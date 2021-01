Rakennusmies lyttää alan koronatoimet ja pitää työmaita vaarallisina – SRV:n työmaalta löytyi 20 hengen koronarypäs

Rakennusalalla työskentelevä kertoo pelkäävänsä riskiryhmään kuuluvan läheisensä puolesta. Hänen mukaansa koronaturvallisuudesta huolehtiminen on alalla retuperällä.

Pitkän työuran tehnyt rakennusmies pelkää koronatartuntaa ja on huolissaan läheisensä terveyden puolesta.

– Porukka on työmailla mestareista työväkeen melko leväperäistä koronaviruksen suhteen. Itse riskiryhmään kuuluvan henkilön läheisenä työmaat tuntuvat nyt todella vaarallisilta paikoilta, hän kertoo.

Mies puhuu laiminlyönneistä nimettömästi, koska pelkää ongelmia työnantajan kanssa. Mies on työskennellyt korona-aikana kolmessa eri kaupungissa ja erikokoisilla työmailla.

Taloussanomat uutisoi keskiviikkona riskistä, joka liittyy Viron kautta Suomeen joululomilta palanneista tuhansista ulkomaalaisista rakennusmiehistä.

Rakennusliiton puheenjohtaja Matti Harjuniemi varoitti, että maahan saapuu samalla isoja tautiryppäitä.

– Rakennusmiehet tulevat maista, joissa talous on polvillaan eikä korona ole hallinnassa, hän sanoi.

Tiivis porukka, joka vaihtuu usein

Koronatartuntoja pelkäävä mies on pakottanut oman työporukkansa käyttämään maskia, mutta muutoin suojaimien käyttö ja turvavälien noudattaminen on heikkoa. Maskittomana on samalla lailla sekä suomalaista että ulkomaista porukkaa, hän kertoo.

Rakennuksilla työ on fyysistä, ja esimerkiksi asennustöissä turvaväleistä ei voi pitää joka hetki kiinni. Työn luonteesta johtuen moni työntekijä katsoo, että maskien käyttö ei ole mahdollista. Hengityssuojain kostuu, ja happi ei kulje kunnolla.

Mies tietää hankaluuden, mutta huomauttaa että maskit päällä työtään tekevät myös muun muassa hammaslääkärit ja vanhustenhoitajat.

– Usein mennään porukalla samalla hissillä, ilman maskia. Se on normaalia arkea. Maskittomana käydään porukalla myös kaupassa ja lounasruokalassa. Istutaan tiiviisti samassa pöydässä.

– Porukassa oleminen on tiivistä, se on kuin perhe. Paitsi että se vaihtuu koko ajan, se on juuri se ikävin puoli. On maalaria, kaluste- ja ilmastointiasentajaa, ja porukka jonka lähellä ollaan vaihtuu usein.

Hänestä on tuntunut, että rakennustyöläiset käyttävät maskeja hanakammin vasta työpäivän jälkeen.

– Silloin siirrytään työroolista yksityiseen ja mennään maskit päällä kauppaan, siltä ainakin tuntuu.

Kyse ei ole pelkästä huolesta. Rakennusliiton toimitsijoille tulee jatkuvasti yksittäisiä ilmoituksia tartunnoista rakennustyömailla.

Esimerkiksi rakennusyhtiö SRV:n Siltasaari 10 -työmaalla Helsingin Hakaniemessä ilmeni loppuvuodesta useampia koronatartuntoja. Yhtiö massatestautti Helsingin kaupungin epidemiologien kanssa ennen joulua kaikki työmaalla työskentelevät, yhteensä noin 330 henkilöä. Testeissä löytyi 20 tartuntaa, joista suurin osa oli oireettomia.

Rakennusalan koronatoimia tässä jutussa arvostellut ammattilainen ei työskentele tällä työmaalla.

SRV:ltä korostetaan, että yhtiö suhtautuu koronaviruksen torjuntaan vakavasti ja sen eteen tehdään paljon töitä. Testauksen yhteydessä epidemiologialääkäri kävi läpi työmaalla tehdyt toimenpiteet ja ohjeet ja totesi työolot turvallisiksi. Työmaalla on SRV:n mukaan käytetty kasvomaskeja marraskuusta lähtien. Myös sosiaalitiloja on lisätty.

SRV ja kiinteistösijoitusyhtiö Antilooppi saneeraavat HOK-Elannon entisestä tavaratalosta toimitiloiksi. Taloon tulee myös ravintola- ja kahvilapalveluita.­

Rakennusliiton työympäristöasiantuntija Tapio Jääskeläinen kertoo, että turvavälejä ei kaikessa työssä voi pitää. Suojalasit huurtuvat ja maskit tuottavat hengitysvastusta, mikä koetaan vaikeaksi fyysisessä työssä. Osa porukasta vastaavasti pelkää tartuntoja.

– On työmaita, joilla ei ole ideaakaan siitä, että maskeja laitettaisi jakoon tai edellytettäisi niiden käyttöä.

Jääskeläisen huomauttaa, että suojautumisessa pitää arvioida sitä, mitä vastaan suojaudutaan, pölyä, kemikaaleja, korona-altistumista vai näiden yhdistelmää. Suojat pitäisi valita oikeaan käyttötarkoitukseen ja työnantajan ohjeistaa käytöstä, vaihtovälistä ja taukoajoista, ettei työn rasitus ole kohtuuttoman suuri.