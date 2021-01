Kommentti: Brexit on kuollut, kauan eläköön brexit!

EU:n ja Britannian solmima kaupan ja yhteistyön sopimus määrittelee brexitin. Se tarkoittaa ainakin loputtomasti lisää sopimusneuvotteluja, kirjoittaa erikoistoimittaja Jan Hurri.

Britit tuntevat varsin hyvin monarkian jatkuvuutta korostavan historiallisen huudahduksen, jolla on vanhan hallitsijan kuoltua kuulutettu yhden valtakauden päättymistä ja uuden alkamista:

The king is dead, long live the king! Kuningas on kuollut, kauan eläköön kuningas!

Tarvittaessa huudahdus on toki sovitettu kuningattarelle sopivaksi.

Nyt hokeman voi sovittaa myös luonnehtimaan Britannian EU-suhteen – ja tavallaan myös brexit-prosessin – jatkuvuutta.

Brexit merkitsee Britannian EU-suhteessa yhden vaiheen loppua mutta samalla uuden vaiheen alkamista, ja siksi brexit on ennemmin päättymätön prosessi kuin jonakin tiettynä hetkenä, kuten viime tammikuun lopussa tai nyt vuodenvaihteessa, valmiiksi "taputeltu" tapahtuma.

Brexit lopetti Britannian EU-jäsenyyden mutta ei EU-suhdetta. Erosta huolimatta maan EU-suhde jatkuu – ainakin niin kauan kuin EU ja Britannia ovat olemassa.

Pääpiirteet tärkeämpiä kuin yksityiskohdat

Viime tingassa juuri ennen vuodenvaihdetta solmittu EU:n ja Britannian "kaupan ja yhteistyön sopimus" määrittelee, mitä brexit käytännössä tarkoittaa – näin alkajaisiksi.

Se tarkoittaa EU:n ja Britannian välisen suhteen jatkumisen lisäksi esimerkiksi sitä, että myös tuon suhteen muokkaaminen jatkuu – näillä näkymin jopa loputtomilla uusilla sopimusneuvotteluilla.

Pitkälti yli tuhatsivuinen sopimus kattaa paljon aiheita mutta ei kuitenkaan likimainkaan kaikkia EU:n ja Britannian välisten suhteiden ja kanssakäymisen olennaisiakaan osa-alueita.

Sopimuksen pykälistä löytyy jo nyt paljon EU:lle ja EU-maille tärkeän tavarakaupan yksityiskohtaistakin sääntelyä. Sen sijaan erityisesti Britannialle tärkeimpien palveluiden, kuten finanssi- ja lakipalveluiden, vaihtoa koskevia pelisääntöjä sopimuksesta löytyy varsin niukalti.

Koko sopimuskokonaisuuden läpi kahlaamiseen ja sen kaikkien vaikutusten arvioimiseen kuluu kokeneimmiltakin kansainvälisen kaupan sopimusjuristeilta kauemmin aikaa kuin esimerkiksi Britannian parlamentille mammuttipaketin käsittelemiseen välipäivinä varattu yksi päivä.

Mutta sopimuksen tärkeimmät pääpiirteet erottuvat helpommin ja nopeammin kuin jokaisen pykälän yksityiskohtaisen sisällön ja kaikkien vaikutusten arvioiminen.

Britannia menettää enemmän kuin EU

Sopimuskokonaisuuden hyötyjä ja haittoja voi laskea monin eri perustein ja monenlaisilla asteikoilla niin kuin Britannian hallitus ja EU:n komissio ovat jo tehneet – ja päätyneet kovin erilaisiin johtopäätöksiin.

Britannian hallitus pitää edelleen kiinni tulkinnastaan, jonka mukaan sopimus merkitsee Britannialle voittoa. Pääministeri Boris Johnsonin mukaan sopimus on Britannialle kuin täytekakku, jonka se voi sekä pitää että syödä.

EU:n komissio taas katsoo sopimuksen sinetöivän eroprosessin alusta asti tiedossa olleen seikan, että Britannia menettää suuren määrän EU:n jäsenille kuuluvia etuja.

