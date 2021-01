Viron koronaluvut räjähtivät, syytä etsitään kansanluonteesta: yökerhossa omat juomat haettiin baarin narikasta

Mitä Virossa oikein tapahtuu, miksi korona jyllää naapurissa? Näin johtava terveysviranomainen vastaa.

Suomi ja Viro loistivat Euroopan koronatartuntakartalla harvoina vihreän liikennevalojen maina vielä loppukesästä. Syksyn aikana tiet ovat eronneet, ja Viron tilanne on erittäin synkkä.

Virossa ilmaantuvuusluku oli nousussa ja jo hurjat 582,5 prosenttia, Suomessa luku laskee ja oli torstaina 60,9.

Tallinna ja sen lähialueet ovat joulun jälkeen täydessä koronasulussa 17. tammikuuta asti. Ravintolat saavat myydä ruokaa vain ulos. Tällä hetkellä uusista tartunnoista yli puolet on juuri Harjumaalta. Myös Itä-Virumaalla tartuntoja on paljon ja rajoituksia pidennetty.

Suomi sen sijaan näyttää ainakin toistaiseksi taltuttaneen toisen aallon harjan ja pysytellyt muutoinkin Euroopan matalimmalla tasolla (katso grafiikka).

– Viroa ja Suomea vertailtaessa voin kyllä sanoa, että olen ylpeä teidän saavutuksestanne. Suomen koronatilanne on hyvä, ihmiset ovat virolaisia kurinalaisempia, Viron terveysviraston pääjohtaja Üllar Lanno sanoo Taloussanomille.

Lanno sanoo, että suomalaiset näyttävät noudattavan viranomaisohjeistuksia huomattavasti paremmin kuin virolaiset.

– Tuntuu, että Suomessa ajatellaan yleisemmin, että jos viranomainen jotain suosittaa, sitä pitää myös kuunnella, koska muutoin tulee seuraamus.

– Meillä on vaikeuksia saada ihmisiä ymmärtämän, että rajoitukset ovat kaikkien parhaaksi. Voitte olla Suomessa tilanteestanne ylpeitä. Tartuntatason alhaisuus näkyy suoraan myös julkisissa menoissa.

Koronapotilas tehohoidossa Tallinnassa vuodenvaihteessa.­

Arvostelua lepsuudesta

Lanno kertoo, että viimeiset kuusi viikkoa meri- tai lentoteitse tulleiden positiivisten näytteiden osuus on ollut vain 2,4 prosenttia. Myöskään itärajalta tartuntoja ei ole tullut paljoakaan. Virus leviää siten maan sisällä.

Virossa, kuten Suomessakin, on käyty paljon julkista keskustelua siitä, onko hallitus reagoinut kiihtyviin tartuntamääriin hitaasti. Ilmaantuvuuslukujen kasvaessa varsinkin oppositio on arvostellut hallituksen toimettomuutta ja keskittymistä muihin teemoihin.

Aiemmin Suomi oli Virossa hyvä vertailukohta, mutta maiden tautitilanteen erkaannuttua huomio siirtyi Latviaan, jossa tilanne paheni nopeasti. Nyt Viro on ylittänyt myös Latvian.

Sekä Liettuassa että Latviassa on otettu kovia rajoituskeinoja käyttöön. Myös virolaiset toivoivat syksyn mittaan kyselyissä tiukempia rajoituksia, koska suositukset eivät näyttäneet tehoavan. Hallitusta on arvosteltu myös viestinnän sekavuudesta.

Keväällä Viron strategian tunnuslause oli ”pysy kotona”, mutta syksyllä maa alkoi noudattaa samantapaista hybridistrategiaa kuin Suomi. Ajatuksena on ollut ”pitää Viro toiminnassa” eli yhteiskunta auki mahdollisimman pitkään taloudellisten haittojen minimoimiseksi.

–Loka-marraskuussa olimme vielä melkein peräkkäin. Jostain syystä Suomi jäi omalle tasolleen tartuntojen määrissä, Viron terveysviraston pääjohtaja Üllar Lanno sanoo.­

Lanno etsii vastauksia kansalaisten kuuliaisuudesta.

– Virossa on sellaista ajattelutapaa, että vasta kun tulee täydellinen sulku, herätään. Sitä ennen ajatellaan, että tartuntariski ei koske minua. On myös väsymystä paineista, joita on ollut keväästä lähtien kesän lyhyttä hengästystaukoa lukuun ottamatta.

Viron tartuntakäyrä lähti hurjaan nousuun lokakuun lopulla.

– Koulujen syyslomien aikana ihmiset liikkuivat aika vapaasti maan sisällä, ja myös ulkomailla. Voi olla että silloin tuotiin tartuntoja myös ulkomailta.

Lannon mukaan kokonaislukuja nostaa sekin, että maassa on ollut laajoja tartuntaryppäitä hoitokodeissa. Viru Vanglan vankilassa sairastui satoja vankeja.

THL:ää vastaava Terveysvirasto Tallinnassa.­

Lanno on turhautunut sääntöjen kiertelystä.

– Saman tien kun tulee valtion puolelta tulee rajoituksia, joilla toivotaan toimintatavan muutosta, aletaan keksiä omia tulkintoja ja ratkaisuja.

Esimerkiksi Itä-Virossa eräs kapakka muutettiin yöllä kirkoksi ja kauppakeskuksessa lasten leikkialue kokoussaliksi. Yhdessä yöravintolassa alkoholin anniskelu loppui kello 24, mutta asiakkaat toivat omat alkoholinsa säilytykseen kuten vaatteet narikkaan ja saivat numerolappua vastaan täytettyä omat lasinsa.

– Poliisilla on paljon tietoa kielletyistä bileistä ja ravintoloiden toiminnasta.

Juhlakauden vaikutus selviää Lannon mukaan vasta myöhemmin, mutta pelkona on tartuntojen kasvu. Vuodenvaihde oli Virossa sen sijaan hiljainen ja rauhallinen, ja ihmiset kuuntelivat ohjeistuksia hyvin, hän kiittelee.

Virossa seurataan viittä leviämisen eri skenaariota. Nyt liikutaan keskivälillä.

Potilaiden määrä on ennusteen mukaan sairaaloissa noin 500 henkeä seuraavan kuukauden aikana. Kolme viikkoa sitten ennuste oli noin 800–1 000 potilasta. Potilaita on nyt noin 400.

Sairaaloiden kapasiteettia voidaan nostaa asteittain siten, että resursseja otetaan muilta osastoilta ja potilaita siirtää sairaaloista toiseen.

Lannon mukaan Viro pärjää omillaan. Maassa ei ole pohdittu, voidaanko joutua tilanteeseen, jossa Suomelle esitettäisiin avunpyyntö kuten Ruotsissa on väläytetty.

– Pystymme pitämään tilanteen hallinnassa.

Jutun lähteenä on käytetty myös Suomen Viron-suurlähetystöä.