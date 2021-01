Trumpin sometilit jäädytettiin: ”Kyseessä on hätätilanne”

Joulukuussa Donald Trump kehotti seuraajiaan saapumaan Washingtoniin mielenosoituksiin tammikuun kuudes päivä.

Sosiaalisen median palvelut Twitter ja Facebook sulkivat väliaikaisesti Yhdysvaltain väistyvän presidentin Donald Trumpin käyttäjätilit kongressin mellakoinnin seurauksena. Myös Facebookin omistaman Instagramin tili suljettiin presidentiltä.

Facebook kertoi sulkeneensa tilit 24 tunnin ajaksi ja Twitter 12 tunniksi. Käytännössä tämä on tarkoittanut sitä, että Trump ei ole voinut viestiä kannattajilleen sosiaalisen median tileiltään.

– Kyseessä on hätätilanne, ja me olemme ottaneet hätätoimet käyttöön, kuten poistaneet presidentti Trumpin videon. Poistimme videon, koska mielestämme se enemmänkin vahvistaa kuin vähentää valloillaan olevia väkivaltaisuuksia, Facebookin varatoimitusjohtaja Guy Rosen sanoi.

Twitter antoi ukaasin, että jos Trumpin lietsovia tviittejä ei poisteta, tili pysyy suljettuna. Trump on sittemmin siistinyt Twitter-tiliään, ja yhtiön edustaja kertoi Politicolle, että presidentti pääsee 12 tunnin jäähyn jälkeen taas julkaisemaan kirjoituksiaan.

Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun somejätit ovat sulkeneet Trumpin tilejä. Tähän saakka esimerkiksi Twitter on saattanut piilottaa presidentin kirjoituksia, koska ne ovat olleet valheellisia.

Erinäiset kansalaisjärjestöt ovat vaatineet Trumpille pysyviä potkuja somekanavilta. Kritiikkiä on tullut myös siitä, että Trumpia vastaan ei ole toimittu tarpeeksi aikaisin. Muun muassa New York Times on nostanut uudelleen esiin Trumpin tviitin joulukuun 20. päivältä, jolloin hän kehotti seuraajiaan saapumaan mielenosoitukseen Washingtoniin tammikuun 6. päivä. "Tule sinne, tulee olemaan villiä", Trump kirjoitti tuolloin.

Trumpin tilit suljettiin sen jälkeen, kun hänen kannattajansa olivat vallanneet kongressin estääkseen Joe Bidenin vaalivoiton vahvistamisen. Bidenin vaalivoitto vahvistettiin lopulta torstaina aamupäivällä Suomen aikaa. Kongressin mellakoissa kuoli neljä ihmistä, yhden kerrotaan olevan kriittisessä tilassa.

Liikemaailman johtajat tuomitsivat mellakoinnin

Suuryritysten johtajat ovat laajalti tuominneet Trumpin kannattajien mellakoinnin ja ottaneet kantaa demokratian puolesta. Wall Street Journal keräsi yhteen merkittävien liike-elämän johtajien kommentteja.

– Tämä päivä on surullinen ja häpeällinen luku kansakuntamme historiassa. Ne, jotka ovat vastuussa tästä kapinasta, on saatettava vastuuseen. Meidän on saatettava päätökseen siirtyminen presidentiksi valitun Bidenin hallintoon, Applen toimitusjohtaja Tim Cook kirjoitti Twitterissä.

Aiemmin Trumpin uskollisena tukijana tunnettu pääomasijoitusyhtiö Blackstonen toimitusjohtaja Stephen Schwarzman näki selvän yhteyden presidentin puheissa ja mellakoissa.

– Presidentin lausunnoista seurannut kapina on kauhistuttavaa ja se loukkaa demokraattisia arvoja, joita pidämme rakkaina ja amerikkalaisina, Schwarzman sanoi.

Teknologiayhtiö Salesforcen toimitusjohtaja Marc Benioff peräänkuulutti johtajilta yhtenäisyyttä ja rauhaa.

– Demokratiassamme ei ole tilaa väkivaltaisuuksille, Benioff kirjoitti Twitterissä.

Benioffin kanssa samoilla linjoilla oli myös Yhdysvaltain suurimman pankin JPMorgan Chasen toimitusjohtaja James Dimon.

Hänen mukaansa väkivalta ei edusta Yhdysvaltoja. Dimon peräänkuulutti maansa johtajilta vastuuta ja toimia sen eteen, että rauhanomainen vallanvaihdos saadaan toteutetuksi.

– Kuten demokratiassamme on tehty satojen vuosien ajan, Dimon sanoi lausunnossaan.