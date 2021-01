Taloyhtiöiden pysäköinti ajautunut paikoin ”kaoottiseksi” uuden lain takia – syynä yhden säännöksen tippuminen pois

Viime kesänä voimaan tullut tieliikennelaki on johtanut sekasortoon taloyhtiöiden pihoilla, Kiinteistöliitto kertoo.

Kiinteistöliiton mielestä tieliikennelakiin pitää palauttaa maininta siitä, että pysäköinti yksityisalueella on kielletty ilman maanomistajan lupaa. Kuvituskuva.­

Uusi tieliikennelaki ei sisällä säännöstä, jonka mukaan pysäköinti yksityisellä alueella olisi kiellettyä ilman maanomistajan tai -haltijan lupaa. Koska säännös puuttuu, taloyhtiön piha-alueet jäivät kunnallisen pysäköinninvalvonnan ulkopuolelle.

– Olemme saaneet pysäköintiongelmasta runsaasti yhteydenottoja eri puolilta maata, ja taloyhtiöiden tilanne on todella vaikea, kun taloyhtiö ei pysty ongelmatilanteissa kääntymään kunnallisen pysäköinninvalvonnan puoleen, Kiinteistöliiton apulaispäälakimies Kristel Pynnönen kertoo tiedotteessa.

Liiton mukaan joillakin paikkakunnilla kunnallinen pysäköinninvalvonta on ilmoittanut taloyhtiöille, ettei se pysty puuttumaan tilanteeseen, jos joku on pysäköinyt vastoin taloyhtiön pysäköintisääntöjä ja -ohjeita.

Liikenne- ja viestintäministeriön mukaan valvonta olisi edelleen mahdollista maastoliikennelain perusteella. Liiton mukaan tätä lakia ei voi soveltaa, sillä liittyy moottorikäyttöisten ajoneuvojen käyttöön maastossa. Taloyhtiön pysäköintialue ei ole maastoa.

Kiinteistöliitto on ehdottanut liikenne- ja viestintäministeriölle, ympäristöministeriölle ja oikeusministeriölle tilanteen korjaamista pikaisesti lainsäädäntömuutoksin. Liiton mukaan tilanne on korjattava nopeasti, koska isoimpien kaupunkien keskeisillä paikoilla sijaitsevissa taloyhtiöissä lainsäädäntömuutos on ajanut pysäköintitilanteen paikoin ”suorastaan kaoottiseksi”.