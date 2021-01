Korona pysäytti työmatkustamisen kuin seinään – näin yrityksissä arvioidaan paluuta normaaliin: ”Etätyömaailmassa ei verkostoja muodostu”

Työmatkat korvattiin viime vuonna pitkälti etäyhteyksillä, eikä nopeaa paluuta vanhaan ole näköpiirissä. Vielä on aikaista arvioida, väheneekö työmatkailu pysyvästi ja jos, niin kuinka paljon.

Maaliskuussa tulee vuosi siitä, kun kaikenlainen ulkomaanmatkailu pysähtyi käytännössä kuin seinään. Kesällä lomamatkoja ulkomaille tehtiin jonkin verran, mutta syksyllä palattiin pitkälti kevään tilanteeseen.

Työmatkoissa pudotus oli vieläkin suurempi, eikä paluuta entiseen ole näköpiirissä nopeasti, jos koskaan. Muuttiko koronapandemia työmatkailun sellaisena kuin sen olemme tunteneet?

Vuonna 2018 liikematkailun osuus globaalista matkailusta ja majoituksesta oli runsas viidennes, konsulttiyhtiö McKinsey kertoi raportissaan elokuussa ja muistutti, että liikematkailu on lentoyhtiöille ja hotelleille merkittävää erityisesti sen kannattavuuden takia.

Matkustamisen vähentäminen on tarkoittanut isoja säästöjä matkakuluissa. Esimerkiksi teollisuudelle teknologiaa toimittavan Metso Outotecin matkakustannukset ovat tänä vuonna pudonneet noin kymmenesosaan aiemmasta, yhtiön viestintä- ja brändijohtaja Helena Marjaranta kertoo.

– Matkustus on ollut käytännössä ainoastaan maiden sisäistä ja pääosin liittynyt huolto-, korjaus- tai asennustöihin asiakkaiden toimipaikoissa.

Globaalissa yrityksessä on toki jo aiemmin totuttu etäkokouksiin ja etätyöhön. Marjaranta arvioi, että erilaiset virtuaalikäytännöt ovat pandemian aikana lisääntyneet entisestään ja todennäköisesti jatkuvat hyvin laajasti myös tulevaisuudessa.

– Matkustajat varmasti miettivät jatkossakin, olisiko kokonaistehokkaampaa hoitaa asiat virtuaalisesti.

Myös metsäyhtiö UPM:ssä työmatkailu on ollut lähes pysähdyksissä lukuun ottamatta aivan välttämätöntä matkustamista, mikä on vähentänyt merkittävästi yhtiön matkakuluja, yhtiön viestinnästä kerrotaan. Työmatkailun laajuuden tulevaisuutta on yhtiön mukaan vaikea vielä arvioida.

Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) pääekonomisti Penna Urrila arvelee, että korona-aikana laajentunutta digitalisaatiota eli esimerkiksi etäkokouksia hyödynnetään aiempaa enemmän pandemian jälkeenkin, mikä voi vähentää liikematkustusta.

Urrila arvioi, että joissakin tapauksissa kasvokkain tapaamiset ovat tulevaisuudessakin tärkeitä. Tällaisia ovat esimerkiksi uusien asiakkaiden hankinta, eri alojen konferenssit sekä strateginen päätöksenteko.

Hänen mukaansa rutiinipäätöksiä tehdessä ja olemassa olevien hankkeiden edistämisessä etäkokoukset toimivat myös pandemian jälkeen.

Fuusiossa syntynyt Metso Outotec aloitti toimintansa viime kesänä, ja uusi organisaatio rakennettiin pitkälti virtuaalisesti.

– Meillä on paljon kansainvälisiä tiimejä, joissa ihmiset eivät ole koskaan tavanneet toisiaan kasvotusten. Johtamisen ja esimiestyöskentelyn, tiimien toimintatapojen ja yrityskulttuurin kehittämisen kannalta olisi eduksi, että turvallisuus huomioiden ja rajoitetusti matkustaminen ja tapaamiset olisivat mahdollisia, Helena Marjaranta kertoo.

Myös valtionhallinnossa matkakulut ovat pudonneet rajusti. Vuonna 2019 matkakulut olivat noin 200 miljoonaa euroa, ja viime vuoden tammi–marraskuussa pudotusta oli 72 prosenttia.

– Jos katsotaan maaliskuusta eteenpäin, ollaan lähellä 90:ää prosenttia, valtionhallinnon kehittämisosaston päällikkö Juha Sarkio kertoo.

Valtionhallinnossa voi tehdä ohjeen mukaan nyt vain välttämättömät matkat. Tällaisia ovat esimerkiksi kokoukset, joissa on läsnäolopakko eli joissa ei päätöksenteko onnistu ilman paikallaoloa. Lisäksi moniin valtionhallinnon tehtäviin kuuluu valvonta- ja tarkastuskäyntejä, joiden tarve ei ole muuttunut pandemian aikana.

– Lähtökohta on se, että koko kevät mennään samalla tavalla ja varmaan kesälomien yli pitkälle syksyyn. Se on kiinni siitä, miten rokotukset etenevät ja pandemia laantuu.

Sarkio arvioi, että työmatkustaminen vähenee pysyvästi verrattuna pandemiaa edeltävään aikaan.

– Kuvittelisin, että se voi vähentyä vuoden 2019 tasosta vähintään puoleen. Tämä on pelkkä arvaus.

Kaikkea matkustamista etäyhteyksillä ei voi kuitenkaan korvata.

– Tosiasia on, että eihän tällä hetkellä etätyömaailmassa verkostoja muodostu. Paljon kansainvälisestä ja kansallisesta yhteistyöstä menee niin, että ihmiset ovat oppineet tuntemaan toisiaan verkostoissa. Työ on paljolti verkostovaikuttamista, jota on vaikeampi tehdä etänä. Osa tapaamisista pakostakin palautuu.

Sarkio arvioi, että myös kehittämishankkeissa tarvitaan yhä kasvokkaisia tapaamisia.