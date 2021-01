Tanskassa luovuttiin syytteistä kuutta Dansken johtajaa vastaan – epäiltiin osuudesta Viron-yksikön rahanpesujupakkaan

Ex-toimitusjohtajan tilanteesta ei kerrottu.

Tanskan talousrikoksia tutkiva yksikkö on luopunut syytteistä kuutta entistä Danske Bankin johtajaa vastaan. Syyttäjä Per Fiigin mukaan tutkinnassa ei ilmennyt, että he olisivat syyllistyneet törkeään rahanpesulain rikkomiseen.

Fiig ei kertonut, epäilläänkö entistä toimitusjohtaja Thomas Borgenia ja entistä talousjohtaja Henrik Ramlau-Larsenia edelleen. Borgen sai potkut 2018, kun jupakka paljastui. Kummankaan asianajaja ei Tanskan yleisradioyhtiön mukaan halunnut kommentoida päämiehensä syytteitä. Borgenin kotiin tehtiin kotietsintä vuonna 2019.

Tapauksessa kyse on siitä, että Virossa toimineen Danske Bankin yksikön kautta epäillään kulkeneen epäilyttävää rahaa 200 miljardia euroa. Hämärät rahavirrat jatkuivat pitkään, vuosina 2007–2015.

Fiig ei kertonut, onko asiassa vielä syytteitä vireillä yksittäisiä henkilöitä vastaan. Pankin toimintaa tutkitaan edelleen, ja se saattaa saada miljardien sakot rahanpesusta, myös muun muassa Yhdysvalloissa.

Helmikuussa viime vuonna kerrottiin, että ryhmä sijoittajia oli nostanut vahingonkorvauskanteen Borgenia vastaan.