Sivullisen on helppo päätyä johtopäätökseen, että ainakin taloudellisena ja kaupallisena järjestelynä erosta koituu ajan oloon enemmän vahinkoa Britannialle kuin EU-maille – eikä minkäänlaista hyötyä kenellekään.

Vaikka sopimuksesta löytyy paljon hyvän tahdon ilmaisuja ja yritystä varsinkin tavarakaupan ylläpitämiseksi, yksikään sopimuksen tuhansista pykälistä ei paranna kaupan tai muunlaisen kanssakäymisen sujuvuutta.

Britannia onkin juuri "voittanut" itselleen ihmiskunnan tunnetun taloushistorian tiettävästi ensimmäisen sopimuksen, joka heikentää eikä suinkaan kohenna maan kauppasuhdetta maan tärkeimpään kauppakumppaniin.

Toki myös EU ottaa toisena sopimuskumppanina osaa samaan kauppasopimusten kummajaiseen, mutta EU:lle sopimus on vastentahtoista vahinkojen rajoittamista eikä päämäärä.

Ja Britannian erosta ja uuden suhteen puutteista huolimatta EU on edelleen maailman talousluvuin suurin vapaakauppa-alue ja tulliliitto.

Tärkeintä on sopimus ja sen rakenne

Sivullinen voi arvioida EU:n ja Britannian uutta suhdetta ehkä helpoiten ottamalla etäisyyttä sopimuspykälien yksityiskohdista ja kiinnittämällä huomiota sopimuksen keskeisiin piirteisiin.

Sopimuskokonaisuudesta erottuu kaksi EU:n ja Britannian suhteelle ja sen jatkolle ratkaisevan tärkeää pääpiirrettä.

Ensimmäinen ja tärkein sopimuksen pääpiirre on se, että kaupan ja yhteistyön sopimus on ylipäätään olemassa.

Sopimuksen syntyminen edes viime tingassa oli viho viimeinen keino estää sopimukseton välirikko. Puutteineenkin sopimus rajoittaa brexitistä joka tapauksessa syntyviä vahinkoja ja haittoja edes vähän pienemmäksi kuin olisi ilman minkäänlaista sopimusta syntynyt.

Toinen tärkeimmistä pääpiirteistä löytyy sopimuskokonaisuuden rakenteesta.

Kaupan ja yhteistyön sopimus on rakennettu puitesopimukseksi, joka muodostaa "laajan perustan" ajan oloon ja tarpeen mukaan ties kuinka laajaksi vielä paisuvalle yhä uusien sopimusten kokonaisuudelle.

Sopimuksen ja suhteen luonteesta kertookin paljon, että EU ja Britannia ovat sopineet perustavansa sopimuksen ja suhteen hallinnointia ja kehittämistä varten erityisen "yhteisen kumppanuuden" neuvoston ja sille kolmisenkymmentä alakohtaista alaneuvostoa.

Näiden neuvostojen on tarkoitus määräajoin tarkastella sopimuksen ja suhteen toimivuutta ja tarkoituksenmukaisuutta sekä tarvittaessa ratkoa riitoja.

Takaportti kovaan tai pehmeään eroon

Sopimusta on tarkoitus myös tarvittaessa kehittää eli muuttaa ja tai täydentää. Sopimusta ja suhdetta on määrä tarkastella vuosittain ja suurempia muutostarpeita arvioida viiden vuoden välein.

Juuri nämä tarkastelut ja niistä alkunsa saavat laajennukset merkitsevät käytännössä brexit-prosessin jatkumista yhä uusilla sopimusneuvotteluilla.

Muutostarpeita voi ilmetä myös sopimusriitojen sovittelussa.

Ne jättävät periaatteessa takaportin auki edelleen vaikka välirikolle sopimuksettoman kovan brexitin tapaan.

Mutta sopimuksesta löytyy tarvittaessa tilaa myös välien lähentämiseen vaikka kuinka pehmeän "valebrexitin" malliin.