi se, että vaikkapa Google voi kumartaa sekä Washingtoniin että Pekingiin.

Viiden vaarallisimman yhtiön joukkoon nousee vain yksi perinteisempiä aloja edustava: valtava öljy-yhtiö Saudi-Aramco. Sitä ja käytännössä Saudi-Arabiaa hallitsee kruununprinssi Mohammed bin Salman. Hän on osoittanut kunnianhimonsa ja julmuutensa.

Maailman vaarallisin yhtiö?­

Tencentin tuotteilla voi tehdä netissä kaikenlaista viestinvaihdosta maksamiseen.­

Amazonin paketteja lajitellaan New Jerseyssä, Yhdysvalloissa. Yhtiö on verkkokaupan ja pilvipalvelujen jätti.­

Facebook on nostanut Mark Zuckerbergin maailman vaikutusvaltaisimpien ihmisten joukkoon.­

Mohammed bin Salman hallitsee Saudi-Arabian öljybisnestä.­

Ikeakin listalla

On makuasia, onko se hyvä vai huono juttu, että yhtään suomalaista yritystä ei maailman vaarallisimpien listalle ole päässyt. Lähinaapureista niitä kyllä löytyy. Sijaa 35. pitää Ruotsin huonekalujätti Ikea.

Sen alihankkijoita on syytetty niin lapsi- kuin vankityövoimankin käytöstä. Myös yhtiön perustajan Ingvar Kampradin nuoruuden natsisympatiat käydään läpi.

Ikean perusoivallus on, että asiakas kokoaa huonekalunsa itse. Moni Ikean huonekaluja kasaan väsännyt saattaa ajatella, että juuri tämä on yhtiön vaarallisin ominaisuus.

Venäjältä mukana on parikin yhtiöitä. Sijalla seitsemän on kaasujätti Gazprom. Kirjan mukaan Vladimir Putin kiinnitti huomiota energia-alan merkitykseen maalleen jo ennen valtaannousuaan. Heti sen jälkeen hän asetti omat miehensä Gazpromin johtoon.

Yhtiö on Venäjälle tärkeä sekä talouden että valtapelien kannalta.

Gazpromin kaasuputkea rakennetaan Itämerellä. Yhtiö on Venäjälle tärkeä rahallisesti ja poliittisesti.­

Disney on kulkenut pitkälle pelkistä Aku Ankoista ja Mikki Hiiristä. Yhtiö omistaa valtavan määrän suuria elokuvaimperiumeja, kuten Star Warsin ja Marvel-elokuvat.­

Disneyllä on valta mieleen

Listalle on päässyt ilmeisiä nimiä kuten finanssikriisin syntipukki Goldman Sachs ja Yhdysvalloissa poliittisesta vaikuttamisesta syytetty Koch Industries. Niiden valta tuntuu kuitenkin pienenevän omat sääntönsä sanelevien somejättien rinnalla.

Ilmeinen ehdokas on myös sotilaspalveluja, muun muassa palkkasotureita välittävä Academii.

Joukossa on myös Walt Disney Corporation, jonka yhteydessä mainitaan käsite ”Disney-fasismi”. Yhtiötä syytettiin jo 1970-luvulla amerikkalaisen elämäntavan levittämisestä kautta maailman. Tämä ei pysäyttänyt myöhemmin yritysostoksilla nopeasti kasvanutta viihdejättiä.

Kirjan mukaan Disneyn ongelma kuitenkin kiteytyy siihen, että ”pohjimmiltaan Disneyn valta on valtaa meidän tajunnoissamme”.

Kaikista kirjassa esitellyistä 50 yhtiöstä ei avaudu, mikä juuri niissä on erityisen vaarallista. Varmuuden vuoksi kokeneet talousjournalistit Raeste ja Sokala ilmoittavatkin esipuheessa, että he ovat tehneet valinnat toimittajina eivätkä tutkijoina. Ne eivät ”perustu mihinkään”.

Joukkoon ei ole mahtunut yhtään perinteisen median yhtiötä, vaikkapa Rupert Murdochin News Corpia, jolla on suuri poliittinen vaikutusvalta useissa maissa.

Vanhasta siirtomaavallasta uuteen?

Kirjassa hahmotetaan yksittäisten yhtiöiden vallan lisäksi laajempia kehityskulkuja. Yritysten vallan kasvun lasketaan alkaneen toden teolla Englannin ja Hollannin Itä-Intian kauppakomppanioista satoja vuosia sitten.

Nyt kehitys on kiertänyt täyden ympyrän. Kirjassa arvioidaan, että länsimaat ovat vapaaehtoisesti ja ”ilman syvempää harkintaa” ajautuneet tilanteeseen, jossa ne ostavat kaiken, jonka emämaa haluaa viedä. Emämaa vain on vaihtunut Kiinaksi.